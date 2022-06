Donación de sangre IMSS; conoce cuáles son los requisitos.

En el marco del Día Mundial del donante de Sangre, queremos desmentirte algunos mitos que existen con relación a la donación de sangre. En este tenor, quizás el más grande mito que existe es que las personas con tatuajes o perforaciones no pueden ser donantes, lo cierto es que sí pueden donar siempre y cuando se hayan realizado dichos procesos hace más de un año.

Otro gran mito alrededor de la donación es que las personas que padecen diabetes no pueden donar sangre. Sin embargo, sí pueden hacerlo en tanto los niveles estén controlados y no consuman medicamentos o insulina. Respecto a si las personas que padecieron hepatitis, sí pueden ser donadores, siempre y cuando hubiesen sido diagnosticados con hepatitis A antes de los 10 años de edad. La excepción es para los que sufrieron tipo B o C, ya que no será posible.

Una vez que sabes que sí puedes ser donador te compartimos cuáles son los requisitos:

LEER MÁS IMSS implementa Extensión Hospitalaria para agilizar servicio en urgencias

Requisitos para donar sangre

Acudir con una identificación oficial con fotografía y vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial ADIMSS, cartilla de salud vigente, licencia de manejo)

Tener entre 18 y 65 años

Peso mínimo de 50 Kg

Tener, en términos generales, buena salud

No haber tenido cirugía alguna en los últimos seis meses

No haberse realizado tatuaje, perforación o acupuntura en los últimos doce meses

No haber padecido infecciones como hepatitis B o C, VIH-SIDA, enfermedad de Chagas o sífilis

No padecer epilepsia, tuberculosis o enfermedades graves del corazón

No haber recibido trasplantes de órganos

No usar drogas intravenosas o inhaladas

Mujeres: no estar embarazada o lactando

En los 5 días previos a donar, no haber tomado analgésicos

No haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas

El día de la donación: no presentar tos, resfriado, dolores de cabeza o de abdomen

Puede presentarse a la donación después de un desayuno ligero (fruta y café)

Después de presentarte, los doctores realizarán una valoración médica en la cual se decidirá si eres un candidato idóneo o no. Si no existe inconveniente te darán luz verde. La donación durará alrededor de 50 minutos, pero es importantes que consideres que en ocasiones el proceso puede durar hasta 90 minutos. Una vez que ha concluido la donación, deberás reposar y tomar el refrigerio que allí mismo se te proporcionará.

La donación es importante ya que con la contribución de un solo donador se pueden salvar hasta tres vidas.

MÁS PARA LEER Llama IMSS a reforzar medidas sanitarias contra COVID-19

Dato curioso sobre la donación de sangre

De los 8 grupos sanguíneos que existen, sólo las personas con sangre tipo AB positivo son consideradas “receptores universales”; debido a que contienen los marcadores A, B y O, pueden recibir cualquier tipo de sangre.

Y las personas con sangre tipo O negativo se les considera “donantes universales”, ya que no poseen ningún marcador que pueda producir anticuerpos en los otros sistemas inmunitarios, pueden donar a cualquier persona. Sin embargo, este grupo sanguíneo sólo podrá recibir sangre de su mismo tipo.

RFH