AMLO avala colaboración de Chapitos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador avaló ayer que Ovidio y Joaquín Guzmán López, líderes de Los Chapitos, y Néstor Isidro Pérez Salas, El Nini, negocien con el gobierno de Estados Unidos para obtener sentencias favorables en los procesos judiciales en su contra; sin embargo, demandó que se presenten pruebas de sus acusaciones.

“Si hay relaciones de complicidad, como ha sucedido entre delincuencia y autoridades, debe de castigarse a los responsables. También todo debe probarse porque, si no, un gobierno extranjero utiliza ese mecanismo para someter, chantajear, subordinar a otro gobierno, y eso es intromisión, eso es violación de la soberanía de los pueblos y de las naciones”, afirmó.

El mandatario fue cuestionado en su conferencia de prensa de que los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y El Nini están cerca de alcanzar un acuerdo con autoridades estadounidenses para declararse culpables en algunos delitos y evitar ir a juicio, así como obtener sentencias menores.

Comentó que el gobierno de Estados Unidos tiene sus propios procedimientos para lograr que presuntos delincuentes cooperen con la justicia, pero, aclaró, las imputaciones que se hagan en contra de alguna persona se deben comprobar con hechos.

“No es nada más de que ya un testigo protegido hizo una acusación y ya con eso se va a juzgar a alguien, tiene que haber pruebas, no es al estilo Anabel Hernández. El estilo Anabel es el que me acusó de haber recibido dinero del narcotráfico pero no presentó ninguna prueba, nada; hasta publicó un libro 15, 20 días antes de la elección, estoy esperando que presente las pruebas”, advirtió.

También solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) informar esta semana los avances de las investigaciones de la detención de Ismael El Mayo Zambada y su traslado a Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López.

“Yo creo que en esta semana podría informar, claro, hasta donde la ley lo permita, la Fiscalía dé un primer reporte de su investigación, eso sería muy bueno para bajarle a las especulaciones”, mencionó.

A pesar de que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, proporcionó datos el viernes sobre el caso de Zambada, así como la información que posee su gobierno, el Presidente consideró que faltan más detalles.

“Falta información porque, por ejemplo, ¿cómo llegan dos personas y un piloto a territorio estadounidense?, los están esperando allá, habrá que ver si la DEA, la CIA, el FBI, ¿quién, cómo les avisaron? Desde luego, como ya lo han aceptado, que es parte de un acuerdo, sí, pero ¿qué pasó con el piloto, de dónde era el piloto, dónde está el piloto?”, reiteró.

Asimismo, dijo que estuvo “bien” la renuncia de la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, ocurrida el viernes, ya que “está actuando con principios, no está de acuerdo con lo que se está haciendo a nivel de la Fiscalía General de la República. Eso es lo que yo entiendo, pero la FGR es la encargada de investigar este asunto (asesinato de Héctor Cuén) a fondo, lo que resulte”.

Luego del crimen de Martín García Corrales, operador de El Mayo Zambada, López Obrador hizo un llamado para que se mantenga la tranquilidad en Sinaloa.