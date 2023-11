Documentos del NYT son falsos, dice Godoy

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) negó que haya realizado actividades de espionaje político, debido a que es una institución que procura justicia y vela por los derechos de la ciudadanía.

En un mensaje a medios, la titular de la dependencia capitalina, Ernestina Godoy, aseguró que lo publicado en The New York Times carece de veracidad, ya que se basa en documentos que no existen en la Fiscalía.

“Hace referencia a carpetas de investigación o registros que no corresponden a la documentación con que cuenta la institución. El consecutivo en la nomenclatura citada en las solicitudes no coincide al usado en nuestras instituciones, lo que significa que son documentos apócrifos y falsos”, explicó.

El rotativo publicó que la Fiscalía capitalina ordenó un espionaje a partir del 2021 a las comunicaciones telefónicas de personajes de la oposición y de ciertos miembros de Morena, lo que prendió las alertas y calificaron de guerra sucia.

Señaló que los documentos están falsificados y alejados de la verdad; por ello, ordenó una exhaustiva investigación para conocer el trasfondo de lo ocurrido, ya que lo anterior fue aclarado al diario, pero, dijo, se omitió información para sus lectores. “Esta Fiscalía tiene registro de tres amparos que en dicha nota se mencionan y que fueron promovidos por Alessandra Rojo de la Vega y Santiago Taboada”, dijo.

Agregó que los dos juicios promovidos por Taboada fueron desestimados y el otro, acotó, también lo será, ya que no tiene elementos probatorios.

Mencionó que se señalaron como actos reclamados la autorización, solicitud y entrega de información personal relacionada con diversos números telefónicos, a través de las técnicas de investigación de intervención de localización geográfica en tiempo real y obtención de datos conservados, así como comunicaciones privadas que en algún caso; incluso, se argumentó falsamente que fue intervenido un teléfono durante un año, lo cual es imposible, ya que la autoridad judicial solamente, en su caso, autoriza 180 días como máximo.

Indicó que las investigaciones son apegadas a la ley, y quienes aseguran lo contrario mienten, ya que se analizan delitos y no se investigan a actores políticos.

“Todo acto de investigación relacionado con telecomunicaciones, realizado por la institución a mi cargo, es ejecutado en estricto apego a la ley. Quienes aseguran lo contrario, mienten”, sentenció.

Explicó que el procedimiento jurídico para solicitar este tipo de información se realiza a través de una solicitud directa a una autoridad judicial, argumentando las razones por la que es necesario obtenerla y, por otro, de manera directa en caso de que la integridad física de una persona se encuentre en riesgo, para posteriormente informar al juez de control competente.

Lamentó que se quiera sembrar una mentira que han sostenido algunos personajes del PAN vinculados a investigaciones relacionadas con la corrupción inmobiliaria, pues dijo que pretenden victimizarse para evadir la investigación.

PAN pide su renuncia y va por Comisión que indague

El Grupo Parlamentario del PAN en la Ciudad de México pidió la renuncia de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía capitalina, por un presunto espionaje telefónico a la oposición.

“Resulta reprobable la actuación de la fiscal carnal y confirma lo que hemos dicho en diversas ocasiones, que utiliza a la institución con fines facciosos, tendenciosos y con fines político-partidistas, para realizar actividades de espionaje”, afirmó el coordinador de los panistas en el Congreso, Federico Döring.

Lo anterior luego de que The New York Times hizo pública una investigación, en la que afirma que la Fiscalía capitalina solicitó a una empresa telefónica conversaciones privadas de actores políticos de oposición.

Al respecto, el panista sostuvo que, por esa razón, la bancada del PAN votará en contra de su ratificación, como también lo adelantó el PRI.

Además, señaló que buscarán una comisión especial para investigar la actuación de Ernestina Godoy durante los últimos acontecimientos.

“Vamos a demandar ante el Pleno del Congreso la creación de una Comisión Especial Investigadora sobre la actuación de la fiscal y todos los actos ilegales que ha realizado”, agregó. Indicó que darán seguimiento al caso, ya que considera es un claro abuso de poder”, señaló. Indicó que darán seguimiento al caso, ya que considera es un claro abuso de poder.