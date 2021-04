Elecciones 2021: INE revisará 3 de 3 contra la violencia a candidatos a diputaciones federales

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la creación de un grupo interdisciplinario para revistar de manera muestral que las y los candidatos a diputados federales, cumplan con su “3 de 3 contra la violencia” y en caso de no hacerlo, se cancelará su postulación.

La consejera electoral Carla Humphrey aseguró que la veracidad de la “3 de 3” es una medida especial de protección para la mujer, que busca prevenir la violencia de género en las campañas electorales. Por ello, dijo que las normas que se deben respetar son no haber tenido sanciones por violencia física o sexual contra alguna mujer y no estar registrado como persona deudora alimentaria principalmente.

“Las y los aspirantes a una candidatura deben cumplir con los siguientes supuestos: No contar o haber sido sancionado por violencia familiar ni por violencia sexual o contra la libertad sexual o la intimidad corporal y tampoco estar inscrito o tener registro vigente como persona deudora alimentaria, morosa que atente contra las obligaciones alimentarias”, destacó en la sesión.

El grupo interdisciplinario estará formado por de la Secretaría Ejecutiva del Instituto y será integrado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Dirección Jurídica, con el apoyo de las juntas locales y distritales.

De acuerdo con la autoridad electoral, el proceso comienza este mes de manera muestral con la revisión de las candidaturas a elección, en caso de que se confirme que está en alguna de las categorías que incumplen la “3 de 3” se retira la postulación, pero el partido tiene 48 horas para llevar a cabo la sustitución de la persona.

Por su parte, el consejero Ciro Murayama Rendón advirtió que el trabajo es enorme, por lo que dijo que la mejor manera de realizarlo es muestral y no censal.

“Yo me permito proponer a mis compañeras y compañeros la idea de que sea un ejercicio muestral, de una muestra representativa aleatoria que, por supuesto sea aleatoriamente todas las candidaturas para que no haya ningún sesgo hacia un partido u otro y que la muestra abarque las 32 entidades federativas”, dijo durante la sesión.

Mientras que la consejera Claudia Zavala aseguró que el proyecto avanza en la protección de las mujeres en razón de género. “Yo creo que la revisión sí debemos tener claro, que debe ser general para todas y todos, porque es una manifestación que hicieron y en la metodología que se arme para la muestra cómo vamos a tener y cómo vamos a definir a dónde vamos a enfocar la investigación si es una declaración propia”, detalló.

Dania Ravel Cuevas dijo que a revisión muestral es la mejor manera de llevar a cabo el proceso para no incumplir con el objetivo. “El peor escenario sí sería que, en efecto, no cumpliéramos con lo que nos estamos poniendo como meta en el tiempo previsto y que a la mejor llegáramos nada más a una revisión parcial que no nos podría dar elementos para tener un panorama integral”, sostuvo.