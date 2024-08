Elevan presión a INE y TEPJF por pluris y mayorías previo a protestas en calle

A cuatro días de que grupos opositores lleven a cabo una protesta masiva contra una posible supermayoría de Morena y sus aliados en el Congreso, este miércoles escaló la presión sobre las definiciones que tomen el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para la distribución de las posiciones plurinominales.

Los expresidentes del INE, Lorenzo Córdova, y del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, exhortaron a las actuales autoridades electorales a no permitir la sobrerrepresentación de Morena, con la que pretenden crear “mayorías artificiales (para) socavar la democracia (y) asaltar” el Poder Legislativo con una interpretación “sesgada” de la Constitución.

Durante su participación en el foro “Voces contra la sobrerrepresentación”, convocado por el Frente Cívico Nacional (FCN) —organización que forma parte de la Marea Rosa y es convocante a la manifestación del próximo domingo—, advirtió que ningún partido político puede actuar como si la Constitución fuera de su propiedad y cambiarla a su antojo, por más votos que tenga.

Nadie pretende escatimar triunfos en las urnas, pero lo que se pretende es que no se constituyan mayorías artificiales que socavan el carácter democrático

Lorenzo Córdova, Expresidente del INE

Córdova Vianello recordó que en 1996 se estableció en la ley que a una coalición será asignado el número de legisladores plurinominales como si se tratara de un solo partido, y los institutos políticos coaligados sólo podían tener un representante ante el INE.

Por ello, refutó la interpretación de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien dio por hecho que Morena y sus aliados del PT y PVEM tendrían mayoría calificada –dos terceras partes de la representación en el Congreso–, luego de reconocer que fue su alumna, “pero creo que no aprendió nada”.

“Nadie pretende escatimar triunfos en las urnas, pero lo que se pretende es que no se constituyan mayorías artificiales que socavan el carácter democrático. Nunca en nuestra historia había estado en juego la definición de la mayoría calificada a partir de la interpretación del artículo 54 (constitucional). Hoy, lo que está en cuestionamiento es la construcción de una mayoría calificada”, subrayó.

El INE definirá el 23 de agosto la asignación de diputados y senadores plurinominales, en lo que la ley establece que no debe haber una sobrerrepresentación de más del ocho por ciento obtenido por cada fuerza política en la elección.

Es importantísimo que se detenga este asalto al Poder Legislativo por la vía de una interpretación sesgada de la sobrerrepresentación

Leonardo Valdés, Expresidente del IFE

Córdova consideró que Morena, PT y PVEM deben ser considerados como una sola fuerza política, “y si ellos dicen que no lo son, entonces que expliquen por qué Gerardo Fernández Noroña es hoy diputado del PT y en septiembre será senador morenista”.

Leonardo Valdés, expresidente del IFE, opinó que la ley dice que ningún partido puede tener más de 300 diputados y ningún partido o fuerza política puede estar sobrerrepresentado por más del ocho por ciento.

“No veo ningún obstáculo para que a la coalición (Morena-PT-PVEM) se le respete su votación, 54 por ciento, y se le dé la sobrerrepresentación de ocho por ciento, lo cual la llevaría a un 62 por ciento de la Cámara de Diputados, cerca de los dos tercios, sí, pero no arriba de los dos tercios.

“El Constituyente siempre pensó que era importante respetar la pluralidad política, el voto de los ciudadanos, darles equidad en la representación y evitar que una fuerza política, por sí sola, pueda modificar la Constitución”, expuso.

Si hubiera sido otro partido, tendríamos que estar exigiendo lo mismo; nadie debe de tener supermayorías que no le da el voto ciudadano

Guadalupe Acosta Naranjo, Dirigente del FCN

Advirtió que “es gravísimo lo que trae el plan C para el Poder Judicial”, por lo que la definición de la mayoría calificada de Morena es clave para que éste avance. Destacó que con los cambios que se pretenden “volveríamos a un sistema mucho más concentrado del poder político”.

“Es importantísimo que se detenga este asalto al Poder Legislativo por la vía de una interpretación sesgada de la sobrerrepresentación”, remarcó Valdés Zurita.

En ese sentido, Lorenzo Córdova afirmó que “el plan C sí pretende que tengamos elecciones de Estado”, y resaltó que el 2 de junio se vivieron las elecciones más inequitativas de las últimas décadas: “Lo que hizo Fox era de niños comparado con lo que se hizo ahora”.

En el foro, se anunció que Leonardo Valdés, expresidente del IFE, será el orador y encargado de fijar la postura del FCN y de la ciudadanía en general, el próximo domingo, durante la movilización de esta organización en contra de la supermayoría que pretende Morena y sus aliados.

Durante su participación en el foro, Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los líderes del Frente, confirmó lo anterior al tomar la palabra en la sesión de preguntas y respuestas.

Precisó que se trata de defender la democracia y las instituciones no de partidos como el PRI, PAN y PRD. Esta, abundó, es una defensa de que haya una exacta representación de la voluntad popular, sea quien sea.

“Si hubiera sido otro partido, tendríamos que estar exigiendo lo mismo; nadie debe de tener supermayorías que no le da el voto ciudadano”, afirmó, tras reiterar que “el chiste aquí es que defendamos una real democracia en México”.

El líder de izquierda aseguró que en las pasadas elecciones se violó la Constitución de manera sistemática.

Añadió que, con todas estas irregularidades, “le vamos a dar un premio adicional (a Morena). No solamente no se va a sancionar, sino que (con la sobrerrepresentación) quiere un premio adicional por haber violado la Constitución permanentemente”.

Declaró que esto tiene que integrarse al análisis, donde se exija a la autoridad electoral que está para hacer justicia, toda vez que “se le quitó al Gobierno la organización de las elecciones y se puso en un órgano autónomo; se quitó la autocalificación de la Cámara de Diputados en los colegios electorales, y se hizo un tribunal para que hubiera justicia electoral”.

Monreal acusa a Norma Piña de reventar foros de reforma al PJ

Al advertir que Morena no permitirá que le arrebaten ninguna curul, el líder de la bancada guinda en el Senado, Ricardo Monreal, demandó al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no ceder ante las “presiones” de la oposición y que sólo aplique la ley en la distribución de los espacios de representación proporcional.

Rechazó que haya alguna sobrerrepresentación por parte de Morena y sus aliados, pues el pasado 2 de junio el juicio ciudadano les otorgó esa mayoría calificada y el “poder reformador”.

“Nosotros vamos a actuar con seriedad y con congruencia, y no vamos a permitir que se arrebate un solo, una sola curul o escaño que logramos en las urnas”, aseguró en entrevista con medios en la sede de la Cámara alta.

Solicitó al INE y al Tribunal “que apliquen la ley y que no haya marchas ni presiones externas ni internacionales que hagan cambiar su criterio, que es el que estrictamente revisa, se aplica y establece la Constitución y la ley”.

Opinó que los señalamientos de la oposición, de una supuesta sobrerrepresentación de Morena, es una estrategia política para tratar de obtener prebendas electorales que no obtuvieron por el apoyo popular.

“Quieren lograr tener posiciones plurinominales cuando la ciudadanía se las negó en las urnas; no es serio. Nosotros no modificamos la ley y la Constitución, lo hicieron ellos hace ya algunos años y aplicaron esa fórmula en las últimas tres elecciones. Ahora nosotros vamos a luchar por que se aplique la Constitución”, aseveró Monreal.

Acusó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, de haber “reventado” el foro sobre la reforma al Poder Judicial Federal, realizado el martes en Coahuila, el cual, acusó, se llevó en un salón de baile, sin seguridad.

“Me da tristeza, porque se expuso a los legisladores, hubo gritos, hubo suspensión, hubo violencia. Había mucha violencia y la Corte tiene una gran responsabilidad, lo quiero decir personalmente, bajo mi estricta responsabilidad”, expresó.

Asimismo, explicó que la Corte otorgó el día a todos los trabajadores del país para que acudieran a esa protesta en un día laboral. “Le declaró día no laboral y espero que no haga mañana (jueves) lo mismo la presidenta de la Corte en Sinaloa”, afirmó.

El senador de Morena deseó que la reforma al PJ sea aprobada por la siguiente legislatura, antes de que se vaya el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 31 de septiembre próximo, con el fin de que sea él quien la promulgue.

“Mi aspiración y mi deseo, como diputado federal en transición, sería que la reforma concluyera antes de que termine el periodo del Presidente de la República”, agregó.

El líder morenista en la Cámara de Senadores mencionó que, una vez concluidos los foros de la reforma judicial, se podría elaborar el dictamen y enviarlo antes del 29 de agosto a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, donde quedaría sub judice hasta que se tome protesta a la siguiente legislatura, que estará en condiciones de iniciar su discusión y votación a partir del 2 de septiembre.

“Calculo mínimo 10 días, desde que se publican los avisos que se tienen que dar en la Gaceta. Estoy hablando que del 2 al 10 u 11 (de septiembre) podríamos estar terminando el proceso, aprobando o no, en su caso, esta reforma al Poder Judicial. Aquí (Senado) llegaría la segunda quincena de septiembre y posteriormente pasará su aprobación en los congresos locales, al tratarse de una reforma constitucional”, detalló.

AMLO: Oposición hace el ridículo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra la oposición por hacer el “ridículo” en el tema de la sobrerrepresentación, pues desde hace 20 años el reparto de plurinominales se hace como lo establece la Constitución, y ahora “dicen que está mal”; mientras, dijo, los exconsejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama “están como ‘la chimoltrufia’, como digo una cosa, digo otra”.

Criticó que “con un descaro y cinismo” están convocando a una marcha el próximo domingo 11 de agosto, para culminar en la sede del INE, con el objetivo de pronunciarse en contra del método actual de asignación de pluris a Morena, PT y Partido Verde.

“Ahora están con lo de la sobrerrepresentación, se ven mal, porque una recomendación respetuosa es que se pueden hacer muchas cosas en política, pero hay que procurar no hacer el ridículo. ¿Cómo es posible que hace 15, 20 años se define en la Constitución, en la ley en la materia, cómo llevar a cabo el reparto de los plurinominales?”, cuestionó.

Agregó que durante todo ese tiempo el reparto se hace de acuerdo a lo que establece la Constitución, en la elección pasada del 2021, la elección del 2018, y “ahora dicen está mal, y no importa si se viola la Constitución, y no importa si se viola la ley, y los que estaban, porque hay constancia pública, nada más que aquí no vamos a seguir insistiendo en eso, porque perdemos tiempo, además es dar importancia a gente muy hipócrita”.

Sugirió a los partidos conservadores que ya se cuiden en lugar de actuar de manera inconsecuente, porque “les va a dar pena después, hasta se los van a reclamar sus hijos, sus nietos, porque no nada más es un asunto de ellos”.

Criticó al expresidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, quien defendió lo que establece la Carta Magna y la ley en la elección pasada, y ahora dice que en la designación de plurinominales a Morena y sus aliados no está bien.

“Ahora están como ‘la chimoltrufia’, como digo una cosa, digo otra. Ahora ya cambió. El otro señor, Ciro Murayama, igual y dicen no, lo único que argumentan los de la transformación, lo único que argumentan es que se debe aplicar la constitución y qué más, que no la ley es la ley”, subrayó el Presidente.

Comentó que, si los integrantes de la oposición sostienen la acusación de la supuesta sobrerrepresentación, les provocarán un daño a sus familias.

“Un corrupto no sólo se hace daño él, les hace daño a sus hijos (…) ¿Y qué culpa tienen las criaturas de que sus papás sean corruptos, o hipócritas, o autoritarios? ¿Por qué les van a dejar ese legado?”, insistió el mandatario.

Hizo un llamado a los conservadores de la oposición a rectificar, ya que “todos nos equivocamos, todos. Somos seres humanos. Solamente el Creador es perfecto. ¿Por qué no aceptar? ¿Por qué no rectificar? ¿Por qué caer en la autocomplacencia? ¿Qué no es de sabios cambiar de opinión o es no, no, no, no, no?”.

El próximo 23 de agosto es la fecha definitiva para la asignación de los escaños, una vez que la Comisión de Partidos Políticos y Prerrogativas de INE apruebe el proyecto final sobre el reparto de diputaciones y senadurías de representación proporcional.

La semana pasada, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, anunció que la distribución se realizará con base en el acuerdo del 7 de diciembre del año pasado, que considera a los partidos y no a las coaliciones.