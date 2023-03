Edmundo Jacobo impugnará despido

Tras ser cesado de su cargo como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina anunció que solicitará un amparo ante la justicia federal y acudirá por su cuenta ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar su remoción.

En entrevistas que otorgó a diferentes medios electrónicos explicó que su salida del órgano electoral es consecuencia inmediata de la publicación, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del Plan B de la Reforma Electoral.

Comentó que aunque así lo establecen los artículos transitorios, esto va en contra de la Constitución, que otorga dicha facultad al Consejo General del INE, por lo que ya tiene listos sus recursos, que correrán de manera independiente a los presentados por la autoridad electoral administrativa.

“Acudiré a la justicia federal para solicitar un amparo y también voy a acudir a la figura de un juicio ciudadano al Tribunal Electoral, porque considero que es no solamente arbitraria la forma como se me separa del cargo, sino ilegal, porque no cumple con ninguna de las disposiciones constitucionales”, manifestó.

Dijo que demandará que se le restituya en sus funciones como secretario ejecutivo del INE y señaló que lo hace asumiendo la responsabilidad que tiene como funcionario público de combatir las ilegalidades.

Ante las críticas que recibió por parte del titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, respecto a sus percepciones e incluso sobre los años que lleva laborando en el instituto, declaró que le parece que “el señor Presidente está mal informado”.

En ese sentido, rechazó que pretenda eternizarse en la Secretaría Ejecutiva del INE y dijo que existen reglas claras para el funcionamiento del Consejo General y para la operación del cargo.

“Las reglas son claras, la Constitución señala que es el Consejo General el que designa al secretario por seis años y un periodo de seis años más, de manera que no podría ir por más tiempo”, dijo.

Enfatizó que el hecho de que le dediquen en específico un artículo transitorio es algo que nunca antes había visto, pero principalmente es algo ilegal e inconstitucional.