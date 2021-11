Enlista López Obrador compromisos ambientales en carta a Biden

Al presentar la carta que envió al Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que refrenda su apoyo para hacer frente al problema de la crisis climática, Andrés Manuel López Obrador enlistó los compromisos del Gobierno de México en favor del medio ambiente.

más información AMLO: COP26 tomó como modelo para el plan de reforestación a Sembrando Vida

"Esto se lo envié antes de la cumbre y fue lo que llevó Marcelo (Ebrard). Uno, que en México seguiremos usando nuestros combustibles fósiles y sólo extraeremos petróleo y gas para nuestro consumo interno", explicó AMLO.

Durante la conferencia matutina, AMLO explicó que en tres años se ha destinado un presupuesto a la exploración de nuevos yacimientos y es más lo que se ha descubierto en volumen de petróleo que lo extraído.

En la misiva aseguró que México se comprometió extraer petróleo sólo para consumo interno, incrementar las reservas probadas del crudo y sólo extraer 2 millones de barriles al día.

En la carta a Biden, también está el compromiso de aumentar las energías renovables en México y de producir combustibles con apego a las normas ecológicas.

"Con la reforma energética no le permiten a la Comisión Federal de Electricidad producir más energía, por lo que están subutilizadas las hidroeléctricas, que no contaminan y que podrían generar más energía si no se le diera preferencia a las empresas privadas", dijo.

Indicó que la Comisión Federal de Electricidad iniciará la construcción de un parque de generación eléctrica a través de paneles solares, en Puerto Peñasco, Sonora, el más grande de América Latina.

"Además, tenemos en marcha el más importante programa de reforestación del mundo. Estamos cultivando un millón de hectáreas y están trabajando en ello permanentemente 420 mil sembradores que reciben un jornal o salario para cultivar sus propias parcelas", destacó AMLO.

FGR