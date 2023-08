Ebrard insiste en invitar sus pares a su gabinete

Tras mostrarse seguro de obtener el triunfo en la encuesta interna de Morena y luego la Presidencia en 2024, Marcelo Ebrard aseguró que invitará a las demás corcholatas a su gobierno, y ofreció a Claudia Sheinbaum Pardo la Secretaría de Gobernación.

En conferencia de prensa en Toluca, Estado de México, el excanciller dijo que no ve conflicto en el proceso interno, pero advirtió que sería grave cualquier intento de modificar los resultados de la encuesta que a nadie beneficiará en el movimiento.

“Vamos a salir muy bien. Mira a Claudia la voy a invitar a Gobernación haber si acepta, a Adán Augusto creo que se va a ir a la Cámara de Diputados, y con Gerardo Fernández Noroña no me ha comentado él cuál es su aspiración, y Ricardo Monreal tampoco me lo ha comentado… no visualizo un conflicto”, afirmó.

Ebrard resaltó que los actuales contendientes en el proceso interno representan el segundo nivel de la Cuarta Transformación; aseguró que su argumento en las diversas asambleas informativas no ha sido que conoce al Presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace 24 años o que fue su sucesor en la capital del país.

“No es eso, el argumento es qué es lo que debe ser el siguiente nivel de la 4T y eso lo vas a ver en las encuestas; voy ganando, no es que proyecte, vamos a ganar”, dijo.

Previamente en la Ciudad de México, el aspirante a coordinar los comités de defensa de la Transformación acudió al jardín Pushkin de la colonia Roma, para sumarse a la propuesta de crear una Red Nacional de Protección Animal.