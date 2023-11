Eduardo Ramírez afirma que es un soldado de la 4T

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez, aseguró que es un soldado de Claudia Sheinbaum y reconoció que la candidatura al gobierno de Chiapas dependerá de diferentes circunstancias, incluyendo las de género.

Sin embargo, puntualizó que para él lo más importante es el proyecto, por lo que incluso está dispuesto a sacrificarse.

“Si el género alcanza, quiero dejarlo muy en claro, si el género alcanza, y aquí estoy dejando muy clara mi postura. Especulan en los periódicos nacionales, especulan en los medios informativos. Solamente les puedo decir que para mí lo más importante es el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, y si tengo que sacrificarme por el proyecto de ella, lo voy a hacer”, declaró.

En conferencia de prensa, acompañado por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que a pesar de que las encuestas lo favorecen, para él lo más importante es la unidad.

Aseguró que en su búsqueda de la gubernatura de Chiapas no recurrió al uso ilegal de recursos para pagar propaganda, sino que afirmó que se promovió con apego a los criterios de la austeridad republicana.

“Estoy cierto que he ganado todas las encuestas, todas, de eso no tengo ni una sola duda. No gasté recursos económicos, no llevé espectaculares, no llevé pintas de bardas, hice una campaña acorde a los principios de austeridad republicana.

“Pero si mi Presidenta, mi próxima Presidenta me pide, me solicita, por el bien de México, yo soy un soldado más de la Cuarta Transformación, que quede claro. Y ahí atajo cualquier especulación y el resultado debe ser un encuentro de unidad”, señaló.

Cuestionado sobre su posible salida de Morena si no resulta el candidato al gobierno de Chiapas, Eduardo Ramírez remarcó que “yo solamente tengo plan A, no tengo plan B ni C ni otra sigla partidista, eso quiero que quede bien claro”.