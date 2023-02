Elecciones 2023. Si vas a votar, así puedes verificar la vigencia de tu credencial del INE

Se aproximan las elecciones en el Estado de México y en Coahuila, por lo que es necesario que tu credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) esté vigente para que puedas votar.

Si tu credencial para votar tiene vigencia del año 2022 debes renovarla lo antes posible, ya que dejó de funcionar como identificación oficial el 1 de enero del 2023, por lo que no podrás votar en las elecciones del año en curso.

La credencial para votar funciona por 10 años a partir de su expedición, por lo cuál debes estar pendiente de la fecha para renovarla.

El trámite de renovación de tu credencial para votar dependerá de la disponibilidad de citas en tu módulo correspondiente. Una vez que acudas a tu cita, te indicarán la fecha estimada en la que podrás recogerla. La entrega de las credenciales de elector demoran entre 9 y 30 días naturales después de realizar el trámite.

De acuerdo con el INE, existen cuatro modelos de credenciales que no necesitan ser renovadas:

Modelo E: Emitidas a partir de julio de 2014

Modelo F: Emitidas en el extranjero a partir de febrero de 2016

Modelos G y H: Emitidas a partir de diciembre de 2019

Si tu credencial para votar pertenece al tipo D no te preocupes, el INE indicó que podrán ser utilizadas para la participación de las elecciones del Estado de México y Coahuila. Si tu credencial pertenece al modelo C, A o B ya no cuentan con vigencia.

Tramita tu cita en la página oficial del INE, en el módulo que quede cerca a tu domicilio o trabajo, o por teléfono al 800 433 2000.

Debes acudir a tu cita el día y horario que se te indique con tres documentos de identificación:

Documento que compruebe tu nacionalidad: Acta de nacimiento o carta de naturalización Identificación con fotografía, pueden ser: Pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir, cartilla del servicio militar nacional, credencial de servidor público, documentos de escuelas, credencial de derechohabiente o credencial de identificación laboral. Comprobante de domicilio: Recibos de pagos de impuestos, recibo de pago de servicios, estado de cuenta, contrato de arrendamiento reciente, copia certificada de escrituras.

Para recoger tu credencial , puedes consultar al módulo del INE en el que realizaste tu trámite dos días antes de la fecha de entrega que te indicaron para corroborar que esté lista. Si lo prefieres, consulta el estatus de tu credencial para votar aquí.

Para esto, requieres el folio que te otorgaron el día de tu cita, y tu fecha de nacimiento.

