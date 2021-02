Se enreda Insabi con contrataciones Covid

El año pasado, autoridades del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) registraron tres cifras de contratación de personal eventual para combatir la pandemia: su titular asegura que tuvieron 18 mil 886 trabajadores; sin embargo, en respuestas a dos solicitudes de información, se establecen otros datos: 15 mil 104 en una y 11 mil 546 en otra.

Entre la afirmación de Juan Ferrer Aguilar y la respuesta de transparencia a La Razón hay una diferencia de tres mil 782 y siete mil 430 respectivamente. Esta última cifra equivale al doble de los tres mil 796 empleados de base que tiene el Instituto Nacional de Educación para Adultos.

A esto hay que agregar que a 10 mil 517 trabajadores sólo se les renovó el contrato por tres meses más, por lo que sólo podrán trabajar hasta el 31 de marzo si la dependencia no extiende el contrato; mientras que otras 939 personas concluyeron su encargo en 88 hospitales.

El pasado 11 de diciembre, en su comparecencia ante el Senado, el titular del Insabi, Juan Ferrer, aseguró que se contrató a 18 mil 886 trabajadores para la atención de la pandemia. En ambas solicitudes se pidió la información sobre el personal eventual que se unió al sector salud para la atención de pacientes Covid y se otorgaron datos al corte del 31 de diciembre.

Una de estas solicitudes fue respondida el 28 de enero y otra el 10 de febrero.

Se nos hace injusto porque nos cortan el contrato dos días antes de que se hagan definitivos, el 2 de abril cumplimos un año y un día con el contrato, lo que lo haría definitivo

Enfermera del Hospital General de Los Mochis, Sinaloa Testimonio

A más de un año de haber comenzado operaciones, la institución especificó que “al día de la presente solicitud el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no tiene personal con tipo de contratación de “base”, es decir, todos son eventuales.

Los más de 10 mil empleados a los que les renovó contrato trabajan con la incertidumbre de no tener un espacio seguro una vez que ya no sean requeridos.

En el Hospital General de Los Mochis, en Sinaloa, el personal dice que no hay certeza laboral después del 31 de marzo.

“Se nos hace injusto porque nos cortan el contrato dos días antes de que se hagan definitivos, el 2 de abril cumplimos un año y un día con el contrato, lo que lo haría definitivo” dijo una enfermera.

Además de este problema,expuso que hace un par de días les pagaron dos quincenas atrasadas de enero, mientras que aún esperan otro pago pendiente.

Por otra parte, en el Hospital de Morelia les realizaron las renovaciones de contratos, aunque a algunos los trasladaron a otras unidades Covid, contó a este rotativo Mayte, quien pidió usar otro nombre.

Señalóque cada tres meses enfrentan la incertidumbre de la ampliación del contrato como en esta ocasión, que lo firmaron días después del 1 de enero, cuando ya había vencido el anterior. Sin embargo, consideró que “mientras siga la pandemia vamos a tener trabajo”.

El personal que ya dejó de laborar en hospitales Covid pertenece a 14 estados, entre estos Chiapas, que fue el segundo en pasar a semáforo verde y tiene la mayor parte de las bajas, con 177.

En cuanto a los que realizaron renovación de contrato Veracruz es la entidad con mayor personal con 737 trabajadores; después está Sinaloa con 642 y la Ciudad de México con 547.

Andrés “N” trabaja en el Hospital General de Valladolid, Yucatán, entidad donde se recontrató a 510 trabajadores. Él tiene otro trabajo en un nosocomio privado, que es su ingreso fijo para mantenerse.

El médico expresó su preocupación porque si le cambian el horario en el hospital Covid deberá dejar la unidad médica particular, ya que el Insabi exige disponibilidad.

También hay 50 registros de auxiliares de enfermería, enfermeras, médicos y especialistas que entraron a trabajar a Centros Federales de Readaptación Social en todo el país.

La edad de quienes entraron a las unidades Covid-19 desde abril pasado oscila entre los 20 hasta los 72 años, es decir que se contrató a 42 personas en factor de riesgo por su grupo de edad.

En tanto, los únicos gobiernos que no contrataron personal de salud para la emergencia mediante el Insabi fueron Jalisco y Nuevo León.

Acertado, no entregar Salud a Federación: Alfaro

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reprochó la decisión de algunos gobernadores del país de entregar su Sistema de Salud a la Federación, ya que aseguró que hoy están sufriendo las consecuencias.

El mandatario estatal dijo que si hubiera cedido ante las presiones del Gobierno federal, que quería que le entregaran su sistema de Salud al Insabi, “imagínense lo que estaría pasando con todos ustedes ahora, preguntemos a los estados que cedieron a sus sistemas de Salud cómo les está yendo”, sostuvo en la entrega de nombramientos a personal de Salud.

“Es verdaderamente lamentable como en vez de ayudarnos en salir todos adelante, se estén generando caminos que llevan al precipicio. Yo tomé la decisión y asumí la responsabilidad histórica de no entregar el sistema de Salud, no arrodillarnos, no agachar la cabeza. Dijimos ‘Jalisco no va a soltar esa responsabilidad’, porque para unos fue muy sencillo. colegas, gobernadores del país que simplemente dijeron ‘ya no es bronca mía, que la Federación arregle todo el desastre’”, expuso.

Alfaro destacó que gracias al trabajo del estado se han logrado controlar los contagios por Covid-19, y a un año de distancia la entidad ya se encuentra en semáforo amarillo.

