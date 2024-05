Ante empresarios, Sheinbaum se compromete a atender inseguridad

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, se comprometió a atender la seguridad, luego de que empresarios jaliscienses manifestaran preocupación por cómo este factor impacta en su actividad productiva.

Este martes se reunió con el sector empresarial del estado de Jalisco, donde presentó su proyecto para impulsar el desarrollo del país, del que aseguró que las pequeñas y grandes empresas formarán parte.

En el encuentro, María de Lourdes Cázares, presidenta de la Cámara de la Industria Joyera, cuestionó sobre el plan de seguridad, sobre todo en las vías de comunicación, aduanas y respecto a los delitos de alto impacto, para que puedan mantener su competitividad.

Al respecto, la abanderada de Morena, PT y PVEM, afirmó que esto requiere atención permanente y coordinación para que no retorne la inseguridad, pues aseguró que precisamente fue la falta de organización entre los distintos niveles de gobierno lo que pudo generar inseguridad, particularmente en Jalisco gobernado por Movimiento Ciudadano.

“No quiero hablar, no me gusta, pues generar debate en torno a la situación actual—, pero creo que parte del problema en algunos estados de la República es que no hubo coordinación entre el Gobierno Federal y el gobierno estatal. Y la coordinación es fundamental, porque primero hay que atender los Gabinetes de Seguridad”, dijo.

Agradezco la reunión con empresarias y empresarios de Jalisco, entre ellos Javier Arroyo (@PresidenteCCGdl), Marina García (@marina_garcia_g), Luis Méndez Jaled (@lmendezjaled), Lourdes Cázares Ruiz y Antonio Lancaster (@AntonioLancas), por permitirnos presentar nuestro proyecto… pic.twitter.com/yCH4bQOqV8 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 14, 2024

En cuanto al proyecto de desarrollo de México, comentó que el sector está considerado como una parte esencial del proyecto de crecimiento.

“No podemos pensar en el divorcio de la gran empresa con la pequeña empresa, entonces este proyecto que tenemos planeado del desarrollo de 22 polos de bienestar tiene que ver con la generación de cadenas productivas que permitan que el propio mercado y el desarrollo económico generen también beneficios para la micro y mediana empresa”, exclamó.

Agradezco la reunión con empresarias y empresarios de Jalisco, entre ellos Javier Arroyo (@PresidenteCCGdl), Marina García (@marina_garcia_g), Luis Méndez Jaled (@lmendezjaled), Lourdes Cázares Ruiz y Antonio Lancaster (@AntonioLancas), por permitirnos presentar nuestro proyecto… pic.twitter.com/yCH4bQOqV8 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 14, 2024

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT