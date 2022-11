Educación con Rumbo: SEP sin dar respuesta a participación de ONG's en modelo educativo

La organización Educación con Rumbo denunció que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha dado respuesta a la petición de diversos organismos civiles, para reunirse y coadyuvar en la elaboración de los libros de texto y en la creación del nuevo modelo educativo.

“Hasta el momento la SEP no se ha pronunciado por el consejo de participación y no ha contestado los llamados a que participe la sociedad civil. Inició con una solicitud de participación para poder ser parte de las mesas de trabajo para el diseño de los libros de trabajo, pero la reacción de la SEP fue un silencio administrativo y no hubo una convocatoria clara, por ello se negó a la sociedad civil a participar”, destacó Miguel Ángel Ortíz, abogado de la ONG.

El jurista dijo que el mayor pendiente de la SEP hasta el momento es la creación del Consejo Nacional de Participación Escolar, pero tampoco hay fecha, ni respuesta para que se realice, lo que es de suma preocupación para el beneficio de los estudiantes.

Miguel Ángel Ortíz sostuvo que la SEP violó los derechos humanos de los estudiantes al querer eliminar los grados escolares , tratar de quitar la facultad de los maestros de evaluar a los niños, así como querer imponer un programa piloto educativo ya que en ningún momento se pidió opinión de ellos especialistas.

Por esa razón se interpusieron los amparos que hasta el momento han sido aceptados y respetados por la SEP.

Te puede interesar SEP mantiene uso de cubrebocas en escuelas públicas y particulares de la CDMX

“La suspensión del amparo es mantener las cosas como se encuentran. Educación con Rumbo tiene tres, que el programa piloto no se lleve a cabo, que los maestros no pierdan la facultad de evaluar a los alumnos y que no se eliminen los grados escolares.

Educación con Rumbo insistió en enviar una petición de participación a la dependencia para participar en el marco del modelo educativo, pero no se le ha contestado, por lo que espera que los amparos ingresados sean permanentes.

“No hay una fecha definitiva, por lo que es probable que las resoluciones se vayan al siguiente año y las suspensiones se mantengan”, dijo el abogado.

La organización criticó el permanente silencio de la SEP hacia temas de interés nacional.

FBPT