Elecciones 2021: ¿Habrá ley seca el próximo 6 de junio?

A cinco días de que se lleven a cabo las elecciones más grandes en la historia de México, aún existen dudas entre la ciudadanía sobre este proceso electoral, como si habrá o no ley seca. Debido a que no se trata de una ley imperativa, cada entidad en la que se desarrollen las elecciones podrá decidir si se aplicará o no esta legislación el próximo 6 de junio.

Así lo establece el artículo 300 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales: "El día de la elección y precedente, las autoridades competentes de acuerdo a la normatividad que exista en cada entidad federativa, podrán establecer medidas para limitar el horario de servicio de los establecimientos en los que se sirvan bebidas embriagantes".

Por ello, es facultad de cada estado decidir si se realizará o no ley seca en las Elecciones 2021 con el objetivo de garantizar el orden público para el libre desarrollo del proceso electoral. Pero, ¿en qué entidades se ha decretado hasta el momento?

¿En qué estados habrá ley seca?

A través de una conferencia de prensa el pasado 28 de mayo, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, informó que el próximo 6 de junio habrá ley seca en la entidad "a petición" de otras autoridades.

El mismo día, el municipio de Aguascalientes informó a través de un comunicado que estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas el 6 de junio en un horario de las 00:00 hasta las 23:59 horas. Esto con motivo de as elecciones federales y locales.

Otro de los estados en los que se confirmó ley seca es Sinaloa, de acuerdo con la Dirección de Inspección y Normatividad de esta entidad. La prohibición de venta de bebidas alcohólicas se aplicará los días 5 y 6 de junio, con la excepción de las zonas turísticas de Mazatlán, Centro Histórico, Zona Dorada y La Marina.

San Luis Potosí también aplicará ley seca durante el domingo 6 de junio, de acuerdo con la Dirección de Gobernación del Estado.

A pesar de que hasta el momento sólo se ha confirmado ley seca en estos estados, en posible que en los próximos días otras entidades se pronuncien al respecto.