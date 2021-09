La educación es la mejor herramienta transformadora, manifiesta el MNTS

El Movimiento Nacional por la Transformación Sindical (MNTS), realizó una Parada Cívica por la Democracia Sindical para exigir un crecimiento educativo y social de México, además, están convencidos que la educación es la mejor herramienta transformadora.

Hicieron un llamado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como a las autoridades educativas y laborales para que se rescate el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), de las garras de la indolencia, la simulación e ilegalidad para que regrese a la ruta democrática, propositiva y con visión de futuro.

Reunidos en la Plaza de Santo Domingo, cientos de trabadores de la educación, de base y en activo de las 32 entidades del país, afirmaron estar convencidos de que la educación es la mejor herramienta transformadora.

Su orador principal, Ricardo Aguilar Gordillo, dijo que es inconcebible que, después de más de mil días de un gobierno que promueve la democracia y la transformación, nos siga “representando” un grupo de personas ilegítimas, que ha abusado de nuestros derechos y conquistas.

Resulta contradictorio, añadió, que quienes se tomaron de la mano con neoliberales y conservadores, continúen ahí, haciendo las mismas marrullerías y fingiendo que acompañan al movimiento transformador.

Ante miles de maestros, destacó: “creemos y queremos en la transformación educativa, con la inclusión de los hombres y mujeres que abrazando esta noble tarea han forjado a esta gran nación”.

Los trabajadores del magisterio, guardando siempre su distancia, el líder del MNTS, precisó que es inconcebible que después de más de mil días de un gobierno que promueve la democracia y la transformación, nos siga representando un grupo de personas ilegítimas, que han abusado de nuestros derechos y conquistas.

Entre aplausos y porras por parte de los maestros y siempre portando sus cubre bocas, Aguilar Gordillo manifestó que con conocimiento de causa y sabedores de que seremos escuchados, “afirmamos: urge democratizar al SNTE”.

El MNTS, indicó que no deben seguir quienes fueron pieza fundamental de la mal llamada Reforma Educativa en el sexenio pasado, la cual solo trajo despidos, persecución y campañas de desprestigio al maestro.

Apremia al SNTE, una nueva cultura democratizadora desde la base, en donde el respeto a la pluralidad sea nuestra piedra angular. Asimismo, un sindicalismo que tenga una interlocución válida con la Secretaría de Educación Pública (SEP), basada en una nueva bilateralidad que beneficie a todos: a la educación, a los trabajadores y a México.

En una mañana fresca y frente a las instalaciones de la SEP, Aguilar Gordillo le dirigió unas palabras al Presidente de la República, diciéndole que desde su campaña y en el ejercicio de sus funciones, hemos apoyado y reconocido el esfuerzo para construir y dar paso a una reforma laboral que supere el viejo desafío de tener trabajadores de primera y de segunda; somos de los convencidos de que, a igual trabajo y salario, iguales oportunidades en las libertades sindicales.

Resulta difícil, agregó, comprender que las negociaciones, las cuales deben ser incluyentes, estén encabezadas por una pequeña camarilla que descaradamente apoyó una degradante “reforma educativa”, en contra de la voluntad y en perjuicio de quienes son el corazón de la educación mexicana: las maestras y los maestros.

“¿Qué no fueron ellos, los que se aferran al SNTE, los mismos que salieron en primera plana levantando el brazo del poder neoliberal, apenas en 2018?”, expresó el representante del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical.

Dijo que el magisterio no acepta que aquellos traidores ahora sean los “paladines” de la transformación. No acepta tampoco, que esa dirigencia camaleónica pretenda seguir engañando a los trabajadores y al pueblo de México, ofreciendo lo que no cumplirá, pues ya no representa a la mayoría.

En su discurso de Ricardo Aguilar, dirigiéndose aún a AMLO, manifestó que la actual dirigencia del SNTE es el peor enemigo de la verdadera transformación de la educación mexicana y la justicia laboral.

“Son ellos, el principal obstáculo para que el país avance en el cumplimiento de los compromisos laborales establecidos en las leyes aprobadas y en acuerdos internacionales como el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”.

Destacó que cada vez son más las voces magisteriales que anhelan el rescate del SNTE, antes el sindicato más importante de América Latina, para ponerlo al servicio de la educación y la clase trabajadora.

Saludamos la reciente elección al interior de la compañía General Motors, en Silao, Guanajuato; sin embargo, ese ejercicio es apenas el primer gran paso hacia una verdadera democracia sindical.

Dijo que este hecho, inédito para el sindicalismo en México y legitimado por observadores en materia laboral, debe servir para que las autoridades, de una vez por todas, obliguen a la dirigencia del SNTE a asumir su responsabilidad democrática como establece la nueva Ley Federal del Trabajo.

El MNTS, pidió al Presidente de la República ser representados dignamente por genuinos liderazgos, emanados de un proceso transparente con voto secreto, directo, libre y universal, y un nuevo estatuto que entierre las viejas prácticas sindicales para dar paso a lo nuevo.

Asimismo, con un ejercicio de bilateralidad con las autoridades educativas para poner sobre la mesa asuntos como las UMAS y las garantías de salud en el aula.

Un SNTE que incluya la energía de las nuevas generaciones, pero también la experiencia de los trabajadores de la educación activos, jubilados y personal de apoyo.

“Queremos hacer realidad el anhelo de democracia sindical que usted mismo ha propuesto y en el que todos coincidimos. Queremos dejar de soñar y vivir la realidad, con un SNTE libre, moderno y con visión de futuro”.

Finalmente, Ricardo Aguilar Gordillo, demandó un SNTE que de verdad rinda cuentas, que sea transparente y que sepa escuchar a la base. Además, que sea un sindicato para las y los trabajadores de la educación, imprescindibles y permanentes actores del cambio social en México.

FGR