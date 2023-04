Ejecutivo busca ocultar despilfarro, acusa oposición

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseveró que, al dejar inoperante al Instituto Nacional para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere regresar a los viejos tiempos para poder controlar los recursos en la oscuridad y usarlos en sus campañas y caprichos.

“Acompañamos a las y los senadores del PAN en su lucha para defender la democracia, las instituciones y la libertad de la ciudadanía”, dijo en sus redes.

Señaló que el Gobierno federal quiere seguir ocultando la corrupción que se maneja en las altas esferas del poder, así como el despilfarro y desvío de recursos, y lo que realmente se quiere ocultar es el desvío que están haciendo hacia las campañas políticas de sus llamadas “corcholatas”, y el gasto en dependencias que ellos crearon, como el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

“Con la votación de los morenistas ordenada desde Palacio Nacional en contra el nombramiento de un comisionado del Inai, con lo cual ya podría sesionar el organismo, solo demuestran su opacidad y falta de intención de informarle a la ciudadanía en qué gastan los recursos de los mexicanos”, explicó.

López Obrador quiere regresar a los viejos tiempos, para poder controlar los recursos en la oscuridad y utilizarlos en sus campañas y sus caprichos, así se va a seguir burlando de los más pobres

Marko Cortés, Líder nacional del PAN

Señaló que el Presidente, Morena y sus legisladores quieren desaparecer al Inai para ya no tener que rendir cuentas a los mexicanos sobre en qué gastan, qué compran, y en qué utilizan los recursos.

Más temprano, el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, señaló que es evidente que Morena no quiere que haya transparencia porque quieren seguir encubriendo la corrupción que hay en este gobierno.

Fustigó que en su reaparición, el Presidente “parece que está con más bríos para seguir atacando y denostando a quienes no piensan como él, pues arrancó contra el Inai diciendo que era un organismo que no servía para nada, y también se refirió a él como, bueno, el organismo ese que existió en tiempo pasado, como si no existiera todavía, como si no hubiera una obligación constitucional para que siguiera trabajando”..