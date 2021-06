Ebrard admite que reapertura en frontera con EU tardará semanas o meses

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, reconoció que la reapertura a las actividades no esenciales en la frontera con Estados Unidos no se dará de inmediato o el próximo 21 de julio, sino que se hará de forma gradual conforme avance el plan de vacunación en los 39 municipios de la franja fronteriza.

En videoconferencia, tras su participación en el encuentro de cancilleres del G20 en Matera, Italia, admitió que actualmente hay impedimentos para los viajes no esenciales a la Unión Americana, los cuales es probable que se mantengan las próximas semanas y meses.

"Yo no esperaría que un día nos digan que ya no hay restricciones a los viajes. Lo que sí es posible que logremos es que conforme vaya avanzando la vacunación en una ciudad respecto a las ciudades de Estados Unidos, podamos reducir el número de actividades consideradas no esenciales", declaró Ebrard.

Comentó que se mantienen pláticas con las autoridades estadounidenses, como sucedió durante la reunión del Presidente López Obrador con la vicepresidenta Kamala Harris, para ampliar el número de actividades consideradas como esenciales y permitir el incremento de viajes e intercambios en la frontera.

"Ya hay un grupo de trabajo, hemos tenido comunicaciones, estamos intercambiando esta situación que acabo de decir. Nos vino a perjudicar la aparición de nuevos casos en el sur de Estados Unidos, algunos atribuidos a nuevas variantes, otros no", refirió.

Por último, el titular de la SRE insistió en que se tendrá que ir ciudad por ciudad de la franja fronteriza para que las actividades no esenciales se vayan reduciendo.