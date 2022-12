Impacta ya aumento de Covid, influenza, males respiratorios...

Para Mariano, un fin de semana de conciertos para ver a sus artistas favoritos terminó con una semana de alta temperatura, dolor de garganta y un retraso para concluir los últimos días de su semestre en la universidad.

Él, como tantos, forma parte de los afectados por una oleada de infecciones respiratorias agudas (Iras), las cuales han crecido 27.1 por ciento en la última semana epidemiológica respecto a la semana 44, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa).

Las autoridades sanitarias definen las Iras como aquellas ocasionadas en su mayoría por virus, aunque también se puede deber a bacterias o parásitos, que se transmiten de persona a persona o por el contacto con superficies contaminadas y que afectan desde oídos, nariz y garganta hasta los pulmones, y que generalmente se autolimitan, porque no suelen durar más de 15 días.

Hasta la semana epidemiológica 46, la incidencia de Iras a nivel nacional fue de 366.8 casos por cada cien mil habitantes, con lo que rebasó el indicador de 288.6 de la semana 44.

Mariano, Paciente con enfermedad respiratoria

Mariano no estaba dispuesto a perderse los espectáculos que llegaron a la capital y fue un “fiel” asistente al Corona Capital y Flow Fest, donde convivió de cerca con miles de personas que no portaban cubrebocas.

“No es influenza ni Covid, me hice las pruebas hace tres días pero no salió nada. Fui al doctor pero me dijo que es normal, que pues estuve con mucha gente y es temporada de que todos nos enfermemos, de hecho hasta le pareció raro que no fuera influenza porque me dijo que es lo más común ahorita”, declaró.

Datos de la Ssa dejan ver un crecimiento considerable de influenza, pues de los tres mil 176 casos que se registraron la temporada estacional de 2021-2022, este año se han documentado tres mil 586, es decir, 12.9 por ciento más.

En lo que respecta al número de vidas perdidas por la misma causa, este indicador registró la temporada anterior 152, mientras que en la actual, que aún no termina, ya suman 40.

En cuanto al Covid-19, las autoridades han admitido un nuevo repunte que podría enmarcar el comienzo de una sexta ola, ya que entre el 15 y 22 de noviembre hubo seis mil 165 casos, mientras que del 23 al 29 se notificaron siete mil 694, lo que se traduce en un crecimiento de 24.8 por ciento.

Una explicación que comparte el especialista Alejandro Macías es que esta temporada se espera un número mayor de cuadros respiratorios, no solamente por el desarrollo de variantes de Covid-19, sino por la co-circulación con otros virus de la temporada invernal.

“La pandemia no se ha terminado, vamos a tener todavía la estación de frío, probablemente vamos a tener el problema de la circulación con influenza y virus sincitial respiratorio que ya se empieza a ver en muchos sitios”, indicó en su exposición semanal.

Durante un recorrido realizado por diferentes instituciones de salud pública de la Ciudad de México, se observaron filas al exterior de las mismas donde gente espera ingresar a su consulta médica, la mayoría por problemas respiratorios.

El hecho de que algunas personas han dejado atrás el uso de cubrebocas porque ha disminuido la mortalidad por el virus Covid, ha provocado que los contagios de enfermedades respiratorias se vean nuevamente en aumento, consideran algunos usuarios de estas instituciones públicas.

“Es que a mucha gente le vale, ya no usa cubrebocas en los camiones, en el transporte, y eso nos sigue contagiando”, comentó Esperanza Martínez, quien se encontraba en la fila de la Unidad de Medicina Familiar No. 11, en la colonia Vallejo, en espera de que le dieran el ingreso.

Alejandro Macías, Epidemiólogo e infectólogo

Presidente llama a cuidarse en esta temporada

Luego de confirmar que el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, se encuentra enfermo y por eso no participó en la 48 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población a cuidarse.

“No está Adán, anda malo de la tos, hay mucha enfermedad respiratoria hay que cuidarse, influenza, lo que queda de Covid y otros, hay que cuidarse, de por sí la temporada ésta es muy difícil y se adelantó el invierno, hay que cuidarse bastante”, pidió el mandatario quien no aclaró si el secretario contrajo el virus del Covid.

Apenas en su conferencia mañanera el jueves, el Ejecutivo informó que tenía gripe y “un poco de ronquera” debido a los cambios de temperatura.

“Sí (tengo gripa), hay cambio de clima, se adelantó el frío, y he estado viajando. Y me estaba comentando un doctor que están los niños padeciendo bastante de gripa, de enfermedades respiratorias. Se adelantó, vamos a decir, el invierno, pero yo estoy bien; un poco de ronquera”, expresó.

