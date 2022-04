AMLO, con plan ante “entreguistas, conservadores y reaccionarios”

En un mensaje con motivo de los 100 días de su cuarto año de Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que son tiempos de definición y que se sabrá de qué lado se pondrán los diputados en la discusión de la Reforma Eléctrica, que tiene lugar en el Congreso de la Unión.

“Los legisladores tendrán que decidir si se colocan como defensores de los intereses de las empresas particulares, nacionales y fundamentalmente extranjeras, o si optan, en los hechos, por ser auténticos representantes del pueblo y de la nación”, aseguró el mandatario, desde el Patio de Honor de Palacio Nacional.

Remarcó que en estos días tiene lugar el debate para la aprobación o el rechazo de su propuesta de reforma constitucional, para que la nación recupere el control de la industria eléctrica.

“Lo bueno es que pronto, muy pronto, sabremos quién es quién en tan relevante emplazamiento; creo que el domingo próximo se sabrá”, sentenció.

El mandatario insistió en que, en caso de una “traición”, la industria eléctrica ya estaba protegida, al recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró válida la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), “para cancelar la decisión perversa de no considerar como limpia la energía producida en las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad”.

Y en caso de que el proyecto en esa materia no sea aprobado, reiteró que enviará inmediatamente, el lunes, una iniciativa para modificar la Ley Minera, para que el litio sea sólo explotado por el Estado mexicano.

Los legisladores tendrán que decidir si se colocan como defensores de los intereses de las empresas particulares, nacionales y fundamentalmente extranjeras, o si optan, en los hechos, por ser auténticos representantes

del pueblo y de la nación

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

En poco menos de 54 minutos que duró su mensaje, en materia de seguridad mencionó que desde el primer día de su Gobierno se fue a la raíz del problema y se empezaron a aplicar programas dirigidos a beneficiar a obreros, a desempleados, a campesinos abandonados, a jóvenes, a adultos mayores y a familias pobres.

Aunque reconoció que podrá llevar más tiempo pacificar el país, insistió en que la fórmula más segura es atender el fondo.

“De no haber actuado, como lo hicimos desde el principio, con los Programas para el Bienestar, posiblemente no tendríamos ahora ni siquiera la leve disminución en homicidios, que año con año se incrementaban hasta llegar a lamentables cifras históricas”, destacó.

López Obrador reconoció que, desde el inicio de su Gobierno, de 12 delitos de alto impacto sólo tres han aumentado: el feminicidio, en 15 por ciento; la extorsión, en 40 por ciento, y el robo en transporte público individual, en 22 por ciento.

En la lucha por contener también a la delincuencia organizada e impulsar la reconstrucción de la seguridad y la paz en las regiones del país más afectadas por la violencia delictiva, reconoció la labor de los secretarios de Marina, José Rafael Ojeda Durán; de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de la titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Al inicio de su mensaje, el Presidente López Obrador destacó como lo más significativo, que durante los primeros tres meses del año haya disminuido la pandemia de Covid-19.

Agregó que otra causa externa, la invasión de Rusia a Ucrania, está provocando trastornos en lo económico y en lo humanitario: “Pero aun siendo lamentable esa guerra, como cualquier otra, nos causó tanta tristeza y nada dañó tanto nuestras actividades productivas y sociales como la pandemia que padecimos en los dos últimos años”.

Gráfico

En materia de salud, señaló que está en práctica un plan para garantizar atención médica de calidad y medicamentos gratuitos a toda la población.

“El modelo que estamos aplicando es el del IMSS-Bienestar, cuyo fortalecimiento y ampliación consiste en mejorar las instalaciones de unidades médicas, centros de salud y hospitales; contar con médicos generales, con especialistas y con personal de salud suficiente y todo el tiempo”, explicó.

Al hablar de economía, el Jefe del Ejecutivo mencionó que el país se está recuperando y recordó que el año pasado creció cinco por ciento, casi lo mismo que Estados Unidos.

Destacó también que el salario promedio se ubica en 14 mil 370 pesos mensuales, así como el aumento del salario mínimo de 71 por ciento, en términos reales, desde que inició su administración.

“Con ello, su poder adquisitivo se ha incrementado por primera vez en más de cuatro décadas”, aseguró al tiempo de calificar como una cifra histórica los 21 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social.

“La economía se está recuperando. El año pasado crecimos cinco por ciento, casi lo mismo que Estados Unidos. La inflación es menor a la de nuestro país vecino del norte. La deuda ha crecido menos que en los tres sexenios anteriores”, subrayó.

Agregó que, en poco más de tres años, el peso se ha fortalecido en más de dos por ciento en relación con el dólar, y que el precio de la Mezcla Mexicana de petróleo seubica en 92 dólares el barril.

También resaltó las cifras de las remesas que se envían desde el extranjero, al señalar que hasta ahora han sido de 51 mil 594 millones de dólares.

“Y siguen aumentando como nunca: en este primer trimestre han crecido en 18 por ciento en relación con el mismo periodo del año anterior”, dijo el mandatario.

Reconoció como un acierto haber renovado el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, “con lo que México es ahora uno de los países más atractivos del mundo para la inversión, el desarrollo económico y el comercio”.

“Un dato: a pesar de la pandemia, en tres años el comercio agroalimentario con Estados Unidos pasó de 47 mil 400 millones de dólares a 64 mil millones de dólares, un incremento del 35 por ciento”, mencionó.

En cuanto a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), señaló que se finalizó en tiempo récord, con un ahorro de 120 mil millones de pesos, y dijo que actualmente los ingenieros militares están por iniciar la construcción de la terminal aérea de Tulum, en Quintana Roo, que entrará en operación a finales del próximo año.

Sobre el sector energético, expuso que en julio estará en operaciones la nueva refinería de Dos Bocas, la Refinería Olmeca, además de que, luego de 14 años de pérdidas continuas de producción, está aumentando la extracción de petróleo.

“En este año, el promedio de producción de crudo es de un millón 752 mil barriles diarios”, señaló luego de señalar que desde el inicio de su Gobierno se ha incrementado la capacidad de refinación.

Finalmente, mencionó que, en este periodo de su Gobierno, las importaciones de combustibles han disminuido en 48 por ciento, gracias a que se han rehabilitado seis refinerías y se compró la de Deer Park, en Texas.

Por la Eléctrica ven a Morena “desesperado”

Partidos de oposición aseguraron que Morena y sus aliados se encuentran “desesperados” por negociar la Reforma Eléctrica, y por ello la pasaron al Domingo de Ramos, al término de la Semana Santa, ya que no cuentan con los votos necesarios para sacarla adelante.

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró a La Razón que a Morena y sus aliados no les urgía tanto la votación de la reforma, puesto que, al no conseguir los votos suficientes para aprobarla, se vieron en la necesidad de alargar el proceso para seguir buscando acuerdos y consensos que, dijo, no tendrán.

“No es verdad que les apuraba tanto y que no podían esperar, sino que lo que querían era contar con los votos que necesitaban para su reforma constitucional, la que les mandó y ordenó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero cuando se dieron cuenta de que de ninguna manera tendrían los votos para obtener la mayoría calificada, hicieron lo que ya vimos: un desaseo de acuerdos”, explicó.

El perredista aseveró que es histórico que Morena haya cambiado la sesión al último domingo de Semana Santa, ya que busca que los diputados de oposición no lleguen a votar para que puedan sacar la reforma en sus términos.

“Ya está muerta, y la ‘ley Bartlett’ no va a pasar; ya tenemos los votos suficientes en el Poder Legislativo para frenarlos; esta oposición que dijeron que estaba moralmente derrotada, ahora los está derrotando en sus pretensiones de manejar a su antojo la oposición”, indicó.

Al respecto, la secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, Mariana Gómez del Campo, sostuvo que Morena sabe perfectamente que no le alcanza para sacar la Reforma Energética, y por ello adelantó que es muy triste que no sepan perder y aplacen la sesión para conseguir votos.

“En democracia se gana y se pierde; parece que no quieren darle una derrota al Presidente de la República, pues éste está consciente que va a perder, ya que la oposición sabe que no va a poder sacar su reforma”, dijo.

Al respecto, senadores de oposición ratificaron que si la mayoría legislativa y el Presidente López Obrador insisten en su reforma, no contarán con los votos suficientes para su aval.

Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, señaló que espera que, después de que Morena decidió “tramposamente” mover la fecha de la sesión para el próximo domingo, se disponga a construir un acuerdo.

“Ojalá no traten de hacer un encierro para que no puedan entrar los de la oposición, sería una de las peores prácticas del PRI; esperaría una discusión abierta, tolerante, que hubiera voluntad para construir un acuerdo”, manifestó.

Enfatizó que construir un acuerdo significa considerar una política de Estado para generar un modelo adecuado que genere energía limpia, energía social y que no lleve a México a construir un “Fobaproa internacional”.

Dijo que, en caso de que la Reforma Eléctrica llegara a pasar al Senado, si Morena no se dispone a hacer cambios, “si no le cambian una coma, no van a tener los votos”.

En el mismo sentido se expresó la panista Alejandra Reynoso, quien subrayó que no va a pasar la reforma de Morena, porque ésta representa severas afectaciones: “estamos unidos para defender a nuestro país de lo que representa un retroceso”.

Al respecto, el priista Manuel Añorve garantizó que hay un cierre de filas en su partido en contra de la reforma del Presidente.

“Votaremos en contra de la Reforma Eléctrica, porque no permitiremos que se le dé preferencia a las energías sucias, ni que los costos en los recibos de luz aumenten”, manifestó.

Acusan a oposición de ser “empleados” de IP

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, acusó al PAN y PRD de ser “empleados del dinero” por tener tratos con cabilderos de una empresa italiana por la discusión de la Reforma Eléctrica.

El líder morenista también lanzó un cuestionamiento al partido tricolor: “¿Qué opina el PRI de esto?”.

“Vean el descaro de diputad@s del PAN y PRD recibiendo instrucciones del negociador de Enel Group, empresa eléctrica italiana, en el salón de sesiones de la Cámara. El PAN-PRD empleados del dinero”, señaló en su cuenta de Twitter.

La persona señalada es Paolo Salermo, coordinador del Comité de Energía de la Cámara de Comercio Italiana, quien acudió con la diputada Edna Díaz, del PRD. Sin embargo, el grupo parlamentario respondió que es asesor de su bancada.

Esto ocurrió durante la discusión en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Energía sobre la Reforma Eléctrica, que se llevó a cabo el lunes.

El reclamo fue secundado por el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien cuestionó a Salerno sobre su experiencia en San Lázaro por ocupar un curul durante la reunión.

El vicecoordinador de la bancada del PAN, Jorge Triana, respondió a Mier que “no sean payasos”, porque están señalando a un asesor, no a un cabildero.

“El que al parecer sí es cabildero de empresas italianas es el Presidente López, aquí la prueba. No dan una”, expuso y adjuntó la captura de un tuit en el que el Ejecutivo federal felicita a la empresa italiana ENI por ser la primera en producir petróleo, cuatro años después de aprobada la iniciativa.

Pese al tono utilizado por el líder de su bancada en San Lázaro, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, llamó por separado a los legisladores de todas las fuerzas políticas a “actuar con patriotismo” y aprobar la Reforma Eléctrica.

“Hacemos un llamado a las y los diputados a que hagan un voto de conciencia en favor de nuestro país y los intereses de su gente. Que hagan un voto razonado a partir de la experiencia de otros países. Que voten pensando en las próximas generaciones, porque sin importar el partido al que pertenezcan, la historia los va a juzgar por cómo votaron esta reforma.

“En unos años sabremos quién votó a favor del pueblo y quién votó a favor de las transnacionales; quién votó a favor del futuro de México, y quién a favor del porvenir de unos cuantos”, manifestó.

Aunque la reforma que se votará es la que envió al Congreso el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Delgado afirmó que en San Lázaro tienen la oportunidad de aprobar una reforma que, gracias al parlamento abierto, contenga los aportes de expertos en la materia e incluya las propuestas de la oposición, pero, sobre todo, sacar avante una iniciativa sin moches ni presiones de cabilderos.

Piden no invitar a externos ligados a temas a discutir

A cinco días de la discusión de la Reforma Eléctrica en San Lázaro, diputados de Morena y PT arremetieron contra la oposición por supuestamente tratar con cabilderos involucrados en la industria eléctrica en el extranjero.

Esto se dio luego de que, durante la reunión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Energía para dictaminar la Reforma Eléctrica, ingresó al salón de sesiones el coordinador del Comité de Energía de la Cámara de Comercio Italiana en México, Paolo Salerno, quien también es asesor de la bancada del PRD en este tema.

A raíz de esto, la Mesa Directiva hizo un llamado a todas las bancadas para “promover la disciplina parlamentaria” y abstenerse de invitar al recinto legislativo a personas que estén involucradas directamente con las reformas próximas a discutirse.

“El presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, llama a grupos parlamentarios a no introducir al pleno u otros espacios donde se lleven a cabo funciones deliberativas, a personas distintas a las señaladas en el Reglamento, máxime cuando tengan interés directo en la discusión”, subrayó.

Respecto a las personas que realizan una labor de cabildeo y están registradas en el padrón correspondiente, les hizo un llamado para que se conduzcan conforme a la ley.

De lo contrario, advirtió, “esta Mesa Directiva tomará las medidas conducentes que podrían implicar la cancelación de su registro y la negativa de acceso al Palacio Legislativo de San Lázaro”.

La Mesa Directiva aprobó aplazar la sesión para discutir la reforma el domingo 17 de abril, que estaba programada inicialmente para este martes, después de que Morena, PT y PVEM aprobaron por mayoría un acuerdo para modificar la fecha, en una reunión extraordinaria de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“En la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados aprobamos que se lleve a cabo la sesión del domingo, en donde iniciaremos la discusión de la reforma”, dijo Gutiérrez Luna.

Acceso a la Cámara está garantizado, afirma Creel

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó brindar las medidas de seguridad y de acceso al recinto legislativo de San Lázaro para la discusión de la Reforma Eléctrica el domingo 17 de abril, informó el panista Santiago Creel Miranda, vicepresidente de la Mesa Directiva.

Durante la reunión de Mesa Directiva de ayer, su presidente, Sergio Gutiérrez Luna, informó a los legisldores que ha tenido conversaciones de alto nivel con autoridades de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quienes se comprometieron a garantizar la seguridad del recinto y el libre acceso al mismo.

“A pesar de las manifestaciones que hubiese se dan plenas garantías para su ingreso y para su salida, garantías a su integridad personal, a sus propiedades, para que puedan tener acceso libre, y puedan venir a ejercitar su derecho constitucional de estar presentes en una sesión de esta naturaleza”, explicó en entrevista a medios.

En tanto, enfatizó que no se realizará convocatoria alguna al pleno, de carácter sorpresivo, para que los diputados sesionen antes del domingo 17 de abril.

“Decidieron aplazarlo hasta el domingo, el Domingo de Resurrección, el Domingo de Pascua, un día que nadie trabaja, un día muy importante para la gran mayoría de mexicanas y mexicanos. No entendemos por qué este aplazamiento. Genera muchas suspicacias”, señaló Creel Miranda.