Exhibe tensiones renuncia de fiscal... y AMLO afirma que recibe presiones

Al confirmar la renuncia del fiscal especial para el caso Ayotzinapa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el motivo fue la diferencia de criterios para solicitar las órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

“El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión; o sea, hubo diferencias en eso. Y yo apoyo el que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento (el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia), que es el resultado de una investigación que llevó mucho tiempo”, explicó el mandatario.

Desde hace unos días comenzó a circular la versión de la salida de Omar Gómez Trejo de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR, la cual se confirmó durante la conferencia matutina de ayer.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General de la República no había emitido una comunicación oficial. Fuentes consultadas por este medio dijeron que la renuncia se hará efectiva a partir de octubre.

Las labores de investigación quedaron provisionalmente en manos de la Fiscalía Especial para Asuntos Internos, mientras el fiscal General de la República designa a un nuevo titular de la UEILCA.

Esta Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa inició sus operaciones el 27 de junio del 2019, luego de que el Gobierno federal asumió el compromiso de investigar el caso de la desaparición de los 43 normalistas, ocurrido entre el 26 y 27 de septiembre del 2014.

Omar Gómez Trejo se había desempeñado como secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual investigó el caso de la desaparición forzada de los estudiantes desde el 18 de noviembre del 2014.

Gómez Trejo fue elegido para encabezar los esfuerzos y avanzar en los análisis que ayudaran a conocer la verdad sobre lo que pasó con los estudiantes y ubicar su paradero.

Durante su trabajo con el GIEI, Gómez Trejo señaló que la verdad histórica, hipótesis sostenida por la administración anterior para explicar la desaparición de los estudiantes, “fue una mentira”, debido a que hubo diversas irregularidades en las diligencias. Sobre todo, acusó al extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, de ser quien encabezó las fallas en los análisis.

Como responsable de la investigación en la presente administración desde junio del 2019, Gómez Trejo promovió la solicitud y obtuvo 83 órdenes de aprehensión en contra de presuntos responsables de la desaparición de los normalistas la noche del 26 de septiembre del 2014.

Además, con sus investigaciones se derrumbó la llamada “verdad histórica”, conclusión a la que llegó la antigua Procuraduría General de la República (PGR), bajo la administración de Jesús Murillo Karam. Incluso el exprocurador se encuentra detenido y vinculado a proceso penal.

Sin embargo, el agente del Ministerio Público desistió de 21 solicitudes de aprehensión, 16 de las cuales estaban presuntamente dirigidas contra militares, sin haber consultado al titular de la UEILCA.

Gómez Trejo dirigió un escrito al juez segundo de Distrito con sede en Toluca, Estado de México, Enrique Beltrán Santes, para protestar por la cancelación de las órdenes de arresto.

Desmantelan mecanismo: abogado de padres

Luego de la renuncia del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, el abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, aseguró que preocupa un desmantelamiento de las instituciones que están investigando el caso.

“Nos preocupa la renuncia porque la vemos como un desmantelamiento del mecanismo extraordinario de justicia, que se creó para esclarecer los hechos de Ayotzinapa con este Gobierno”, afirmó en entrevista con Radio Fórmula.

El jurista aseveró que también preocupa que la Unidad Especial se quede sin titular, cuando los análisis siguen avanzando, además, de los pendientes que quedan.

En este caso, refirió que de las 86 órdenes de captura que se informaron con antelación, al menos 20 corresponden a militares, pero sólo se han ejecutado cuatro y faltan 16; mismas que, asegura, ya fueron desistidas por parte de la FGR.

Previo a la renuncia, el abogado habló con Omar Gómez y le dijo que “ya no veía condiciones dentro de la Fiscalía Especial”, porque un grupo de ministerios públicos había tomado la oficina que él encabezaba y algunos estaban relacionados con la construcción de la verdad histórica.

AMLO reconoce que hay “muchas presiones” en 4T

El caso Ayotzinapa ha sometido al Gobierno federal a “muchas presiones de todo tipo y de muchas partes”, denunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al tiempo de pedir comprensión y confianza a los padres de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.

“Nada más decirles a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, mamás, papás, a ellos me dirijo, que tengan confianza, que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá y me crean de que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia, y que yo estoy acostumbrado a resistir”, reconoció el mandatario.

Explicó que, aunque se realizará el cambio en la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa UEILCA, no tendrá ningún impacto en las averiguaciones que se continuarán y envió un mensaje a sus opositores.

“Que no estén pensando nuestros adversarios conservadores, los corruptos, los que ordenaron este crimen, los que encubrieron a los responsables, los pseudodefensores de derechos humanos, que en realidad son partidarios del conservadurismo, que no estén pensando de que van a descarrilar la investigación”, dijo el mandatario.

Advirtió que ahora sus opositores dirigirán las baterías a tratar de denostar a las instituciones, pero no lo permitirá.

“No lo van a lograr. Y que sepan que, así como ellos van a apostar a difamar, a degradar, a debilitar las instituciones, lo mismo vamos a hacer nosotros, respetando la libertad de expresión, informándole al pueblo de todo. Y estoy atento a todo lo que está sucediendo”, advirtió.

Segob defiende a las FA por el caso Ayotzinapa

E l titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, defendió a las Fuerzas Armadas y su papel en el caso Ayotzinapa, porque dijo que, a pesar de que hay cuatro militares presuntamente implicados, “una golondrina no hace verano” y no es todo el Ejército.

Durante su comparecencia en el Senado por la glosa del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó, ante el cuestionamiento directo de la senadora del PAN Kenia López Rabadán, que hay cuatro elementos del Ejército involucrados en la desaparición de los normalistas, entre ellos un general.

“Una golondrina no hace verano, porque aquí alguien dijo: ‘el Ejército mexicano inmiscuido’. No; elementos del Ejército, en este caso cuatro, pues sí. Desde luego que están implicados en los hechos de esa trágica noche, que por cierto este gobierno, por si no lo recuerda, ha empeñado su palabra por que se conozca la verdad. Y por eso hice un reconocimiento al trabajo de (Alejandro) Encinas (subsecretario de Gobernación). No se preocupe, la verdad se va a saber, como estamos todos los mexicanos pidiendo que se sepa qué pasó en la Guardería ABC, por ejemplo”, expuso el encargado de la política interna.

Subrayó que no se deben ver “fantasmas” donde no hay en “la trágica noche de Iguala”, y destacó el trabajo y la transparencia con la que se ha conducido el subsecretario Alejandro Encinas.

Cuestionado por la cancelación de órdenes de aprehensión contra militares, pidió “no comer ansias, tener paciencia y prudencia, y tener confianza en que estarán las instituciones encargadas de procurar y de impartir justicia a la altura de las circunstancias. Aquí no se va a encubrir a nadie; tan no se va a encubrir a nadie, y ahí tampoco comparto la expresión de que el responsable es el Ejército, no”.

En medio de la polémica por las negociaciones para sacar adelante la reforma para ampliar hasta el 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, López Hernández también se refirió a este tema y rechazó que él haya ejercido presión sobre los senadores de oposición o que recurra a la política del chantaje.

En conferencia de prensa en el Senado, acompañado por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y otros legisladores, tras su comparecencia, reconoció que el ejercicio de participación ciudadana al que se convocará a la población no resolverá el problema de inseguridad en el país.

Puntualizó que no se trata de una consulta, pero descartó que sea inconstitucional, porque dijo que es una figura contemplada en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Administración Pública, y detalló que las boletas se imprimirán en los Talleres Gráficos de México, con un sistema electrónico de votación ligado a la CURP y con 67 mil ubicaciones.

Respecto a si él ejerció presión para sacar adelante la reforma sobre las Fuerzas Armadas, apuntó que él no participó.

“Yo no participé en ninguna presión hacia senadores de oposición para que cambiaran el sentido de su voto, no es ni nuestra convicción ni nuestra formación. Nosotros actuamos de distinta manera. Lo que sí hice y hago todos los días es dialogar con actores políticos de oposición y, en el caso de senadores de oposición, hablé con muchos de ellos”, comentó.

Encinas fabrica pruebas para politizar: abogados

Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, no debe seguir “politizando” con pruebas falsas el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa; es injustificable que se continúe “manipulando la información y fabricando culpables”, advirtieron este martes Alejandro Robledo y César Omar González, defensa legal de los cuatro militares detenidos por el caso.

En conferencia de prensa realizada frente a la puerta 8 del Campo Militar Número 1, los abogados reiteraron que el caso Ayotzinapa “duele a todos, pero suturar esa herida no significa fabricar culpables en el Ejército Mexicano”.

Anunciaron que dentro de su estrategia de defensa valoran tomar cauces legales y acudir ante instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, como la CNDH y la Corte Interamericana, para acusar al subsecretario de Gobernación por “fabricar un expediente plagado de irregularidades”.

Alejandro Robledo puntualizó: “Lamentablemente, lejos de ayudar a la verdad y la justicia, sólo ha generado mayor confusión a los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes tienen el derecho inalienable de saber sobre el paradero de sus seres queridos y acceder a la justicia, por lo que resulta injustificable que se siga manipulando la información e inventando evidencia para fabricar culpables, por lo que en su oportunidad presentaremos las acciones correspondientes en contra de quien resulte responsable”.

Explicó que el informe está plagado de “inconsistencias” y basado en las declaraciones de un “delincuente” llamado “Juan, vinculado al grupo criminal Guerreros Unidos”; por lo tanto, no se puede dar mucha credibilidad a las acusaciones de éste, dijo.

Por su parte, el abogado César Omar González expuso que los cuatro militares que ellos defienden no gozan del desistimiento de las órdenes de aprehensión, como podría ocurrir en otros casos de los cuales se han hablado.

Aseguró que el informe lo quieren presentar como si hubiese sido realizado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), cuando en realidad, dijo, lo elaboró únicamente “el subsecretario Alejandro Encinas, como tal, como lo aclararon en sendos comunicados el GIEI y el Centro Pro y los representantes de los padres”, aseguró el abogado.

Desde el 18 de agosto se le señala al general José Rodríguez Pérez, al capitán José Martínez Crespo, al subteniente Fabián Alejandro Pirita y al sargento Eduardo Mota, por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada, “basados en las capturas de pantalla de unos mensajes de chat que son irreales porque tienen muchas faltas de ortografía”, refirió César Omar González.