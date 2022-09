Se enfrascan en acusaciones y descalificaciones AMLO, Tabe y Mario Delgado

El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de Daniel Tabe Tabe, padre del alcalde panista de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, luego de que el primero amenazó con un cuchillo a un verificador del gobierno capitalino que impuso una clausura a una taquería de su propiedad .

En principio, el Presidente López Obrador pidió no meterse en esos asuntos , pero en menos de 15 segundos ya había comenzado a declarar políticamente en contra de los panistas.

"Entonces, ya no hablemos más, es una concepción y hay que respetar, es una forma de pensar y de actuar, lo que pasa es que siempre hay mucha hipocresía. Pero tampoco es nuevo, siempre he dicho: la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Si una cosa de estas la hace cualquier otra persona, ¡híjole!, pero resulta que quienes hablan de que son gentes de bien, que el resto es chusma, que somos nacos… No saben que los nacos estamos de moda"