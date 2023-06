Ebrard ofrece Secretaría de la 4T a hijo de AMLO; Andy declina

El excanciller Marcelo Ebrard Casaubon propuso que, de ganar la encuesta interna de Morena y las elecciones del 2024, creará la Secretaría de la Cuarta Transformación para proteger las megaobras y programas sociales de la actual administración, y planteó que al frente estaría Andrés Manuel López Beltrán, hijo del Presidente, con lo cual desató controversia.

“Sería el más adecuado, desde mi punto de vista, por su capacidad que tiene”, respondió brevemente, cuestionado sobre el planteamiento de poner al frente de la dependencia al hijo del Ejecutivo, quien más tarde rechazó la propuesta.

Al arrancar formalmente los recorridos por el país, como parte de la contienda guinda para designar a su defensor o defensora de la 4T, el exfuncionario presentó su propuesta desde un hotel de la Ciudad de México, el sitio donde hace 11 años reconoció el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la encuesta para encabezar la candidatura presidencial del 2012.

Subrayó que admitió el resultado, a pesar de que éste fue cerrado, pues hacer lo contrario habría “dividido a la izquierda y llevado al precipicio”; sin embargo, se dijo confiado en que esta segunda ocasión la ganará “con amplio margen”.

Esta secretaría nos ayudaría a garantizar no sólo la continuidad, sino que se alcancen los objetivos de la 4T. (Andy) sería el más adecuado, desde mi punto de vista, por su capacidad

Marcelo Ebrard, Excanciller mexicano

Al señalar que una meta para los próximos diez años es que se acabe la pobreza extrema, dijo que, de resultar favorecido en el proceso interno de su partido, así como la contienda política del próximo año, formularía la creación de la Secretaría de la 4T para “consolidar y construir sobre el legado” del Presidente López Obrador.

Entre las misiones de su propuesta, enunció la consolidación y potencialización de obras como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como la construcción de otros proyectos.

También va orientada a proteger y promover la expansión de los programas sociales, garantizar la continuidad de la austeridad republicana, evitar el regreso de “malos funcionarios”, avanzar en el sistema universal de salud, garantizar la seguridad por medio de la Guardia Nacional y potenciar la economía mexicana.

Explicó que deberá tener rango de secretaría de Estado, para contar con autoridad respecto a las demás dependencias y, pese a ello, señaló que será de tamaño reducido y se pagará con ahorros del gobierno, en apego al principio de austeridad.

Ebrard mencionó que quiso presentar este proyecto porque considera que recoge todos los “sentimientos” de quienes pertenecen a la 4T.

No obstante, el que perfilara a uno de los hijos del Presidente para encabezar su propuesta fue objeto de crítica, sobre todo de la oposición, desde donde se acusó a Ebrard de “jugar” con esa carta para conseguir el favoritismo presidencial.

En redes sociales, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, acusó al excanciller de ser una “mala copia” del Presidente, a quien busca “darle gusto. Lo que hay que ver. Y vendrán cosas peores dicen”.

Prefiero (…) rechazar para que no pueda ser utilizada en favor o en contra de ninguno de nuestros compañeros que, de manera legítima, trabajan por liderar la defensa de la 4T

Andrés López Beltrán, Hijo del Presidente

“Lo que no dice Ebrard es que dicha secretaría ya existe y la preside el hijo del Presidente, sólo que no está formalmente en la estructura de gobierno de su papá !!! @m_ebrard”, afirmó Manuel Clouthier.

Y Fernando Belaunzarán, integrante del movimiento de la llamada marea rosa, habló de la supuesta injerencia del Presidente: “¿Después de que @m_ebrard propusiera a Andy como secretario de Estado, todavía queda algún cretino que no sepa que la definición está en el dedo de @lopezobrador_?”.

Por la noche, López Beltrán hizo público el rechazo para hacerse cargo de la secretaría propuesta. Aunque agradeció la invitación, prefirió declinar “para que no pueda ser utilizada en favor o en contra de ninguno de nuestros compañeros que, de manera legítima, trabajan también por liderar la defensa de la Cuarta Transformación”.

En sus redes sociales, Ebrard Casaubon escribió: “Le aprecio su consideración y afecto. Muy razonable su posición, no podría tomar partido ahora. Reafirma mi convicción de que se trata de un gran cuadro político de la 4T”.

Presidente lo defiende: “No es por tomar partido”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a Marcelo Ebrard, ante los cuestionamientos por una supuesta investigación de la otrora Procuraduría General de la República (PGR), durante el sexenio anterior, en su contra.

En conferencia, reconoció que no tiene conocimiento del expediente, pero dijo que debía defender al excanciller, porque le consta que en el Gobierno pasado fue objeto de persecución y hostigamiento.

“Tengo que defender a Marcelo, no conocía de este expediente, pero ¿por qué lo defiendo? No es por estar tomando partido, yo nada más voy a esperar lo que opine la gente. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Voy a ir hacia lo que la gente diga, no hay, no ha habido tapado, destapado, dedazo, cargada, el Presidente no va a imponer a su sucesor, como era antes, no somos iguales, y tengo que buscar que haya equidad.

“No sabía esto, pero sí sabía que Marcelo fue objeto de una persecución en ese tiempo, por eso es extraño que se haya cancelado un proceso en su contra, porque Marcelo era mal visto por el Gobierno anterior, me consta. Tuvo incluso que irse a una especie de exilio voluntario, porque había una lanzada en contra de él, se le acosó, porque le echaban la culpa de que él había entregado los documentos del registro público de la propiedad sobre la famosa Casa Blanca.

“No puede haber texto sin contexto, no puede haber una denuncia sin estos elementos, y más en esta temporada en que se va a decidir (al) coordinador o coordinadora de la Defensa de la Transformación”.



Las funciones de la Secretaría de la 4T serían las siguientes:

​Consolidar y potenciar las obras iniciadas en esta administración, como el Tren Maya, el AIFA y la refinería de Dos Bocas.

Proteger los programas sociales y promover su expansión.

Evitar el regreso de malos funcionarios y prácticas como el derroche.

Avanzar hacia un sistema de salud universal.

Garantizar la seguridad de las personas para lo cual se mantendría la Guardia Nacional.

Habrá continuidad con sello propio: Sheinbaum

Al iniciar sus asambleas informativas de cara al proceso electoral presidencial del 2024, Claudia Sheinbaum aseguró que habrá continuidad de la Cuarta Transformación, pero tendrá su propio sello.

“Queremos un paso más por la transformación y eso es lo que se está definiendo en el país. Yo no digo cambio; por ahí puso Morena ‘continuidad con cambio’; yo digo: ‘continuidad con sello propio’; es tiempo de las mujeres”, aseguró.

En su primera asamblea informativa para posicionarse rumbo a la encuesta de Morena para elegir coordinador o coordinadora de la Defensa de la Transformación, dijo que en México ya no hay dedazos ni tapados, porque la decisión de quien dará continuidad a la transformación iniciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador está en manos del pueblo.

En el inicio de sus recorridos por el país se reunió con simpatizantes en San Juan Bautista, en Tuxtepec, Oaxaca, donde indicó que sus giras tienen, entre otros, el objetivo de hacer conciencia sobre por qué no deben regresar los opositores de Morena a la Presidencia, ya que implicaría una afectación a las políticas de gobierno y los programas sociales.

Tras insistir en que es vital darle continuidad al proyecto de nación encabezado por López Obrador, reiteró que no debe llegar al gobierno alguien que traicione al pueblo. “Hoy tenemos un Presidente que mira por las minorías, por eso cuando hablamos de la continuidad es porque no queremos que llegue al gobierno alguien que traicione al pueblo de México (…). Cuando hablamos de la continuidad es porque queremos profundizar los derechos del pueblo de México. Estamos viviendo un tiempo extraordinario, estamos hablando de la continuidad de lo que llama el Presidente como humanismo mexicano”, dijo.

Claudia Sheinbaum aseguró que habrá continuidad de la Cuarta Transformación. Foto: Especial

“Cuando hablamos de la continuidad de la Cuarta Transformación es porque no queremos que llegue nadie al gobierno de México que traicione al pueblo de México. No queremos que se regrese a los tiempos antiguos de los presidentes que servían a unos cuantos, que vendían las propiedades de la nación”, agregó.

Por la mañana, a través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo compartió el inicio, en Tuxtepec, de sus recorridos por el país, donde fue recibida en medio de porras y muestras de apoyo.

La exmandataria capitalina mostró el recorrido que realizó para llegar a la región oaxaqueña, en la cuenca del Papaloapan, desde que tomó su vuelo en la Ciudad de México para dirigirse, primero, al puerto de Veracruz, y después se trasladó por tierra, en camioneta, a Tuxtepec.

Explicó que decidió arrancar sus asambleas informativas en Oaxaca, porque es un estado histórico y cuna del Benemérito de las Américas, Benito Juárez.

“Empezamos en Oaxaca, tierra de Benito Juárez, porque es un lugar histórico, hogar de culturas con una tradición de lucha social. Vamos con la convicción de la Defensa de la Cuarta Transformación, dando a conocer todos los logros que hemos tenido en el país con los gobiernos de nuestro movimiento”, indicó.

Más tarde, la aspirante participó en la tradicional Calenda en calles del centro de la capital de Oaxaca y luego tuvo otro encuentro con en el Zócalo de esa ciudad.

Adán insta al piso parejo con apoyos sociales

Al arrancar su campaña en Puerto Vallarta, Jalisco, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que el piso parejo que se requiere es la permanencia de los programas sociales y mejoramiento de servicios a la población.

El aspirante a defender la Cuarta Transformación en 2024 por Morena explicó que sus recorridos por el país inician en Jalisco por ser ésta la entidad más conocida del país y el símbolo de la “mexicanidad”.

Luego de hacer un recuento de proyectos implementados en la entidad y emanados desde la Federación, dijo que estos cambios deben seguir adelante no sólo en ese territorio, sino en todo el país.

“Para ello tiene que haber piso parejo, pero piso parejo para el pueblo, para que nunca más le falte una pensión a los adultos mayores en este país, para que haya médicos y medicinas en el sistema de salud de IMSS-Bienestar, para que sigan habiendo los apoyos sociales, para que se consoliden programas como el de Sembrando Vida. Ése es el piso parejo que nosotros queremos para todas y todos los mexicanos”, exclamó.

Ante sus asistentes, lanzó un llamado a la unidad entre todos, incluyendo la población, para continuar impulsando la 4T y con ello programas como Sembrando Vida y las pensiones a los adultos mayores.

Adán insta al piso parejo con apoyos sociales. Foto: Cuartoscuro

También reiteró su rechazo a los cinco millones de pesos que entregará el partido a cada contendiente para financiar sus recorridos, pues dijo que cuando comenzaron a construir el movimiento en Tabasco, no se necesitó dinero.

“No los acepté, porque yo aprendí junto al presidente de la República a construir este movimiento, cuando éramos sólo un puñado de mexicanos, desde allá, cuando iniciábamos en Tabasco, nunca necesitamos de recursos públicos para que creciera lo que hoy es Morena, lo que hoy es el proceso transformador de la patria”, dijo.

“No nos vamos a dejar”, dice Monreal

“No nos vamos a cansar ni nos vamos a dejar”, dijo en su arranque de campaña interna el exsenador Ricardo Monreal, a la par de lanzar un llamado a mantener la unidad de la Cuarta Transformación, pues de lo contrario ésta no tendrá futuro.

Desde el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, el excoordinador de Morena en la Cámara de senadores expuso seis puntos del movimiento político que busca abanderar en 2024.

Entre éstos destacó la unidad como una “primicia fundamental y premisa indispensable” para que la 4T continúe, pues “si nos dividimos, no habrá futuro para este proceso”.

También calificó como factor fundamental la convivencia para alcanzar una “reconciliación nacional”, pues dijo que sin ésta no es posible una nación.

“No nos vamos a dejar”, dice Monreal. Foto: Especial

“Es necesario que estemos unidos, cohesionados todos en lo fundamental para recuperar nuestra paz, para recuperar nuestra Nación. En materia de seguridad se ha actuado de manera correcta, pero debemos reforzar”, dijo.

Ante decenas de simpatizantes que acudieron de diversas alcaldías y hasta entidades federativas, se describió como un hombre de acuerdos y consensos que ofrece a sus contrarios llegar al mismo puerto “sin hostilidades”.

En este sentido, fue cuestionado sobre la propuesta de su contrincante, el canciller Marcelo Ebrard, sobre crear la Secretaría de la Cuarta Transformación y poner a la cabeza a uno de los hijos del Presidente de la República, a la cual calificó como “inteligente” y negó que con ello haya violado los lineamientos que dictó el partido.

El zacatecano se comprometió a respetar las reglas internas y convencer a personas “incrédulas y escépticas” de la 4T.

Noroña reitera que hay piso disparejo

Gerardo Fernández Noroña confundió Oaxaca con Puebla durante el inicio de su gira, como aspirante a la candidatura presidencial de Morena.

Durante un evento donde se reunió con simpatizantes y adelantó que su siguiente destino es Guelatao de Juárez dijo: “Hoy decidí aquí en Puebla iniciar mi campaña.

Inmediatamente los pobladores contestaron que estaba en: “¡Oaxaca de Juárez!”. Lo que tomó por sorpresa al candidato que se mostró confundido, y se preguntó qué ocurría, pero al detectar que tuvo un error, bromeó y expresó: “Ya valió ma…, ya me voy”, pero, no se fue.

Noroña reitera que hay piso disparejo. Foto: Cuartoscuro

Al terminar su primer acto público, donde les prometió a los habitantes que seguiría los pasos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Noroña externó nuevamente ante medios locales que ha sido disparejo el proceso en comparación con los otros contrincantes de Morena.

“Yo no me he quejado, han sido muy dispares legítimamente, vamos a ganar.

Mis compañeros son de primera, pero ninguno de ellos garantiza ir hacia la izquierda en el segundo proceso. Deben respetarse los acuerdos establecidos, esto porque Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal tuvieron actividades este fin de semana y eso a mí no me gustó”, dijo.

“Yo tenía programado un recorrido en Tamaulipas, pero los recorridos comenzaban hoy, yo cumplí para que no dijeran que me estaba adelantando, que estaba incumpliendo los acuerdos.

Bueno, Monreal ayer hizo de su recorrido religioso un evento político y Claudia estuvo en Xochimilco, entonces, ¿dónde está el piso parejo?”, dijo.

Ayer Fernández Noroña arrancó su encuentro con los ciudadanos a las 10:00 horas; el diputado por el Partido del Trabajo ofreció una firma de autógrafos de libros en el Zócalo de Oaxaca.

Velasco ofrece fortalecer programas sociales

Manuel Velasco Coello arrancó su campaña con un evento entre la militancia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en un salón de eventos en Almoloya de Juárez, Estado de México.

En el salón Arzuria, durante su primer evento en búsqueda de la coordinación Nacional de Comités de Defensa de la Transformación, Velasco dijo: “Lo que buscamos es fortalecer los programas de la agenda de transformación que ha impulsado el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como la pensión a adultos mayores, las becas Benito Juárez, los apoyos a discapacitados”.

Velasco ofrece fortalecer programas sociales. Foto: Cuartoscuro

Convocando a unas dos mil personas aproximadamente Velasco dijo que su idea es clara, y aunque quiere dar continuidad a programas ya establecidos por el Gobierno federal, quiere que éstos, “pasen al siguiente nivel para también dar apoyos para la titulación gratuita a los jóvenes que concluyan una carrera, así como otorgar también apoyos mensuales a madres solteras e impulsar una verdadera agenda verde”.

Asimismo, el exgobernador de Chiapas agregó que durante su mandato en la entidad realizó programas que favorecieron el medio ambiente.