Donald Trump ataca a Marcelo Ebrard: 'Tiene un IQ menor a 50' | VIDEO

El candidato presidencial Donald Trump se habría lanzado contra el excanciller Marcelo Ebrard, sobre quien, según versiones en redes sociales, habría afirmado que tiene un 'bajo coeficiente intelectual', al recordar algunas negociaciones que se llevaron a cabo en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La tarde de este sábado ante sus simpatizantes que se reunieron en Michigan, Trump dijo que previamente le mencionó a Ebrard que la administración de López Obrador tenía que desplegar 28 mil soldados en la frontera con el fin de contener a las personas migrantes, que tenían como destino Estados Unidos y que si no se llevaba a cabo la medida, subirían los aranceles a los productos.

"Hicimos algo muy fuerte con México, cuando estaba construyendo el muro, les dije que necesitaba 28 mil soldados para que nos protejan mientras construíamos el muro, ellos decían que no y luego les dijimos que les íbamos a cobrar aranceles del 25 por ciento por cada carro que envíen a América y al siguiente mes subiría al 50 por ciento, al siguiente el 75 por ciento y hasta llegar al 100 por ciento", mencionó Trump.

Tras los señalamientos de Trump, el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se pronunció a través de sus redes sociales, dijo que no aceptaría las descalificaciones: "Cuando te insultan en campaña ,como acaba de hacerlo el ex presidente Trump, siempre hay un propósito electoral: ganar adeptos. Nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior. No me intimida. Defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza", mencionó.

Por su parte, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum defendió a Ebrad y destacó que no concuerda con la opinión del ex mandatario Trump, resaltó que Marcelo para ella es uno de los mejores servidores públicos del país y que será "un gran secretario de economía de nuestro país, que nadie debe olvidar, es libre y soberano".

