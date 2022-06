En dos años me iré con la conciencia tranquila y no es necesaria la reelección, dice AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este viernes ante pobladores de la Montaña de Guerrero que “no hace falta la reelección” , ya que todavía le quedan dos años en el poder para transformar a México.

“Por eso no hace falta la reelección, no hay que olvidar el principio maderista de ‘sufragio efectivo, no reelección’, no hay que tenerle mucho apego al poder ni al dinero”, pidió el Ejecutivo federal.

En la reunión con autoridades de la Montaña de Tlapa de Comonfort, Guerrero, el mandatario insistió en que el 1 de septiembre de 2024, cuando entregue el poder, se retirará de la vida pública, pero lo hará con la conciencia tranquila y la sensación del deber cumplido.

Yo termino, me jubilo y me voy a ir con mi conciencia muy tranquila y con el deber cumplido; y estoy seguro que la revolución de las conciencias va hacer posible que ya no haya marcha atrás, no van a poder retrogradar, vamos adelante a seguir transformando a México Presidente Andrés Manuel López Obrador

Asimismo, recordó que su administración cumplirá cuatro años y que el cambio ya es “irreversible” gracias a la revolución de las conciencias, pues “no van a poder retrogradar, vamos para adelante a seguir transformando” , señaló López Obrador.

Por otra parte, prometió que las comunidades serranas de Guerrero contarán con caminos vecinales construidos por los propios vecinos. También se comprometió a destinar los recursos necesarios para que las obras no queden inconclusas.

Quiero hacer un compromiso con ustedes. Los que terminen su presupuesto de caminos, van a tener presupuesto adicional, no les va a faltar. Hay que seguir nada más trabajando con la gente, organizando al pueblo Presidente Andrés Manuel López Obrador

Reunión con autoridades de La Montaña de Guerrero, desde Tlapa de Comonfort https://t.co/yBiwwhd0lF — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 24, 2022

Finalmente, AMLO atestiguó el anuncio de la construcción de un Centro Teletón en Tlapa que atenderá a los 18 municipios de la zona serrana de Guerrero y tendrá una inversión de 55 millones de pesos .

MAEP