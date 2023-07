Xóchitl Gálvez acatará fallo del TEPJF; 'a Morena le dejan hacer campañas', reclama

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, aseguró que acatará la sentencia que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la convocatoria del Frente Amplio por México; sin embargo, cuestionó que a los aspirantes de Morena los dejen hacer sus campañas abiertamente.

En conferencia de prensa en Tlaxcala se refirió al proyecto de resolución de la magistrada Janine Otálora Malassis, que plantea suspender el proceso que realizan el PAN, PRI y PRD para elegir al responsable de construir el frente opositor.

Al respecto, dijo que se debe esperar a la resolución que emita la Sala Superior, pero señaló que hasta el momento a los de Morena sí les han permitido realizar todas sus actividades, incluyendo los acarreos.

“A Morena lo están dejando hacer sus campañas abiertamente, están teniendo sus eventos en todos los municipios, acarrean gente, dan despensas, ustedes vana ver que aquí la gente va a llegar por su propio pie. La verdad de las cosas es que hay que esperar cuál es la resolución final, ver qué nos indican y yo acataré la resolución”, declaró.

Por primera ocasión, la política hidalguense precisó que ella se considera de “centro izquierda, soy socialdemócrata, respeto los derechos humanos de las personas”.

Y describió lo que considera positivo de los partidos de oposición: “Del PRI rescato esta parte de crear instituciones, el INE, el Inai, el PRI dio instituciones; del PAN me quedo con el bien común, los principios de impulsar a los empresarios, del PRD rescato el compromiso con los que menos tienen; ojalá podamos convencer a Movimiento Ciudadano, porque me gusta este compromiso social”, comentó.

Ante los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador, Gálvez afirmó que como en tres semanas logró revertir las encuestas, “tengo enloquecido al de Palacio Nacional”; aunque rechazó que ella sea la esperanza del país.

“Lo que sí se ha generado es alguna posibilidad de qué hay cierta esperanza de ganar, la gente estaba resignada de que ya Morena tenía el 24, no veía esas posibilidades”, comentó.

Subrayó que como tiene una trayectoria limpia y como no le han encontrado faltas en su paso por la administración pública, decidieron atacarla por el lado de su empresa, por lo que reiteró que presentará una denuncia formal por violación al Código Fiscal y al secreto bancario.

“Estoy denunciando al Presidente, al secretario de Hacienda y al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera por la filtración de datos personales, conmigo lo que quieran, cuando quieran y como quieran, porque soy una mujer valiente, pero por qué se meten con mis clientes, mañana pueden tomar a cualquier empresario que les caiga gordo y hacer pública su información”, dijo.

Aclaró que ella no ha tramitado amparo alguno: “No me da miedo, nunca he tenido miedo. No necesito amparos, porque me queda claro que no le debo nada a mi justicia, por eso se fueron contra mis empresas”.

