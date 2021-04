Elecciones 2021: Onésimo Cepeda, exobispo de Ecatepec, va por diputación plurinominal

El Obispo en retiro de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva, buscará ser Diputado plurinominal del Partido Fuerza Por México.

A sus 84 años, el Obispo en retiro buscará llegar al Congreso Mexiquense por el distrito 21 de Ecatepec, Estado de México.

Esta tarde acudió a una rueda de prensa, donde fue presentado formalmente como aspirante al cargo, aunque Gerardo Islas, presidente nacional de Fuerza por México, reconoció que todavía está en análisis legal su estatus legal para poder contender por esa diputación.

Islas dijo que, si bien Onésimo Cepeda ya no es un sacerdote en activo, renunció a la Diócesis de Ecatepec en 2012 al cumplir 75 años, en los registros de la Secretaría de Gobernación todavía aparece como ministro de culto.

Leticia Bonifaz, representante mexicana ante el Comité para Eliminar la Discriminación Contra la Mujer de Naciones Unidas, escribió en su cuenta de Twiter: “ayer cambió el horario, no la Constitución, así que ningún ministro de culto puede ser candidato a cargo de elección popular. Estado laico”.

Incluso la Conferencia del Episcopado Mexicano, a través de un comunicado de prensa advirtió que su candidatura es inviable. “Canon 278 Absténganse los clérigos de construir o participar en asociaciones, cuya finalidad o actuación sean incompatibles con las obligaciones propias del estado clerical o puedan ser obstáculo para el cumplimiento diligente que se les ha sido encomendada por la autoridad eclesiástica competente”.

te puede interesar Designan a sustituto de Onésimo Cepeda

Más adelante aclara que “la CEM se deslinda de todo acto político, que a título personal realice Monseñor Cepeda, no ejerciendo por ello, ni de voz ni de acción, representatividad de la Iglesia Católica”.

Las campañas para diputados y presidentes municipales en el Estado de México arrancarán el 30 de abril. Pero antes deberá haber una valoración de especialistas en derecho canónigo y civil sobre la legalidad del registro de Cepeda Silva, pues constitucionalmente estaría impedido para hacerlo.

Cuando le preguntaron ¿Cómo se sentía para enfrentar este proceso, el Obispo respondió “a toda mad..”.

Detalló que buscará ser diputado local del Estado de México por tres razones: porque quiere un México mejor “la segunda porque no pienso cobrar y la tercera porque ya estoy harto de tanto pen…, nuestro país merece algo mejor”.

Su registro permanecerá en suspenso, pero por lo pronto le advirtió al presidente de Fuerza Por México que “aquí te la pel…” yo no voy a hacer campaña. Incluso narró episodios como su pasado priista que concluyó en el sexenio pasado “con Peña se acabó mi relación priista, me dijo adiós, fuimos amigos, lo ayude a llegar, no me volvió a ver, no tuvo palabra”, expresó el Obispo en retiro.