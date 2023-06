VIDEO. 'No lo lea en público'. El mensaje del Mayo Zambada a Paco Stanley en TV nacional

"El Show. Crónica de un asesinato", es el nuevo documental de Vix, estrenado a propósito de un aniversario más de la muerte del conductor de televisión Paco Stanley, quien muriera asesinado el 7 de junio de 1999 a las afueras de un restaurante ubicado al sur de la Ciudad de México.

Stanley era en ese momento, uno de los conductores más carismáticos de la televisión mexicana, encumbrado por Televisa, empresa en la que trabajó la mayor parte de su vida. Precisamente en uno de los programas conducidos por Paco, se observa leer un saludo, presuntamente, de Ismael "El Mayo" Zambada, en un momento que quedó plasmado para siempre en la televisión y que fue retomado para la realización de este documental sobre su asesinato.

Paco Stanley fue asesinado el 7 de junio de 1999. Especial

'No lo lea en público'

"Pácatelas" era uno de los programas estrella de Televisa, conducido por Paco Stanley, haciendo claramente alusión a su nombre. Paco tenía la costumbre de leer al aire y en vivo los saludos de sus televidentes y también de las personas que se encontraban en el foro.

En una de las tantas transmisiones a nivel nacional, la producción le envió a Stanley un papel con un mensaje que leyó sin reparo alguno, frente a millones de televidentes y delante de la gente que lo acompañaba en el programa. "Reciba un pequeño presente de su amigo Mayo Zambada, de Culiacán, estamos aquí presentes su familia e hijos. Por favor...". Esto fue lo que leyó Paco, quien se interrumpió a sí mismo para acercarse a Mario Bezares, su co-conductor.

El mensaje no había sido leído completo. Al acercarse a Bezares lo terminó: "por favor, no lo lea en público". Fue entonces que el ambiente se tornó un tanto incómodo, mientras Paco trataba de no ponerse aún más nervioso. "Ya quemé a todo el mundo aquí y... ¿Quién es Mayo, eh? ¿Dónde está?", mientras las cámaras enfocan al público presente en el foro.

El día que Paco Stanley leyó a nivel nacional un saludo del Mayo Zambada Redes sociales

Su asesinato... ¿un ajuste de cuentas?

Samuel del Villar, entonces Procurador de Justicia del Distrito Federal, inició las investigaciones sobre el asesinato de Paco Stanley durante la gestión como jefe de Gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas; determinó que la línea de investigación a seguir no fue ni un robo ni un secuestro, sino un ajuste de cuentas.

Cárdenas, en su momento, explicó a los medios de comunicación: "Fue difícil el día que, desafortunadamente, asesinaron a Paco Stanley. Hubo una reacción excesiva de algunos medios, concretamente de Televisión Azteca y su cabeza, Ricardo Salinas Pliego. Él entró a la televisión directamente y pidió la destitución tanto mía como del procurador, el doctor Samuel del Villar. Hubo algunas reacciones, pero evidentemente el gobierno no tuvo ninguna injerencia en el asesinato y lo que se hizo fue tratar de investigar qué causas podrían estar detrás".

Hasta el momento, las causas del asesinato de Paco Stanley siguen quedando en incertidumbre. El documental pretende informar sobre lo sucedido y las probables hipótesis sobre este caso del que se sigue hablando a más de 20 años de sucedido.