Ejecutivo llama a no dar “ni un voto” a DeSantis

Un día después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que se postularía para alcanzar la candidatura presidencial del Partido Republicano, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los migrantes hispanos para que nadie vote por él.

“Aprovecho para decirle al señor DeSantis, que ayer se destapó, ya ven que no fallé, que toda su politiquería, ¿no?, de los migrantes, era porque quiere ser el candidato del Partido Republicano. Entonces, ayer (el miércoles) ya se destapó y, lo mismo, lo que aplicó allá en Florida, una política antiinmigrante. Ojalá y los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto, que no se vote por los que persiguen a migrantes, los que no respetan a migrantes, porque el migrante, como se dice en la Biblia, él merece respeto”, demandó.

Agregó que también se debería investigar al mandatario estatal de Florida, porque políticos como él resultan hipócritas que critican la migración, mientras tienen a ciudadanos extranjeros a su servicio.

“Y también preguntarle a DeSantis, porque en una de esas, como son muy hipócritas, puede ser que tenga migrantes trabajando a su servicio”, señaló.

Incluso, consideró que los cargamentos de precursores químicos o fentanilo ya procesado pueden entrar a Estados Unidos a través de los puertos de Florida.

Ojalá y los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto (a DeSantis), que no se vote por los que persiguen a migrantes, los que no respetan a migrantes

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“Luego sacó también lo mismo, lo del fentanilo, pensando que con eso va a obtener voto. Que empiece a ver, porque en una de esas el fentanilo está llegando por Florida, porque sí llega a Estados Unidos, desgracia, eso está probado. Para que no nos estén culpando a nosotros. Primero, que hagan una investigación”, demandó.

El miércoles pasado, al lanzar su campaña por la candidatura presidencial, entre sus principales promesas, DeSantis estableció que, de ganar los comicios, desde el primer día de su mandato mandará cerrar la frontera con México para combatir la “pandemia del fentanilo”.

Por su parte, México podría sumarse en una demanda en contra de las leyes antiinmigrantes aprobadas por Florida y que entrarán en vigor a partir de julio próximo, no sería como demandante directo, pero sí a través de un instrumento conocido como Amicus Curiae, adelantó el canciller Marcelo Ebrard.

“El Gobierno de México no podría dentro de la esfera de Estados Unidos, pero sí ciudadanos americanos y tenemos 38 millones de ciudadanos norteamericanos que son de origen mexicano, no va a faltar quien dentro de los 38 millones presente esa, digamos, esa denuncia, esa demanda. Y en su momento México puede concurrir como amicus curiae, quiere decir cuando tú presentas amistosamente un argumento, pero no sería indispensable, pero sí la comunidad mexicana en Estados Unidos seguramente lo va a hacer”, explicó el canciller a su salida de Palacio Nacional.