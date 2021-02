¿Sabes cuándo entra en vigor reforma para eliminar fuero presidencia? Aquí te decimos

La Cámara de Diputados emitió la declaratoria de la reforma que elimina el fuero presidencial.

Tras ser aprobada el pasado 2 de septiembre en San Lázaro, el 27 de noviembre en el Senado de la República y obtener el aval de 18 congresos locales, fue enviada al ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.

La iniciativa, que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, amplía los delitos que podrían llevar a un Presidente de la República a ser enjuiciado, incorporando delitos de corrupción, electorales y “todos aquellos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano”.

Hasta ahora, la legislación establecía que sólo podía ser enjuiciado por “traición a la patria y delitos graves del orden común”.

Sin embargo, con los cambios, el titular del Ejecutivo puede ser enjuiciado por ejemplo por delitos contra la vida y la integridad, como homicidio o lesiones; contra la libertad personal como secuestro; contra la Libertad y la Seguridad Sexual, como abuso o acoso sexual.

También por delitos contra el patrimonio, como robo o fraude; delitos contra la familia como violencia familiar; contra la sociedad, como corrupción de menores y otros como narcomenudeo.

Los congresos locales que aprobaron el dictamen, son los de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.

Al hablar sobre la emisión de la declaratoria, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mónica Bautista Rodríguez, señaló que el fuero no debe ser un impedimento para castigar a los servidores públicos que cometan delitos, aunque recordó que ampliar el catálogo no implica quitar le fuero presidencial.

“La presente reforma constituye una simulación más de la cuarta transformación, toda vez que no se modifica el procedimiento para fincar responsabilidades penales al presidente de la República”, expuso.

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, del Partido del Trabajo (PT), aseguró que “llegó el tiempo de la transformación para reducir las desigualdades. Las reformas aprobadas son con la intención de que la clase política asuma su condición de servicio público, no habrá más presidentes que se enriquezcan a costa del servicio público”.

Marcos Aguilar Vega, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), insistió en que la reforma no elimina el fuero del Presidente de la Republica, pues “solo implica la ampliación de los delitos por los que se puede fincar responsabilidades al titular del Ejecutivo Federal”.

En respuesta, la diútada de Morena, Aleida Alavez, cuestionó a los grupos parlamentarios de oposición por no haber realizado la reforma en materia de fuero durante sus gobiernos: “Es muy sencillo, porque ustedes no tuvieron un presidente como el nuestro que puede gozar de decirse honrado y de trabajar con honestidad, cosa que a ustedes no les queda claro ni lo sabrán hacer”.

