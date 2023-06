Envía AMLO nombramientos a Comisión Permanente; destaca designación de Rafael Marín Mollinedo

El presidente Andrés Manuel López Obrador formalizó ante la Comisión Permanente del Congreso la designación de Rafael Marín Mollinedo como embajador ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), al enviarlo para su ratificación.

Durante su conferencia matutina, el mandatario informó los ajustes en la Agencia Nacional de Aduanas de México, donde Marín Mollinedo dejó la dirección.

La Comisión Permanente recibió un escrito del Presidente de la República, en el que se precisa: “En uso de las facultades que me concede el artículo 89, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, he tenido a bien nombrar al C. Rafael Fernando Marín Mollinedo, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México para que funja, a partir del 1 de julio de 2023, como Representante Permanente ante la Organización Mundial de Comercio”.

Además, después de cuatro años en que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) se mantuvo sin titular, el titular del Ejecutivo federal envió a la Comisión Permanente la terna para cubrir esa vacante.

te puede interesar AMLO convoca a gobernadores a Palacio Nacional; reitera que no debe haber 'aplausómetro' el 1 de julio

La terna propuesta por el Presidente la integran: Rosa Alejandra Bustosoria y Moreno, Armando Ocampo Zambrano y Gilberto Camacho Botello.

Detalla que Rosa Alejandra Bustosoria y Moreno, de 33 años. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Derecho Fiscal y especialidad en Justicia Administrativa del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Armando Ocampo Zambrano, de 42 años. Es licenciado en Derecho por la UNAM, y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana.

Y Gilberto Camacho Botello, de 43 años. Es licenciado en Derecho también por la UNAM, y especialista en Derecho de la Administración y Procuración de Justicia.

López Obrador expuso en su escrito que “las personas propuestas reúnen los requisitos previstos por el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Dichos candidatos son las personas idóneas para que cualquier de ellos funja como procurador de la Defensa del Contribuyente, por lo que estoy cierto que, de contar con la aprobación de esa soberanía, quien resulte designado desempeñará tan alta encomienda con plena responsabilidad y en beneficio de nuestro país”.

Desde el 30 de abril de 2019, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara renunció a la titularidad de la Prodecon.

JVr