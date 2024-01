MC aprueba candidatura presidencial de Álvarez Máynez

El Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano (MC) anunció que se aprobó la candidatura presidencial de Jorge Álvarez Máynez rumbo a los comicios federales de 2024.

En Asamblea Nacional Electoral, Juan Zavala comunicó que “se aprueba la candidatura”, después de que la estructura del partido aprobara por unanimidad que Álvarez Máynez contienda por la presidencia por este partido.

A propósito, Álvarez Máynez dijo que es posible hacer política con dignidad, pues mientras la oposición habla de unidad, Movimiento Ciudadano (MC) es una alternativa que ha acreditado congruencia, pues son los púnicos que han enfrentado las reformas más regresivas del pasado.

“Va a estar en la boleta la sensatez, una opción que no agravia, ni ofende, que no hace política poniendo adjetivos, ni alentando discursos de odio. No hemos hechos compromiso con grupos de interés, con poderes para estar en la boleta, por ello vamos a hacer una campaña libre de compromisos”, explicó ante la plana mayor de MC.

Dijo que la clase política se convirtió en administradores del riesgo, del pacto de corrupción que los lleva al poder, por ello se siente orgulloso de llegar sin esos compromisos. “No estoy dispuesto a arrodillarme. Van a estar en la boleta los que tienen vocación de mayoría, que para cambiar el país no se hace con testimonios, sino acreditar que tenemos la razón y cambiar las condiciones de las personas del país”, agregó.

En un recuento rumbo a las elecciones del 2 de junio, afirmó que llegaron sin renunciar a sus principios, por lo que a la boleta llegarán todos los mexicanos que desean un país con cambio.

“Va a estar en la boleta una tercera vía, púes se puede actuar con firmeza y de frente al gran problema de inseguridad sin faltas disyuntivas; en el terreno económico también se puede, pues la gente requiere de un estado de bienestar con derecho de tranquilidad”, indicó.

Reprochó la política de seguridad y mencionó que es necesario enfrentarla de manera inteligente, además, sostuvo que no solo hay dos opciones, sino tres para lograr la democracia del país.

