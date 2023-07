'No me va a doblar el presidente', asegura Xóchitl Gálvez 

La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que así como le perdió el miedo al cacique de su pueblo, hace tiempo que le perdió el miedo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por ello, aseguró que aunque viene una época dura para ella, no se va a doblar y está dispuesta a hacerle frente al hombre más poderoso del país, es decir, al Presidente de la República.

"Me vienen días duros, pero me siento fuerte, no me va a doblar al presidente, estoy dispuesta a enfrentar al hombre más poderoso de este país", manifestó.

La superación personal es complicada porque no todos tenemos las mismas oportunidades. Echarle ganas no es suficiente.



El gobierno está obligado a emparejar el piso.



AMLO 'tiembla como gelatina'

Durante el encuentro que sostuvo con líderes empresariales de Morelos, la senadora del PAN subrayó que cuando era joven todos le tenían miedo al cacique de su pueblo, pero le perdió el miedo cuando todos se organizaron y lo sacaron, como lo pueden hacer ahora con el presidente López Obrador.

"Machos como el presidente me he encontrado un montón en mi vida y a todos los he vencido. Le perdí el miedo a Felipe Contreras (el cacique local) y ya le perdí el miedo hace un rato al presidente actual. Cuando todos nos organizamos pudimos sacar al cacique del pueblo", indicó.

Gálvez afirmó que tan sólo en tres semanas en las que le dio la vuelta a las encuestas, "tiembla como gelatina el presidente" y por eso echó a andar todos los ataques en su contra, incluso utilizando ilegalmente datos que, aseguró, le proporcionó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez.

Por ello, la aspirante a ser la responsable de construir el Frente Amplio por México advirtió: “Yo no voy a permitir que me difamen, estoy dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias”.

Ella 'no es la favorita de los partidos'

A los asistentes, les pidió que la apoyen para hacer realidad su sueño de avanzar en la ruta rumbo a 2024, porque subrayó que ella no es la favorita de los partidos ni tiene militancia partidistas, además de que tampoco permitirá que un hombre la lleve “de la manita”.

"Como él (López Obrador) lleva a una de la manita, en los camiones y los espectaculares lleva a una de la manita, y yo no voy a permitir que me lleven de la manita", expresó.

La política hidalguense dijo que ya va a dejar de hacerle caso al Presidente de la República y se dedicará a juntar las 150 mil firmas establecidas en la convocatoria del frente opositor.

"Si consigo las firmas, todo indica que voy bien en las encuestas, por eso están temblando como gelatinas, vamos a ir el 10 de agosto los finalistas, todo mi respeto a los integrantes del Frente, Santiago, Beatriz, Enrique, Mancera, todos, yo creo que no se deben de bajar, tenemos que presentar todos nuestras ideas, entre todos vamos a presentar un proyecto para este país, este es un proyecto de todos" señaló.

DAN