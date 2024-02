No fue un error dar el teléfono de periodista The New York Times, que lo cambie: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no fue un error dar a conocer en público el número de teléfono personal de la periodista del The New York Times, Natalie Kitroeff, y sugirió que lo cambie si se siente afectada, ya que nadie puede venir a México a calumniarlo a él y a sus hijos de vínculos con el narcotráfico.

AMLO pidió a todos los medios de comunicación no exagerar con este tema de filtración de los datos personales y recurrir a la “cantaleta” de que México es un país peligroso para el ejercicio del periodismo, además de que “le bajen una rayita a su prepotencia” y ser autocríticos sobre su labor de informar a un pueblo.

“No fue un error. Volvería a presentar el número, ¡claro!, cuando está de por medio la dignidad del Presidente de México, por encima de esa ley (de transparencia) está la autoridad moral y política, y yo represento a un pueblo que no va a venir cualquiera porque nosotros no somos delincuentes.

#ConferenciaPresidente | Viernes 23 de febrero de 2024. https://t.co/UUWIQiw67u — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 23, 2024

“No va a venir cualquier gente que porque es del New York Times y nos va a sentar en el banquillo de los acusados. ¡Eso era antes, ahora nos tienen que respetar!”, advirtió contundentemente AMLO, en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Se continuará dando a conocer información privada

Durante un debate con una periodista, sostuvo que por encima de la ley de protección de datos personales está la libertad, por lo que cual continuará dando a conocer información privada.

“No puede haber ninguna ley por encima de un principio sublime que es la libertad. Prohibido prohibir. ¿Y mi derecho? ¿Y el derecho a la calumnia? ¿Ella (Natalie Kitroeff) tiene derecho a calumniarme a mí, a mi familia, a mis hijos, además sin ninguna prueba?”, cuestionó AMLO.

AMLO agregó que “no pasa nada. No exageren, si la compañera está preocupada porque se dio a conocer su teléfono, que cambie su número y ya, pero además es la representante del New York Times.

más información AMLO va al choque con el NYT; diario revela que no es investigado en EU

Respecto a la investigación revelada ayer por el periódico estadounidense donde lo vinculan a él, sus familiares y colaboradores con el narcotráfico, AMLO la descalificó.

“Ayer por ejemplo, ¿qué hizo el New York Times, que fue su reportaje? Nada, nada, fue como el parto de los montes, parieron un ratón, deberían de hacer una autocrítica, hacer una revisión de ese periodismo calumniador, falsario al servicio de intereses creados, y los mismos periodistas y famosos que hasta los premian, deberían de actuar con honestidad.

“Si ustedes calumnian, aquí hay réplica, con todo, sea quien sea. Imagínense que termina el Presidente de México chantajeado, arrinconado en el banquillo de los acusados por ustedes, por una agencia de un gobierno extranjero”, aseveró AMLO.

AMLO dijo que tiene autoridad moral para hablar de frente, ya que no tiene nada que esconder. “Yo no podría hacerlo si fuese yo un corrupto, es más no estaría aquí, llevo recibiendo golpes de la mafia del poder, incluida campañas de desprestigio de medios de manipulación, años, pero no podemos permitir eso”.

AMLO denunció que los comunicadores, en su mayoría, “hacen un periodismo, diría faccioso, porque nada más se inclinan a favor de grupos de intereses creados, no hacen un periodismo para todos, están demasiado cercanos al poder económico y político”.

AMLO puntualizó que “a ustedes les da mucho por ver la paja en el ojo ajeno, ustedes se sienten bordados a mano, como una casta divina, privilegiada”, declaró, tras solicitar a los medios que no caigan en la autocomplacencia, “tengan capacidad para la autocrítica y bájenle una rayita a su prepotencia”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.