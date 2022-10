“Si entran ilegalmente a EU no serán admitidos”

Blas Nuñez-Neto, subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, advirtió que los venezolanos que intenten cruzar por tierra la frontera con México no van a poder entrar si no es bajo los términos del nuevo esquema, que rigoriza los requisitos, y ya no podrán participar más en el nuevo proceso.

En entrevista con La Razón, confió en que este proceso tenga resultados y haya menos flujos migrantes, “pero sabemos que pueden seguir llegando”.

“No hay ninguna razón para venir a esta frontera, porque sabemos que la zona fronteriza es muy peligrosa; no es un lugar seguro para esperar y, por ello, lo mejor que pueden hacer es encontrar un lugar seguro para esperar y aplicar para este proceso”, dijo.

No hay ninguna razón para venir a esta frontera, porque sabemos que la zona fronteriza es muy peligrosa; no es un lugar seguro para esperar y, por ello, lo mejor que pueden hacer es encontrar un lugar seguro para esperar

También advirtió que las autoridades de su país reforzarán su actuación contra los traficantes o polleros que engañan a los venezolanos.

Expuso que en lo que va del 2022 han realizado cinco mil arrestos relacionados con tráfico de migrantes, en Estados Unidos, pero también en Guatemala, Honduras, México y Panamá.

Núñez-Neto dijo que esperan más flujos de Venezuela, debido a que hay por lo menos cuatro mil personas atoradas en la selva del Darién, en Panamá, en espera de avanzar.

¿Cómo se conforma la nueva política de migración de Estados Unidos con los venezolanos? Tenemos un mensaje muy simple para los venezolanos que están sobre el camino o que están por venir, y es que: si cruzan la frontera entre México y Estados Unidos ilegalmente, o si entran a México o Panamá ilegalmente, no van a ser admitidos a Estados Unidos y van a perder la oportunidad para participar en este proceso legal y nuevo que se anunció esta semana. Es un proceso en donde van a poder aplicar por Internet y les ofrecen de una manera mucho más segura para venir a Estados Unidos, además de poder aplicar para estar dos años.

¿Es para trabajar en cualquier lado? Sí. Una vez que entran, pueden aplicar para un permiso de trabajo, también recibir esa autorización en unas cuatro semanas, y ahí estarían autorizados para cualquier industria.

Una vez que termine ese proceso, ¿qué sigue? Cuando están en Estados Unidos, tienen la oportunidad de cambiar su estatus en diferentes maneras, pues tendrían la oportunidad de pedir asilo o ajustar su estatus si tienen familiares en Estados Unidos. Dos años es un tiempo bastante largo y vamos a ver cómo sigue este proceso, pues siempre hay posibilidad de extender el tiempo.

Se habla de una cantidad de visas pero, ¿se espera una segunda parte del programa? Lo que hemos anunciado es la primera fase de este proceso y estamos viendo cómo funciona, pues si funciona como esperamos y reduce el flujo migratorio ilegal de venezolanos, se podría aumentar en el número que se ofrece.

Desde el viernes, en México comenzaron a salir caravanas en Chiapas. Los migrantes piden una prórroga, ya que la medida los agarró en el traslado; ¿qué mensaje hay para ellos? Yo les diría a los migrantes que están en México que son elegibles para este proceso, pero que, si llegan a la frontera y tratan de entrar de manera ilegal, no van a ser elegibles más, y más allá de eso, este proceso es online y les van a recibir una autorización para volar a Estados Unidos de manera directa, no van a poder entrar por la frontera por este proceso. No hay ninguna razón para venir a esta frontera, porque sabemos que la zona fronteriza es muy peligrosa; no es un lugar seguro para esperar y por ello, lo mejor que pueden hacer es encontrar un lugar seguro para esperar y aplicar para este proceso.

Entonces, ¿quien sea detenido queda como en lista para ya no tener el beneficio posteriormente? Una vez que se anuncia oficialmente el proceso, sí. La gente que entra ilegalmente no va a poder participar más, por eso les decimos que no le hagan caso a los polleros y coyotes, y no van a poder entrar, pero el proceso es gratis y el único gasto es el del avión, pero es una fracción de lo que cobra el crimen organizado. El problema de los coyotes o polleros es histórico, pues parte de lo que anunciamos es que reforzamos la vigilancia para identificar a estos criminales y traerlos a la justicia. Hemos tenido logros en el último año, hemos tenido muchas extradiciones y persecuciones, y vamos a reforzar los esfuerzos, por ello el mensaje para los coyotes es que los vamos a encontrar y traer a la justicia.

Para los venezolanos en el camino, entendemos que hay mucha información que les están dando los coyotes, pero les decimos que no les crean, porque sí se va a detener.

¿Cuántas personas relacionadas al tráfico de personas o migrantes han detenido este año? Hemos tenido cinco mil arrestos no sólo en México, sino incluyendo a Estados Unidos, Panamá y Honduras, y hemos tenido un impacto bastante fuerte. El año pasado tuvimos la primera extradición de un coyote desde Guatemala a Estados Unidos. Estos operativos son en varios países, ya que estos grupos criminales no sólo operan en México, pues el mismo grupo está activo desde el tapón del Darién hasta Estados Unidos y por ello tenemos que sumar esfuerzos con varias naciones, para erradicar ese tipo de tráfico.

¿Qué tan preocupante es el fenómeno de los venezolanos para Estados Unidos y que en México hay un alza? Lo que hemos visto es que, del año pasado a éste, se ha incrementado cuatro veces el flujo de venezolanos a nuestro país, y justo antes de este anuncio teníamos reportes de Panamá, que estaban cruzando casi cuatro mil venezolanos la selva del Darién. Nos preocupa que estos flujos irregulares terminan en tragedias, pues ponen sus vidas ante el crimen organizado, por eso tenemos accidentes como el de Chiapas, en diciembre de 2021, o el de Texas, más reciente.

¿Esperan mayor migración para los siguientes meses? Estamos esperando que este proceso tenga resultados y haya menos flujos migrantes, pero sabemos que pueden seguir llegando.