AMLO acusa que 20 grandes empresas no han pagado impuestos por 100 mil mdp

El Gobierno Federal va por al menos 20 grandes contribuyentes que no han pagado sus impuestos por alrededor de 100 mil millones de pesos, a quienes aconsejó pagar debido a que la defraudación fiscal es de carácter penal.

Así lo señaló el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina de este miércoles, tras revelar que la directora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, le informó sobre una lista de rezagados.

"Esta semana tengo una reunión con todo el SAT porque ayer me vio la directora del SAT y me dijo que hay una lista de quienes se están rezagando, que no han pagado y que deben. Son como 20 o 30 y nosotros necesitamos seguir manteniendo finanzas públicas sanas para que se siga apoyando a la gente y para no contratar deuda"