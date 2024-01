Elecciones 2024: Movimiento Ciudadano critica lista de pluris de la oposición

Jorge Álvarez Máynez criticó la lista de candidatos plurinominales del PRI y PAN que se dieron a conocer, y afirmó que es pura vieja política que solo va por su “hueso”.

A través de sus redes sociales aseguró que entre los aspirantes del frente opositor, no hay ciudadanía, sino solo políticos que van por el fuero.

“Las listas plurinominales del PRI y el PAN los exhibe de cuerpo entero: No hay ciudadanos. No hay sociedad civil. No hay jóvenes. Son la vieja política. Y van por eso: por su hueso y por su fuero”, aseveró.

Ya salieron las listas de Pluris del PRI y el PAN, ¿y qué creen? Puro impresentable.

¡Ellos son la Vieja Política! pic.twitter.com/HHkfLEG4ph — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) January 25, 2024

Álvarez Máynez dijo que la presidencia ya la dieron por perdida los integrantes de la oposición, pues ellos ganan perdiendo.

“Por supuesto que a ellos nos les importa la candidatura a la presidencia, por eso la regalaron. El 80 por ciento de los mexicanos los odia, saben que necesitan fuero porque han robado, mentido y engañado; solo les importa su fuero”, dijo.

Señaló que lo único que les importa es “agarrar” un lugar, por ello, adelantó que en los siguientes días van a atacar porque ven a la política como un botín.

