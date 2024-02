Enfilan acciones jurídicas para frenar que agua de Hidalgo se envíe a la ZMVM.

El plan del Presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar agua de Hidalgo al Valle de México fue desaprobado por políticos de oposición, quienes advirtieron que recurrirán a las vías necesarias, incluso la jurídica, para evitar que se les quite el recurso para abastecer a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

La diputada por Hidalgo y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, aseguró a La Razón que su estado no cuenta con el recurso hídrico suficiente para compartirlo con el Valle de México, por lo que consideró que el planteamiento del mandatario federal es incorrecto.

“El Presidente está tomando un camino equivocado, porque nos ha abandonado todo este tiempo. Yo creo que Hidalgo no le ha regateado nunca el agua al Valle de México, se la hemos dado durante muchos años a cambio de nada absolutamente. Tendríamos que revisar el convenio que aduce, porque no se ha cumplido. Ahí se establecieron compromisos y lo único que ha sucedido es que se han llevado el agua, no se hizo la inversión y nos regresan aguas negras”, reclamó la priista.

Afirmó que, de llevarse a cabo este proyecto, se pondría en riesgo a la población, sobre todo a la más afectada por la escasez del recurso que, aseguró, también se enfrenta, y un ejemplo de ello es la comunidad que habita Tizayuca.

“Vamos a recurrir a todos los recursos que sean necesarios para protegerla; es un bien que es nuestro y que tenemos derecho a defender, y que tenemos derecho también a ser escuchados. Lo vamos a defender por las vías que sea necesario, ténganlo por seguro”, puntualizó.

El coordinador de la bancada priista en San Lázaro, Rubén Moreira, también criticó el proyecto presidencial de perforar pozos en Hidalgo, para ser llevado el líquido a través de acueductos hacia la Ciudad de México y el Estado de México, pues señaló que la situación que hoy vive la capital del país es producto del olvido para reparar la red de distribución.

Gráfico

“En CDMX olvidaron reparar la red de agua y generar condiciones para sostener el abasto (hay un desperdicio del 40 por ciento del suministro). Gastaron parte del presupuesto en pitos y flautas, ahora van sobre los acuíferos de Hidalgo. Julio Menchaca va a entregar Hidalgo”, escribió en sus redes.

Con una visión distinta, la senadora con licencia y abanderada presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, quien es originaria de Hidalgo, apuntó que espera que sea cierto que desde Palacio Nacional se va a implementar un programa para atender la crisis del agua en la Zona Metropolitana, porque dijo que desde hace mucho le pidieron al mandatario que declarara una emergencia climática por sequía para que empezaran a fluir recursos a los municipios, y no lo hizo.

“Tiene que haber recursos para los campesinos que perdieron sus cosechas por la sequía y no han fluido recursos por el tema de la sequía y mucho menos, se desaparecieron cerca de 20 programas para el campo.

“Ojalá de verdad el Presidente se diera una vuelta a hablar con los campesinos, porque él ya no viaja, él solo está en Palacio Nacional y creo que si fuera a Durango, si fuera a Chihuahua y hablara con los campesinos sobre lo que están enfrentando con la sequía y la falta de apoyos, entendería la realidad que vive México”, señaló.

Al respecto, el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, actual coordinador del PRD en el Senado, aseveró que no se debe descalificar a priori la propuesta presidencial, porque recordó que hay un proyecto importante para el abasto del vital líquido en la ZMVM en Hidalgo denominado Gavilán, que es una planta de reúso de agua.

Sin embargo, indicó que cualquier estrategia de abasto será insuficiente si primero no se hace una inversión importante para tapar todas las fugas que hay en la Ciudad de México.

“Nosotros dejamos pozos de excavación profunda, sobre todo en Iztapalapa, y obviamente se tiene que hacer una inversión muy fuerte para evitar que haya fugas, porque el 40 por ciento del agua se pierde en fugas”, subrayó a este diario.

El senador panista Juan Antonio Martín del Campo, quien desde la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural impulsó un punto en el que coincidieron todas las fuerzas políticas, con el que se exhortó a varias secretarías federales por el problema de la sequía en varias entidades del país, lamentó que desde la Federación terminen “echándose la bolita”.

“Nos sentíamos muy contentos porque iban a llegar los recursos a los estados, pero nos mandan la contestación de que no se tienen los recursos para los programas emergentes y sólo se están aventando la pelotita unos a otros y esperemos que ahora, con esta propuesta para la ZMVM, sí atiendan y no terminen diciendo al final que el trabajo no les corresponde o que no hay fondos, no hay recursos”, expresó.

En contraste, el morenista Gabriel Hernández, originario de Iztapalapa —una de las alcaldías con más problemas por la falta de agua—, sostuvo que la estrategia presidencial para resolver este problema es acertada no sólo por la respuesta actual, sino por las reformas futuras.

“Se está dando una respuesta que atenderá el problema que existe en la Ciudad de México pero, además, no hay que olvidar que la octava reforma estratégica que envió el Presidente está enfocada precisamente al tema del agua, a dejar de contaminar los acuíferos y dejar de sobreexplotar.

“La iniciativa ocho del presidente significa proteger todos los mantos acuíferos, evitando la sobreexplotación y contaminación, además de que se va a prohibir expedir nuevas concesiones”, resaltó.

Morena frena petición de declarar emergencia por la escasez de agua

Por tercera ocasión consecutiva, Morena reventó la sesión plenaria del Congreso capitalino, justo cuando se iba a someter a discusión una propuesta de la oposición para pedir una declaratoria de emergencia por la crisis hídrica que se vive en la Ciudad de México.

Además de la propuesta específica sobre la declaratoria de emergencia, en el orden del día estaban enlistados otros tres puntos relacionados con el tema del desabasto de agua en la capital.

Pero justo cuando se iba a empezar a abordar el tema, la presidenta de la Mesa Directiva, Gabriela Salido, pidió verificar el quorum y sólo había 27 de los 66 legisladores. En cuestión de minutos se habían escabullido diez diputados guindas, con los cuales se hubiera podido continuar la sesión.

La salida de los legisladores del grupo mayoritario se realizó minutos después de que finalizara la sesión solemne en la que se reconoció y se aprobó la inscripción con letras de oro de los pueblos indígenas, originarios y afromexicanos de la Ciudad de México.

El punto de acuerdo que se volvió a quedar pendiente plantea que a través de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) se emita una declaratoria de emergencia por la crisis hídrica, que se destinen 100 millones de pesos del Fonaden para hacer frente al fenómeno y que se apliquen otras medidas de emeergencia.

El diputado de Movimiento Ciudadano Royfid Torres, autor de la propuesta sobre la emergencia, lamentó: “Llevamos semana y media sin poder discutir el tema del agua, pedimos desde hace tres sesiones esta emergencia, porque estamos a poco más de tres semanas de que esta ciudad pueda quedarse sin agua, pero hoy otra vez hicieron vacío y los diputados de Morena se salieron del pleno para evitar discutir los grandes problemas de la ciudad”.

Mencionó que insistirá en su petición y advirtió: “Tarde o temprano se tendrá que discutir y tarde o temprano ellos (Morena) tendrán que dar explicaciones”.

Sobre la polémica, la coordinadora del partido guinda, Martha Ávila, aseguró que “la oposición de derecha está politizando el tema del agua con fines electorales y partidistas”.

La representante popular acusó: “La oposición está creando pánico de manera irresponsable entre la población, para justificar sus afanes privatizadores”.

Martha Ávila subrayó que este año, los proyectos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ascienden a cerca de 40 mil millones de pesos, que serán utilizados en el ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo que redundará en la recuperación de las fuentes abastecedoras de agua de las que se nutre la capital.

Además, resaltó que obras como el Proyecto Ecológico Lago de Texcoco y el Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Federal en la Cuenca del Valle de México también serán favorables para enfrentar el fenómeno que se está presentando.

La legisladora enfatizó que desde el Congreso capitalino su partido impulsará la aprobación de las reformas necesarias para que se convierta en ley el sistema de recolección de agua de lluvia, tanto en espacios públicos como en privados, siempre y cuando éstos sean adecuados para este fin, en beneficio de la Ciudad de México.

Adicionalmente, la diputada morenista Martha Ávila dijo estar segura de que el Gobierno de la Ciudad de México puede hacer frente a la crisis hídrica, ya que en el 2023 se invirtieron 751 millones de pesos en esta materia, lo que, aseguró, permitió recuperar dos mil 149 litros de agua por segundo.

TEMAS EN EL AIRE. La suspensión de la sesión por falta de quorum evitó que se abordaran otros temas relacionados con el agua que estaban enlistados en el orden del día y que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria de ayer.

En uno de ellos, la diputada de PRI, Silvia Sánchez Barrios, pedía exhortar al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) que implemente un plan urgente de distribución equitativa del agua para las colonias que padecen desabasto.

También sugería al organismo investigar acciones implementadas en otros países y ciudades del mundo para mitigar el problema de la escasez de agua, como el que se aplica en Singapur, y que presente ante el Congreso un proyecto inmediato de acción, que permita discutir un presupuesto emergente para su puesta en marcha.

Por separado, su compañera de bancada Tania Larios planteaba que se pidiera al Jefe de Gobierno, Martí Batres, que remita al Legislativo un informe acerca de las acciones que se tomarán en el corto, mediano y largo plazo, para resolver la crisis de abastecimiento de agua potable que se vive en la Ciudad de México.

Esta propuesta de punto de acuerdo, que tampoco fue discutida, contemplaba exhortar al Gobierno capitalino a ampliar los recursos del Sacmex, a fin de que el organismo pudiera implementar alternativas para garantizar la distribución de agua en toda la capital del país.

En otro punto más, la diputada del PAN América Rangel proponía exigir la comparecencia del titular de Sacmex, Rafael Carmona, para que explique cuáles son las acciones que tiene previsto poner en marcha para mitigar la crisis que va en aumento.