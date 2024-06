Empresa señalada

Con la novedad de que la Función Pública ayer publicó en el Diario Oficial de la Federación una circular en la que llama a las instituciones de la Administración Pública Federal a abstenerse de celebrar contratos con la empresa Got Und Glück. Y si le suena el nombre es porque sí, se trata de la misma que por no pagar a su trabajadores, provocó que éstos bloquearan ayer durante 8 horas el Circuito Interior. A los empleados, cuya tarea es mantener limpias las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, la empresa les quedó mal no sólo con su sueldo sino también con su inscripción al Seguro Social. Es curioso, pero resulta que el Poli no iba a contratar a la firma ahora señalada. Tuvo que hacerlo porque ésta se inconformó por el resultado de la licitación que se llevó a cabo. En el IPN hicieron las cosas bien y corrigieron el proceso, pero los de Got Und Glück terminaron haciéndolas muy mal. Y ya se vio el resultado.