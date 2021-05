Elecciones 2021: Chocan diputados por protección a candidatos

La estrategia del Gobierno federal para proteger a los candidatos y actores políticos de la violencia registrada en las últimas semanas México confronta a los diputados Pilar Ortega, del PAN, quien denuncia que no se cumple la obligación de preservar la paz y a Raúl Bonifaz Moedano, de Morena, quien asegura que ha sido un programa exitoso.

En entrevistas separadas con La Razón, ambos legisladores respondieron a la publicación de este diario, en el sentido de que prácticamente se han triplicado los reportes de violencia en contra de candidatos, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

En opinión de la panista, Pilar Ortega Martínez, el diseño de protección a los actores y candidatos no se ha cumplido.

“El Gobierno está fallando en su obligación de salvaguardar la seguridad de los candidatos y preservar la seguridad dentro de las elecciones, a lo que le toca el gobierno es salvaguardar la seguridad de los mexicanos en el proceso y fuera electoral, lo que no debe entrometerse es en las cuestiones electorales como lo está haciendo. Entonces, que vemos hoy, un gobierno que no atiende su obligación de salvaguardar la seguridad y la paz y en cambio sí está entrometiéndose en las elecciones cuando no debería hacer eso”, dijo Ortega en entrevista.

Por su parte, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, destacó que las elecciones del 6 de junio se realizarán en un ambiente de tranquilidad y llamó a los ciudadanos a participar en la Jornada Electoral. Sin embargo, reconoció que sí hay un componente de violencia que se ha incrementado, aunque dijo, se concentra en unas áreas del país.

“Por supuesto que hay soluciones, la violencia se está ubicando en determinados espacios ahí donde comúnmente ha habido ese tipo de situaciones de inseguridad lamentablemente, no es todo el país, no es todo el territorio mexicano y yo tengo la absoluta confianza de que el 6 de junio habrá elecciones en tranquilidad”, consideró el legislador.

Añadió que en la medida en que los candidatos denunciaron que se han sentido amenazados, recibieron protección por parte del gobierno federal y esa protección ha sido efectiva.

“La secretaria de Seguridad comentó el número de candidatos que están recibiendo la protección por parte del gobierno de la república que la han sentido porque han sentido o han sido amenazados por diferentes grupos, la aplicación o el compromiso que se hizo en ese primer acuerdo que suscribió el jefe del Ejecutivo ha tenido resultados, o sea, se ha protegido a un gran número de candidatas y candidatos que así lo han solicitado”, expuso Bonifaz Moedano.