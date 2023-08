Maestros, con dudas por nuevo modelo educativo

La división por la nueva política educativa no sólo se da entre políticos y padres de familia; también alcanza a los docentes, pues mientras algunos afirman aún no saber qué harán, otros aseguran que les habría gustado ser formados con los libros de texto que componen el nuevo modelo que arranca este lunes para 24.4 millones de estudiantes a cargo de más de un millón y medio de docentes en el nivel básico.

La polémica social, judicial, política y académica en que los nuevos materiales se encuentran envueltos hace de este arranque de ciclo escolar un reto “mayúsculo” para maestros que no sólo deberán enfrentarse a los obstáculos “naturales” de las aulas, sino también encontrar un balance para lidiar con las presiones que implica el desacuerdo o apoyo al nuevo esquema por parte de las madres y padres de familia.

“Agustín” es un docente de primaria que lleva poco más de una década dando clases en el Estado de México y que prefirió que se resguardara su identidad porque “yo no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo”.

En su opinión, las autoridades educativas llevaron el proceso a un “paso acelerado” en un contexto en el que no se priorizó recuperar lo perdido tras la pandemia, “hacer libros sin errores” ni preparar “bien” a los docentes, refirió, por lo cual ve complicado y cuesta arriba este proceso.

“Yo no sé qué chin… voy a hacer; lo digo así, porque creyeron que con meternos a cursos intensivos una vez al mes desde enero, para ponernos a leer el marco (curricular) que era poco claro, con eso ya la hicimos. No es así de fácil y nosotros vamos a hacer lo que podamos, porque tampoco vamos a poder confiar en estos libros que ya sacaron.

“Tienen algunos errores que ya todo mundo señaló y nos toca decirles a los niños: ‘no, saben qué, a esas páginas no les hagan caso‘”, dijo, en entrevista.

Del 2 al 5 de enero de este año arrancó el Taller Intensivo de “Formación Continua para Docentes en Nuevos Planes y Programas de Estudio”.

Durante los seis últimos viernes de cada mes hasta junio, los Consejos Técnicos Escolares se abocaron, entre otros temas, a que maestros se “apropiaran” del nuevo modelo y lo comprendieran. A esto se sumó la última semana preparatoria realizada entre el 21 al 25 de este mes.

Sin embargo, apenas este 15 de agosto fueron publicados los programas de estudio en los que se indican los objetivos generales y se marca la pauta para la impartición de clases, donde la carga principal recaerá en los docentes, pues deberán adecuar los contenidos al contexto de la comunidad de la escuela en que laboran.

No obstante, entre los profesores no hay unidad en torno a la forma en la que van a enfrentar esta tarea que arranca hoy y sus opiniones al respecto son diversas, pues para Karla García, quien solicitó no revelar referencias sobre su lugar de trabajo, estos libros son los que a ella le habría gustado tener en su tiempo.

Para la maestra de primaria, se agregan contenidos que desde generaciones atrás tendrían que haber sido incluidos y que “es muy sano” que ahora se instruyan, como la educación emocional o el comenzar a despojar a los alumnos, desde las aulas, de los roles de género.

“Me gusta la nueva propuesta. No podemos negar que será complejo porque es todo un cambio al que deberemos adaptarnos, pero yo veo que vale la pena enfocarnos en lo rescatable”, dijo.