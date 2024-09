Ernesto Zedillo endeudó a los mexicanos con el rescate bancario, acusa AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra del expresidente Ernesto Zedillo, al asegurar que intentó rescatar a los banqueros con una deuda de 3 billones de pesos, que ahora tienen que pagar todos los mexicanos.

Durante la inauguración del camino “Benito Juárez” e informe del programa de Caminos Artesanales indicó que en el sexenio de Ernesto Zedillo se convirtieron las deudas de unos cuantos en deudas públicas, por ello, no rescató al obrero o al campesino, sino a los potentados y le pasó la cuenta al pueblo desde la decisión del rescate bancario que costó 3 billones de pesos.

“Ahora que enfrentamos la pandemia se me acercaron muchos especialistas, expertos y economistas, que aplican esa política de ayudar primero a los de arriba, y pedían que solicitara deuda a bancos internacionales, pero que ese dinero se usara para apoyar a los de arriba. Me pedían una tregua para que los de arriba no pagaran impuestos y les dije que no”, explicó.

Sin embargo, precisó que se aplicó una política de atender desde abajo hacia arriba, y ahora de 35 millones de familia, al menos 30 reciben de manera directa una pequeña porción del presupuesto público.

Mencionó que si la gente tiene ingresos por el aumento del salario, cosa que no pasaba desde hace años, no hay crisis de consumo y por ende le va bien al comerciante, al empresario y a los banqueros. “Me da hasta pena decirlo, pero el año pasado los banqueros tuvieron utilidades récord; 70 mil millones de ganancias, de modo que este modelo funciona bien”, dijo.

Inauguración del camino “Benito Juárez” e informe del programa Caminos Artesanales https://t.co/YZuXpCQVYO — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 21, 2024

Indicó que para que sirva el modelo se tiene que impedir la corrupción política, lo que era el “cáncer” para México, por ello, dijo que se debe tener austeridad republicana, ya que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre.

“Nadie puede decir que le fue mal económicamente”, pues aseguró que sus opositores tienen diferencias ideológicas, pero no pueden decir nada acerca de la economía del país.

López Obrador celebró que el término de su administración no tendrá devaluación, como pasó en los últimos 50 años; además, comentó que se va tranquilo porque entrega la banda presidencial a una mujer comprometida y honesta.

Dijo que ahora es distinto, pues es el pueblo quien decide y manda, por ello, mencionó se debe mantener el principio de la no reelección. Además, aseguró que no se debe tener mucho apego al poder ni al dinero, ya que la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, con la consciencia y con el prójimo.

El mandatario federal comentó que se va tranquilo y contento por haber cumplido sus compromisos, pero aclaró que se logró reducir la pobreza en el país, además que se aporta un modelo de desarrollo, una política económica distinta, ya que antes se engañaba a la gente de que “si le iba bien al de arriba, le iba bien al de abajo”.

Por ello, comentó que los apoyos comenzaban desde arriba y se rescataba a banqueros y a personas importantes, y no a la gente pobre.

