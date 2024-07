Enredan cifras sobre flujo migrante; les faltan 800 mil

Al Gobierno federal se le “extraviaron” más de 800 mil migrantes en los últimos cinco meses, con un enredo de cifras discordantes sobre la detención de personas extranjeras en movilidad, que retratan los flujos migratorios hacia México.

Mientras el Instituto Nacional de Migración (INM) dio cuenta, a mediados de junio, de un millón 393 mil 683 migrantes que fueron detenidos de enero a mayo de este año, la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación (Segob) reportó solamente 590 mil 401, el 42 por ciento.

En ningún otro registro aparecen los reportes sobre el estatus de 803 mil 282 migrantes que se encuentran en las bases de datos oficiales.

“Quien no los tiene es la Unidad, ellos son los que no los reporta. Se me hace muy raro que haya una discrepancia en los datos; yo creo que hay un error, porque, incluso, tuve varias reuniones con los responsables de migración de los estados y la mayoría reportaba una baja”, explicó Eunice Rendón, directora de la iniciativa Agenda Migrante.

Si hubiera que ocupar una cifra más o menos cercana a la realidad, es la que señala que debe haber entre 700 mil y un millón de personas detenidas, sin contar la cifra negra

Javier Urbano, Investigador de la UIA

En entrevista con La Razón, detalló que el problema es de fondo, ya que la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de Segob, que encabeza Arturo Medina, es la responsable de la contabilización de los datos de la UPM, que a su vez es la encargada de hacer los registros y análisis, pues el INM es un organismo desconcentrado e independiente.

“No sé si se le extraviaron o qué pasó; es necesario analizar qué fue lo que pasó con las cifras, pues hay mucha discrepancia. Yo creo que los números del Instituto Nacional de Migración son los más fidedignos, porque ellos llevan la contabilidad y es precisa con sus sistemas; entonces, no veo cómo ellos no tendrían bien su contabilidad”, indicó.

Señaló que, finalmente, es la UPM la que debe ingresar los datos que vienen de Migración, por lo que es “muy raro lo que está pasando”.

El pasado 16 de junio, el INM dio a conocer que, a través de diversas acciones de verificación migratoria en el país, ubicó, entre enero y mayo del 2024, a un millón 393 mil 683 personas extranjeras que viajaban por el país en condición irregular provenientes de 177 países de los cinco continentes.

De acuerdo con los procesos migratorios, 738 mil 270 hombres adultos transitaban solos, en tanto que 362 mil 979 eran mujeres adultas no acompañadas.

Por separado, se ubicó a 154 mil 291 adultos que viajaban en núcleos familiares acompañados por 135 mil 151 menores; mientras que fueron identificados dos mil 992menores no acompañados.

Sin embargo, los datos de la UPM difieren con el mismo periodo (cinco meses), pues registra 590 mil 401 detenciones o rescates humanitarios.

En una revisión al documento de mayo —el más actualizado—, La Razón verificó que ni en la cifra de visas humanitarias (mil 243), ni en el de migrantes deportados (11 mil 695) se encuentran los registros faltantes. Javier Urbano, investigador de la Universidad Iberoamericana (UIA), aseguró que siempre ha habido un conteo deficiente por parte de las autoridades, pues si bien debe haber una comunicación entre ambas dependencias, en la realidad hay discrepancias.

El experto dijo a este diario que la discrepancia puede ser entre el tiempo que pasa una persona en aseguramiento, el tiempo que se tarda en procesar su refugio y el tiempo que se tardan en su deportación, pues en esos lapsos puede haber confusiones de datos, ya que no “se comparten bien”.

Es necesario analizar qué fue lo que pasó con las cifras, pues hay mucha discrepancia. Yo creo que los números del INM son los más fidedignos

Eunice Rendón, Directora de Agenda Migrante

Además, explicó que hay un subconteo de las personas que están en aseguramiento, porque a veces se triplican los registros, situación que ha pasado en ocasiones anteriores, aunque expuso que, en este caso, los registros son demasiados para no ser tomados en cuenta.

“Si hubiera que ocupar una cifra más o menos cercana a la realidad, es la que señala que debe haber entre 700 mil y un millón de personas detenidas, sin contar la cifra negra, ya que ésta puede aumentar muchas veces más. Yo quiero entender que el medio millón que contabiliza la Unidad son los que están en proceso de deportación, porque no hay otra manera de entenderlo”, señaló.

Criticó que las dependencias no se pongan de acuerdo en un tema de tal magnitud: “Mientras no hagan un intercambio real, van a seguir esos problemas; ahora el problema es saber dónde y cómo están esos miles de registros no contabilizados”.

De acuerdo con datos de la UPM, en los primeros cinco meses del 2024 se registró un alza de 219 por ciento en el flujo de migrantes, pues se registraron 590 mil 401 contra 184 mil 677 del mismo periodo del 2023. Venezuela, Ecuador, Honduras, Guatemala y Haití son las nacionalidades que encabezan las detenciones en el 2024.