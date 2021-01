Elecciones 2021 México: artistas, luchadores, exfutbolistas y cantantes van como candidatos

Las elecciones de México 2021 son como si estuvieran en un draft, en el escenario, con o sin más máscaras y sin importar que la mayoría no tenga experiencia en el ámbito político, los partidos incrementaron la fórmula para tratar de garantizar triunfos electorales; han postulado a deportistas, cómicos, luchadores, cantantes y actores para convertir su aspiración por un cargo en algo así como bailando o cantando por un sueño.

Para estos comicios considerados los más grandes de la historia del país porque habrán de renovarse más de 20 mil cargos de elección popular, incluidos 500 diputados federales, 15 gobernadores, presidentes municipales, síndicos, regidores y concejales, suman ya 26 personajes del mundo de la farándula y el deporte que competirán a uno de esos cargos.

Caras conocidas encabezan la lista de suspirantes, entre ellas la de Carlos Villagrán, el famoso "Quico" el del "Chavo del Ocho", quien buscará la gubernatura de Querétaro bajo las siglas del partido local "Querétaro Independiente". Y en esa misma plaza buscará la alcaldía de la capital del estado, el exportero americanista Adolfo Ríos, por el partido Verde Ecologista.

En las elecciones 2021 de México, quien abrió la baraja más amplia fue el partido de reciente creación Redes Sociales Progresistas (RSP), que dirige Fernando González, yerno de la maestra Elba Esther Gordillo, al postular más de una decena del mundo artístico y deportivo.

El actor Alfredo Adame buscará la alcaldía de Tlalpan; el luchador Tinieblas junior, Venustiano Carranza, en tanto que la boxeadora Mariana "La Barbie" Juárez va por una diputación federal; la actriz cubana Malillany Marín irá por la demarcación de Miguel Hidalgo, el luchador Carístico para Cuauhtémoc, y el exvocalista de "Los Ángeles Azules", Héctor Hernández, por la alcaldía de Iztapalapa.

Otro personaje que busca ser atractivo para los votantes es el luchador Blue Demon junior, el cual se anotó para ser diputado federal de RSP, al igual que el escultor “Sebastián”.

Morena no se queda atrás en la "pepena" de este tipo de perfiles y convenció a José Luis Sánchez Solá, el famoso Chelís, exentrenador del equipo de fútbol Puebla, para integrarse a sus filas y pueda competir por una diputación local, luego de que en el pasado coqueteó con el PAN y PRI en tiempos de los exgobernadores, Rafael Moreno Valle y Mario Marín, respectivamente.

La actriz Gabriela Goldsmith regresó a la arena de la política al solicitar recientemente su registro para contender por una diputación federal por el partido guinda. Será su segundo intento, hace dos años lo intentó para el mismo cargo por la alianza PRI, PVEM, y Panal, pero perdió.

Paul Velázquez, el youtuber que se hizo famoso por asistir a las conferencias mañaneras con un parche en el ojo derecho, el cual supuestamente había perdido por un disparo de arma de fuego, también se anotó para alcanzar una diputación federal plurinominal, bajo las siglas de Morena y luego de registrarse, mostró en redes su constancia y también sus dos ojos.

Por su parte, Marco Flores, vocalista de la Banda Jerez de Zacatecas, tras fallar en su intento por gobernar esa entidad en la elección pasada de 2015 como independiente, ahora buscó abrigo en Morena para obtener una diputación federal porque en los partidos “son clasistas, racistas y no vamos de acuerdo con esa doctrina, principalmente del PAN”, comentó el cantante al confirmar sus aspiraciones.

El Partido Encuentro Solidario -antes Encuentro Social- ya apuntó en sus filas al exfutbolista Francisco Javier "El abuelo" Cruz para que compita por la diputación del distrito 6 de Monterrey, mientras que Ernesto Vargas, mejor conocido como Ernesto D'Alessio con un poco más de experiencia política por su actual cargo de diputado federal, buscará la gubernatura de Nuevo León.

Esta misma fuerza política se hizo de los servicios de otro exfutbolista, Adolfo "el Bofo" Bautista, el cual irá como abanderado a una diputación federal del distrito electoral de Guadalajara, buscando también ganar como ocurrió en los pasados comicios federales de 2018 con Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador de Morelos.

Para las elecciones de México 2021, el Partido Acción Nacional (PAN) también buscó entre las filas deportivas al clavadista olímpico, Rommel Pacheco como precandidato a diputado federal por el distrito 3 con sede en Yucatán.

A su vez, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) le guiñó el ojo a la actriz y conductora de televisión Sugey Ábrego para ser responsable política en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, lo que le abrirá las puertas para competir por ese cargo el próximo 6 de julio.

Otro que volverá a someterse al juicio de las urnas, es Patricio "Pato" Zambrano, quien ha vestido varias camisetas políticas como la del PVEM y Partido del Trabajo, para ir por una diputación local pero ahora por el PRI

Por el mismo PRI se lanzaron a la aventura por una diputación local en Monterrey, Alhinna Vargas, presentadora del clima en una televisora de esa entidad; el actor, conductor y piloto, Fernando Lozano para el mismo cargo por el distrito 11, y Ana González, comentarista deportiva y locutora de radio para el distrito 8 en la capital regiomontana.

El exportero de la selección mexicana y del equipo Pumas, Jorge Campos, deshoja la margarita para ir por una diputación federal o la alcaldía de Acapulco, Guerrero, bajo el cobijo de las siglas del PES; otro exportero originario del estado de Jalisco, Osvaldo Sánchez está en la mira de Morena, pero el ahora excomentarista deportivo y guardameta de la selección nacional y equipos como Atlas, Chivas, América Y santos, al parecer, no está interesado.

El que aún no tiene partido político, pero sí el sueño de buscar la presidencia municipal del puerto acapulqueño es el imitador Javier Carranza, conocido como "El costeño", ya que, según él, hay las condiciones para ganar ese cargo el próximo mes de junio.

No es novedad que personajes de estos sectores de la farándula y el deporte compitan por cargos de elección popular, pues basta recordar a doña Carmen Salinas, quien fue diputada federal, o el mismo caso del actor, cantante y bailarín Sergio Mayer, hoy legislador de Morena y presidente de la comisión de Cultura de la Cámara Baja.

Para Fernando Dworak, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), los partidos políticos optan por buscar a personajes famosos para atraer la mirada y atención de los votantes, con el fin de “salvar” su registro en las elecciones de México 2021.

En entrevista con La Razón, el especialista consideró que este fenómeno se repite cada tres años cuando hay elecciones, donde el reto para los ciudadanos es comparar propuestas, qué ofrecen esos rostros nuevos que son famosos en otros ámbitos.

“Creo que la fórmula de postular artistas es precisamente ese hartazgo a los partidos políticos tradicionales, ver rostros nuevos, pero qué proponen esos rostros nuevos, eso para mí es el quid de fondo”, comentó tras asegurar que “no porque sean tan populares es sinónimo de buenos políticos”.

Recordó que el PRI durante muchos años tuvo entre sus cuotas de representación proporcional a artistas, es decir, pasaron por el Congreso Julio Alemán, Silvia Pinal, María Elena Marqués, Venus Rey y otros, hasta Carmen Salinas, y eso de debió en su momento, a que tenían un trabajo gremial.

Dworak Camargo opinó que hay una crisis masiva de credibilidad en todos los partidos políticos para las elecciones de México 2021, que requieren o llaman a artistas para jalar votos, y eso ha quedado demostrado a lo largo de los años. En muy pocos casos, abundó, no son solo más que anécdotas ese tipo de candidaturas.

En las elecciones de México, cada que hay comicios para renovar cargos de elección popular surge el fenómeno de la “artistitis” y deportitis”, pues las diferentes fuerzas políticas comienzan a reclutar a sus filas a famosos, la mayoría no les va tan bien, quizá por su novatez en la política.

Los tiempos se remontan a boxeadores excampeones mundiales como Rubén “El púas” Olivares”, quien fue noqueado en el primer round cuando buscó ser diputado federal por el entonces Partido Social de los Trabajadores (PST).

Mientras que Raúl “El ratón” Macías, aquel que acuñara la frase “todo se lo debo a mi mánager y a la Virgencita de Guadalupe” sí logró ser diputado federal por el distrito correspondiente al Barrio de Tepito, bajo las siglas del PRI.

Otros fracasos acumulados en el mundo de la farándula y el deporte son los de Adolfo Ríos, exportero de UNAM, América y Gallos Blancos, quien no pudo ganar al panista Luis Nava la alcaldía de Querétaro, al ser postulado por la coalición Juntos Haremos Historia en 2018.

La popular María Elena Saldaña, “La Güereja”, perdió una diputación local por Nueva Alianza en Jiutepec, Morelos; Eduardo Capetillo no pudo ganar la alcaldía de Ocoyoacac, Estado de México, por el PRI. La popular María Rojo hizo “la tarea” pero fue derrotada por el exfutbolista Manuel Negrete como delegada en Coyoacán; no obstante ya había sido diputada local y federal.

El protagonista de “Quinceañera” al lado de Thalía, Ernesto Laguardia, perdió la diputación federal por el distrito 8 del Edomex por el PANAL. Alfredo Adame, actor de cine y exconductor de televisión no logró ganar la alcaldía de Tlalpan por el Partido Verde.

Y a quien llevaron al baile y le gritaron “Lástima Margarito” fue el famoso actor cómico Ausencio Cruz, quien perdió la diputación federal por Morena en un distrito de Benito Juárez, de la CDMX.

La actriz Leticia Calderón buscó ser senadora del PVEM pero no logró ganar en su distrito; Patricio “Pato” Zambrano, el exbig brother, perdió por segunda ocasión la alcaldía de Monterrey con la coalición Juntos Haremos Historia, y la cual ya busca pero ahora por el PRI.

Alfonso de Nigris, ex stripper de “Solo para Mujeres”, busco ser diputado local en Monterrey, pero sin éxito, y lo mismo sucedió con Gabriela Goldsmith, actriz de teatro, quien perdió la diputación federal en el Estado de México por Nueva Alianza.

El exclavadista olímpico Fernando Platas en 2009 fue candidato a diputado federal por el PAN por el distrito 24 de Naucalpan, Estado de México, y perdió; el exfutbolista Carlos Hermosillo se postuló también por el blanquiazul a diputado federal en Veracruz y lo derrotó el entonces priista Javier Duarte.

La saeta de Sonora y campeona mundial de atletismo, Ana Gabriela Guevara fracasó en su primer intento por gobernar la alcaldía de Miguel Hidalgo por el PRD, aunque años después obtuvo una senaduría bajo las siglas del Partido del Trabajo (PT).

Rocío Banquells, actriz y cantante, no ganó la diputación local en la Asamblea Legislativa de la CDMX del distrito 14 de Tlalpan, respaldada por el PRD. Otro actor que tampoco logró los votos suficientes para gobernador el estado de Morelos fue el actor Ariel López Padilla.

Guillermo Cienfuegos, mejor conocido como el payaso “Lagrimita”, no tuvo buena suerte al postularse en 2015 como candidato independiente a la alcaldía de Guadalajara, ya que de las 26 mil 400 firmas que reunió, 5 mil no fueron válidas y 184 resultaron falsas al pertenecer a personas ya fallecidas.

El actor de Cuna de Lobos, Alejandro Camacho tampoco alcanzó la diputación federal por Encuentro Social en 2015, mientras que Erick del Castillo perdió la delegación de Tlalpan con la camiseta del PAN ante el perredista Carlos Imaz.

Laura Zapata, actriz y hermana de Thalía pretendió alcanzar una curul federal en San Lázaro bajo las siglas de Acción Nacional, pero tampoco pudo.

Quien no recuerda a Silvia Pinal en las películas de antaño como “El Inocente”, “Viridiana”, entre muchas otras, pues se acercó al PRI para convertirse en diputada federal, senadora y legisladora en la antigua Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Irma Serrano, “La Tigresa”, controvertida, excéntrica y entrona, se convirtió en senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la LVI Legislatura, de 1993 a 1997.

El que más alto ha llegado es el histórico jugador del América, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien en 2018 arrastrado por la “Amlomanía” ganó la gubernatura del estado de Morelos, bajo las siglas del Partido Encuentro Social (PES). Previamente había sido alcalde de Cuernavaca por el Partido Social Demócrata (PSD).

Ernesto D’Alessio, cantante-actor, hijo de Lupita D’Alessio y Jorge Vargas, llegó a la Cámara de Diputados en la actual legislatura por el distrito 8 de Nuevo León, apoyado por Morena, PT y PES, sin contar con antecedentes en la política. Ahora buscará ser gobernador de esa entidad por Encuentro Solidario.

Uno más que escaló en el ámbito de la política es el exintegrante de Garibaldi y exstripper Sergio Mayer, al ganar la diputación federal por el distrito 6 en la alcaldía de Magdalena Contreras, cobijado por la coalición Juntos Haremos Historia. Actualmente es presidente de la comisión de Cultura en la cámara baja.

La exconductora de TV Azteca y periodista Lilly Téllez llegó a la senaduría por Morena, sin embargo el año pasado cambió de camiseta por la del blanquiazul; en tanto Susana Harp, cantante de música tradicional, llegó como senadora guinda por el estado de Oaxaca.

Érik “El Terrible” Morales, primer boxeador mexicano en ganar títulos mundiales en cuatro divisiones, se convirtió en diputado federal por el distrito 7 de Baja California por la Coalición PT, Morena y PES.

Si se voltea hacia el pasado reciente y no tan reciente, se puede conocer que doña Carmen Salinas logró ser diputada federal por el PRI en 2015, aunque se le recuerda más por irse a dormir a las sesiones, hablar más de los chismes de la farándula, que iniciativas en beneficio del sector artístico, principalmente.

La famosa “corcholata” en su primer día de sesión en la Cámara de Diputados, se quedó dormida, lo que provocó burlas, enojo y una campaña en redes sociales para destituirla del cargo, lo cual no prosperó a pesar de las 180 mil firmas recabadas en la plataforma Change.org.

El medallista olímpico en 1968, Felipe “El tibio” Muñoz alcanzó una diputación federal por el Revolucionario Institucional, luego de permanecer cinco años al frente del Comité Olímpico Mexicano (COM).

También lograron ser diputados federales el primer actor Julio Alemán, Venus Rey, líder de los músicos, así como sus sucesores Filemón Arcos, “El Monchis”, y Armando Báez Pinal.

Víctor Manuel Alarcón, investigador del departamento de Sociología, Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma de México (UAM), dijo que antes de prejuzgar a los artistas, deportistas, conductores o cantantes que son postulados a un cargo de elección popular deben conocerse sus propuestas.

Expuso que la sociedad está en su derecho de acercarse a estos personajes para comparar, evaluar propuestas, si pueden o no sumar al partido político de su preferencia, o ver si no tienen potencial, entonces sí buscar políticos o políticas más responsables que parezcan más atractivas para nuestro voto.

El especialista en procesos electorales, partidos políticos e instituciones en México expuso que en ocasiones la sociedad realiza juicios demasiado rápidos con respecto a ese tipo de personajes que provienen de la actividad deportiva y artística, sin haber analizado su formación inicial.

“Recordemos que ha habido algunos legisladores o legisladoras que incluso ya en su momento han hecho carrera política de largo plazo, por ejemplo, María Rojo, a nivel de artistas, que ha sido delegada, diputada o asambleísta; entonces de alguna manera no todos los casos podríamos decir que son simplemente asuntos de atracción mediática.

Algunas de estas personas finalmente logran generar alguna aportación, no todas terminan siendo una Carmen Salinas, algunos personajes que pasaron sin pena ni gloria, a pesar de que fueron electos y no aprovechan la oportunidad para desarrollarse en ese nuevo plano, y quizá no tenemos resultados muy espectaculares