Rechaza AMLO supuestos incumplimientos en regulación aérea

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la aviación en México enfrente problemas insalvables en materia de seguridad aérea, para recuperar la categoría uno en el Programa de Evaluación de Seguridad Operacional de la Aviación Internacional (IASA), pero acusó que se utiliza políticamente para atacarlo de nuevo.

MÁS INFORMACIÓN Proceso para retomar Categoría 1 en seguridad aérea continúa: AFAC

“Se está haciendo una revisión se está cumpliendo con todos los requisitos y yo espero que no vaya a haber ningún problema, desde luego se aprovechan hay muchos intereses empezando por los que no nos quieren y están todavía molestos porque no se construyó el aeropuerto en el lago de Texcoco, no se les pasa todavía el enojo, entonces ya se volvieron especialistas en todo”, dijo López Obrador.

Agregó que en este caso específico en que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), reconoció que no se habían subsanado siete de las 10 deficiencias detectadas por la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, el Presidente confió en que cuando se presente el informe final, en el próximo mes, se cumplirá con las especificaciones.

López Obrador denunció que no todos los organismos internacionales actúan con honestidad y transparencia, porque sólo están pensando en el beneficio económico que puedan obtener.

“Debe de tomarse también en cuenta, porque esto es importante, que no todas las organizaciones internacionales son honestas, en todos los ámbitos, cuando se estaba discutiendo lo del espacio aéreo y decían que no podía mantenerse el actual aeropuerto ni el de Santa Lucía, al construirse el nuevo aeropuerto porque había invasión del espacio aéreo, la Asociación más famosa del mundo, estaba actuando de manera facciosa, no profesional”, expuso el jefe del Poder Ejecutivo federal.

