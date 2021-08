EPN, traicionado por empresarios: AMLO

En su nuevo libro titulado A la mitad del camino, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que durante una conversación que sostuvo con su predecesor, Enrique Peña Nieto, le confió que se sintió “traicionado” por los empresarios, quienes recibieron favores por parte de su administración, para luego darle la espalda.

En el texto, el Ejecutivo federal aseguró que la conversión ocurrió en 2018, cuando él era presidente electo y Peña estaba en el último tramo de su administración.

“Él se quejaba de la traición de quienes recibieron favores y luego lo desconocieron y hasta lo convirtieron en ‘el payaso de las cachetadas’”, escribió el mandatario en la obra que comenzará a ser entregada a partir de este martes, luego de una preventa en librerías.

En conferencia mañanera, anunció la publicación de su libro, e, incluso, se lo recomendó a sus adversarios, pues aseguró que la oposición conocerá “el pensamiento y las acciones” con las que ha gobernado durante los primeros dos años y nueve meses de su administración.

“Lo recomiendo, en especial lo recomiendo a nuestros adversarios, les va a gustar y no van a bostezar pese a que no estén de acuerdo con sus ideas, pues no todos pueden tener un pensamiento único, ya que eso no corresponde a la democracia”, resaltó.

A la mitad del camino está compuesto por cuatro capítulos en los que aborda el presente del país; el segundo, la política exterior, principalmente la relación que mantuvo con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. En uno de los apartados dio a conocer una carta escrita a mano por el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, tras ser detenido en EU en octubre de 2020, en la que el militar aseguró que era inocente.

“Como mi comandante supremo de las Fuerzas Armadas, le informo con toda veracidad como ciudadano y como militar que los cargos que se me atribuyen son totalmente falsos, porque nunca en mi vida he cruzado una palabra con ningún criminal o narcotraficante, ni por terceras personas, ni mensajeros, ni llamadas, ni mensajes de cualquier tipo”, aseguró Cienfuegos.

En un tercer capítulo, señaló, se abordan los opositores a los que se ha enfrentado. Y, en el cuarto, titulado Porvenir, aborda los asuntos y retos a los que se enfrentará en la segunda parte de su Gobierno.

En la sinopsis del libro, publicado por Editorial Planeta, con un costo de 248 pesos, se da a conocer que es “un testimonio de lo alcanzado hasta ahora, de los desafíos pendientes” y de cómo imagina López Obrador que estará México en 2024, año en que deja el cargo.

“El Gobierno que represento está enfrentando varios desafíos. Así como nos hemos comprometido a reducir la violencia y garantizar la plena tranquilidad pública, también estamos empeñados en alcanzar mejores niveles de desarrollo y prestigio en el concierto de las naciones; pero, siendo más humildes y sin tantas pretensiones, lo que deseamos de todo corazón es que al final de nuestro Gobierno haya menos desigualdad, más felicidad y se mantenga siempre encendida la llama de la esperanza”, se lee en la contraportada.