En aumento 12 delitos contra la mujer, entre ellos, la violencia de género

De enero a abril de 2023, 12 delitos contra la mujer se mantuvieron al alza, siendo la violencia de género la que más aumentó con 36.4 por ciento, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Otros delitos con aumentos son las llamadas de abuso, hostigamiento, violación y emergencia general con 24, 11, y y 0.3 por ciento respectivamente.

Además de homicidio culposo y doloso con 6.8 y 8.4; mientras que las lesiones dolosas y culposas, 7.3 y 15.4 por ciento.

La violencia familiar aumentó 11 por ciento, el secuestro 19 por ciento y la violación 3.7 por ciento.

¿Hay delitos a la baja?

Contrario a ello los delitos que van a la baja son la trata de personas, corrupcion de menores, extorsión, llamadas de violencia de pareja y de violencia familiar.

Perla Acosta del colectivo 'Más Sueños', aseguró que la estrategia de protección para la mujer continúa fallando, pues si bien hay una baja en otros delitos, la violencia de género sigue siendo el mayor reto de las autoridades, además que el país sigue siendo un lugar violento para todas las mujeres.

“Es un Estado violento, sin política pública para las mujeres, es un Estado de guerra donde todos tienen que sobrevivir y atenta contra la vida de todas. La estrategia no sirve porque tiene un error de diseño”, añadió.

Faltan estrategias para reducir la violencia contra la mujer

Acosta señaló que no se puede avanzar en una estrategia que proteja a la mujer si la corrupción sigue siendo el mayor de los problemas en la procuración de justicia, por ello, aseguró que aunque sea letra muerta se debe denunciar.

“No hay estrategia y por ello no hay cambio, y deben pasar muchos años para que una verdadera estrategia madure y genere resultados. Tenemos que denunciar aunque no haya muchos resultados y muchos no siquiera les den importancia”, explicó.

Perla Acosta aseveró que el panorama para la mujer en México no es “nada alentador”, porque se les sigue criminalizando, además que la impunidad también sigue siendo el mayor reto de los Ministerios Públicos.