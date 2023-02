Elecciones en México. AMLO pide a funcionarios concluir encargos antes de aceptar una candidatura

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar consciente de que muchos funcionarios se retirarán del gobierno porque alcanzarán una candidatura, pero antes de hacerlo, les pidió que concluyan los pendientes que tienen en sus respectivos cargos.

“Estoy consciente que van a haber muchos del gobierno que van a salir candidatos, por eso les estoy pidiendo que antes terminen lo que les encargué ”, dijo el mandatario.

Reiteró que una vez que entregue la banda presidencial, se retirará de todas las actividades públicas y no quiere convertirse en asesor de nadie. Se irá de la política, pero dijo que se siente satisfecho con lo que ha logrado.

“Porque me voy tranquilo, aunque termine mi mandato, aunque no sé qué me depare el destino en estos 18 meses que me quedan, primero porque se están llevando cambios importantes; ¿ Cómo le van a quitar pensión a adultos mayores? , para personas con discapacidad, para estudiantes pobres, ustedes creen que la gente fácilmente va a aceptar que les quiten la pensión, no ni aunque, toco madera, regresarán los conservadores podrían y esto va a acompañado de la revolución de las conciencias, la politización que se ha alcanzado”, expuso el Presidente.

También confió en que el trabajo de la Cuarta Transformación seguirá adelante, aunque quien lo impulse le impondrá su propio sello.

“ Y quienes aspiran a sustituirme, son gente de primera ¿Qué más puedo pedir? solo aplicarme, si se puede un poco más, para que todo quede concluido y en orden que las grandes obras estén concluidas y operando, en funcionamiento porque si dejamos obras inconclusas puede haber tentación de decir que esa obra ya no va”, alertó el mandatario.

Dijo que eso no pasa en el bloque opositor, donde los políticos no tienen ideales, en especial criticó que el partido que llevó a la presidencia al general Lázaro Cárdenas, se haya unido a quienes desde la expropiación petrolera se han opuesto a ese proyecto.

“Promiscuidad política, pragmatismo ramplón, cómo no se va a conocer la historia y ahí no le echo la culpa a los panistas ellos nacieron así en contra de la Expropiación, ahí el problema son los que se le sumaron, nosotros no nos sumamos al proyecto de las privatizaciones Salinas nos quitó el programa o hizo suyo el programa nuestro”, recordó López Obrador.

Síguenos también en Google News

FBPT