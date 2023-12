Escala choque Frente vs. MC por control de NL; AMLO, con Samuel

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, denunció que el “PRIAN” montó un “show” en el Congreso del estado, con elementos de la fiscalía armados, para quedarse “a la mala” con la entidad al nombrar al vicefiscal Luis Enrique Orozco como mandatario interino, a quien consideró “espurio” y subrayó que está impedido para ocupar el cargo.

“El show que ayer (miércoles) vieron, pues es el PRIAN que quiere generar polémica, disrupción para distraerme; no lo van a lograr. Les he dicho reiteradas veces que tenemos tres suspensiones definitivas y provisionales que establecen que el secretario general se va a quedar como encargado.

“Y al cuate que designaron ayer (el miércoles) es igual que la manzana, completamente inelegible; está impedido y no vamos a dejar que se apoderen del nuevo Nuevo León, de eso ni se preocupen”, publicó García Sepúlveda en sus redes sociales.

Argumentó que lo ocurrido en el Congreso de Nuevo León, es porque saben, el PRI y el PAN, que “están perdidos” y se quieren quedar con el estado a la mala, “al más puro estilo de la vieja política”.

“Ayer, elementos de la Fiscalía PRIANista en Nuevo León irrumpieron en el pleno del Congreso, armados, intimidando y agrediendo a los diputados. Así nombraron ilegalmente como gobernador interino al vicefiscal”, denunció.

Samuel García, Gobernador de NL y aspirante a la Presidencia de la República por MC

Más tarde, en un mensaje al pueblo neoleonés, dejó claro que en el estado no se permitirá que un personaje “espurio”, como Luis Enrique Orozco, sea impuesto como gobernador interino.

“No vamos a permitir que 26 diputados, títeres de estos mafiosos, de estos salvajes, se pongan en contra de 780 mil neoleoneses que sacaron a la vieja política. No vamos a permitir que si hoy el 80 por ciento de Nuevo León, millones de neoleoneses quieren continuidad de este Nuevo León imparable, de manera ilegal, violando la ley, violando suspensiones del Poder Judicial, quieran imponer a este interino espurio”, afirmó.

El emecista acusó que los diputados panistas y priistas violaron varias sentencias, suspensiones provisionales y definitivas que les impedían nombrar a un gobernador interino que estuviera fuera de la plataforma de MC.

Por ello, solicitó el apoyo del Poder Judicial y a los tribunales para ejecutar sus sentencias, que son muy claras, dijo, que el gobernador interino tiene que ser del mismo partido del actual mandatario.

En otro mensaje en su cuenta de Instagram, Samuel García opinó que las acciones realizadas por el PRI y el PAN son síntoma de que, con sus primeros días de precampaña, ya mandó a la aspirante presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, al tercer lugar en las encuestas.

“Hoy salen dos encuestas nacionales donde me ponen en segundo. Marko (Cortés), el (dirigente nacional) del PAN, y Alito (Alejandro Moreno), el del PRI, andan desatados queriéndome generar broncas, pero no lo van a lograr, jurídicamente estamos amarrados”, aseguró.

El gobernador denunció que los líderes nacionales de dichos partidos sólo fueron a Nuevo León a “reventar” acuerdos y provocar desmanes. “Alito, Markito, Fox, Xóchitl y Claudio X. González están preocupados porque esta es su última elección. Saben que el PRIAN en 2024 será borrado del mapa”.

Van a notificar designación y los rechazan

Investigaciones, despliegues de seguridad estatales y hasta impedimentos directos impidieron que ayer transitara la designación de Luis Orozco como gobernador interino de Nuevo León, luego de los disturbios que se vivieron en el Congreso local la noche anterior.

Desde las 9:00 de la mañana, personal de la Oficialía Mayor del Congreso llegó a la Consejería Jurídica del Gobierno para notificar sobre el acuerdo del nombramiento del exvicefiscal, pero encontraron las puertas cerradas y se les indicó que no había nadie que pudiera recibirlos, por lo que decidieron dejar pegado el documento.

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Pública instruyó a la Fuerza Civil a proteger a Javier Navarro, secretario de Gobierno, quien fue elegido por el gobernador Samuel García como encargado de despacho durante el periodo que se ausentará para buscar la Presidencia.

“Se les instruye para que en el ámbito de sus atribuciones, giren las órdenes a que haya lugar al personal a su cargo, para dar cumplimiento de inmediato a la medida de suspensión en los términos en que fue ordenada”, se lee en el oficio presentado ante los hechos registrados el miércoles pasado.

En el oficio, se argumenta la decisión en la suspensión provisional que el 28 de noviembre concedió el Juzgado Tercero de Distrito en materia de Trabajo de la Ciudad de México a Javier Navarro, para que las oficinas del Ejecutivo local no sean tomadas y que de esa forma “se respete el ejercicio del encargo del despacho”.

En el documento se advierte que en caso de que no se acate la instrucción de protección, entonces habrá sanciones.

Dice Claudio X que es “otro peligro para México”

Un nuevo desencuentro en redes sociales protagonizaron ayer Claudio X. González y el gobernador de Nuevo León, luego de que el empresario lo señaló como “otro peligro para México”.

En respuesta, García Sepúlveda afirmó que “el verdadero peligro para México son ustedes, el PRIAN”, aun cuando admitió: “sí soy un peligro, para el PRIAN”.

González Guajardo publicó en su cuenta de X @ClaudioXGG, una línea sobre el emecista: “Samuel García: otro peligro para México”, como en su momento fue considerado el hoy Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en 2018.

El precandidato de Movimiento Ciudadano enfrentó el señalamiento del empresario. “Ayer llegaron con gente armada a imponerle a Nuevo León un gobernador ilegal y te parece bien. No solo financias y diriges la guerra sucia, ahora promueves y defiendes asaltos armados”.

Desde el pasado lunes, ambos personajes han mantenido un constante intercambio de tuits donde Samuel García acusó al empresario Claudio X. de estar detrás de una campaña de guerra sucia y de fake news en su contra.

Lo anterior, después de la difusión de un audio por parte de González Guajardo, que atribuyó al gobernador neoleonés, en el que presuntamente se le escucha en estado de ebriedad, insultando a una mujer.

El aspirante de Movimiento Ciudadano respondió al empresario que ese material compartido en distintas plataformas desde el fin de semana es falso y parte de la “guerra sucia” que enfrenta a partir de que anunció que iría por la candidatura presidencial.

“Por enojo del PRIAN”, ataques a gobernador de NL

El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien, dijo, es víctima de una campaña por parte del PRI, el PAN y Claudio X. González por no sumarse a su candidata Xóchitl Gálvez en contra del “dictador, el populista”.

“Hay mucho coraje, enojo, en contra de Samuel, porque quienes apoyan a otra candidata, como Claudio X. González y un sector del conservadurismo se sienten dueños de la clase media; se han querido apoderar de la clase media, como si los integrantes fuesen borregos (...) Es problema de Claudio, no sabe de política, no se puede hablar con esos pensamientos.

“(El ataque) es porque ‘cómo vienes tú a meterte, si éste es nuestro terreno, en vez de sumarte, porque lo que hay que hacer es unirnos en contra del dictador, del populista, del que está destruyendo a México’”, señaló.

Aseguró que la confrontación de los partidos conservadores contra el mandatario estatal viene de tiempo atrás; sin embargo, confió en que se resuelvan pronto estas diferencias.

“Es una confrontación que viene de tiempo atrás, se han puesto de acuerdo el PRI y el PAN para oponerse al gobernador Samuel García de tiempo atrás, incluso en la elección del fiscal, tuvieron diferencias y ahora igual, por esto del interino”, subrayó.

López Obrador expuso que los ataques a la esposa del gobernador neoleonés, Mariana Rodríguez, obedecen al mismo enojo que provocó en los neoliberales la candidatura atractiva que llamó la atención en algunos sectores del país: “¿Por qué le sacan cosas a Samuel, por qué ofenden a la esposa? Es eso, un enojo”.

Sobre lo ocurrido en el Congreso de Nuevo León, donde se eligió a Luis Enrique Orozco como gobernador interino del estado, lo que calificó Samuel García como un desacato, el Presidente indicó que tiene que esperar a que se concluya el proceso para establecer comunicación con las nuevas autoridades de la entidad.

“Tengo que esperar (sobre el gobernador interino), termina esto, no sé si se tenga que acudir a instancias judiciales, si proceden amparos, recursos, hay que esperarnos, y si hay esta confrontación, es bueno que se sepa”, refirió.

García mostró su rostro real, dice guinda

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que “Samuel (García) no es representante de una nueva política y reflejo de ello es la imposición que tuvo para alterar la soberanía del Congreso”.

En sentido contrario a la defensa que el Presidente López Obrador hizo del gobernador de Nuevo León, Delgado señaló a La Razón que, “aunque él diga que según representa la nueva política, es uno de los principales representantes de la represión, la imposición y ahora con grupos de choque, para tratar de alterar el Congreso y una soberanía.

“Sin duda, el acercamiento a los jóvenes es uno de los principales logros que tiene el Presidente, y el candidato de Movimiento Ciudadano, al decir que es el candidato de los jóvenes, pues es algo no tan confiable. Él ya está mostrando su verdadero rostro: el autoritarismo; es lamentable, porque no puede gobernar un estado y pretende gobernar el país”, expresó el líder partidista.

Delgado Carrillo consideró que “los actos ocurridos en el Congreso de Nuevo León este miércoles, dejan mucho que ver y que pensar, con respecto al voto de 2024.

“Creo que sí es incapaz él de lograr un consenso entre las distintas fuerzas políticas de Nuevo León para que haya estabilidad y haya gobernabilidad en el estado de Nuevo León, pues quiere decir que no tiene ni la menor posibilidad o capacidad para pretender gobernar a nuestro país”, manifestó.

También consideró que están fuera de la ley los spots de radio y televisión, ya que sigue siendo gobernador de Nuevo León al tiempo que se promociona como precandidato presidencial.

En otro tema, celebró que en la administración de la Cuarta Transformación prevalezcan la honestidad y la austeridad como políticas de gobierno.

Lo que pasó en NL “es golpismo duro y puro”

El coordinador de campaña de Samuel García, Jorge Álvarez Máynez, acusó al PAN y PRI de haber cometido “golpismo puro y duro” por haber designado al gobernador interino de Nuevo León sin haber presentado un proyecto discutido ni haber hecho una “debida convocatoria”.

El diputado federal acusó que compañeros legisladores en aquella entidad fueron amedrentados con armas largas, en medio de una violación contra el recinto legislativo: “Sin la debida convocatoria y sin discusión, designaron al fiscal que está impedido por ley. Lo de ayer en Nuevo León es golpismo puro y duro. La verdad saldrá a la luz”.

Comentó que no se cuestiona la facultad que tiene el Congreso local para designar al suplente del gobernador, pero recalcó que esta acción debe estar sujeta a principios y controles democráticos.

Tras señalar que el nombramiento del vicefiscal es ilegal, señaló que otra irregularidad fue el procedimiento legislativo que se dio, pues las y los diputados primero tuvieron que haber analizado esta decisión en comisiones y luego subirlo al pleno.

Por su cuenta, el dirigente nacional de MC, Dante Delgado, acusó al PAN y PRI de cometer un acto de “regresión democrática” y un “asalto a la legalidad”.

Y señaló a diputados de esos partidos de intentar “descarrilar un proyecto legítimo”, que fue avalado por la mayoría de los habitantes del estado para sacar a Samuel García de la contienda presidencial: “Su único propósito es generar una crisis para retirar de la contienda a nuestro candidato presidencial; con acciones perversas quieren impedir que construyamos un nuevo proyecto para México”.

Colosio plantea que se desaparezcan poderes

De continuar la crisis de ingobernabilidad que se advierte en el estado de Nuevo León, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, solicitará al Senado que intervenga para que desaparezca los poderes y designe al gobernador interino.

Entrevistado tras un evento en su ciudad, dijo que no le gustaría que se llegara a ese punto, porque sería vergonzoso para la clase política en el estado que la Cámara alta tuviera que borrar los poderes, por incompetentes.

“Si de plano las cosas siguen así, sí le pediría yo al Senado de la República que intervenga y que haga ese nombramiento por los siguientes seis meses, en lo que se restablece la política a su normalidad aquí en el estado. Constitucionalmente está contemplado”, dijo.

Además, acusó al Legislativo estatal de “amacharse” en “secuestrar” al Ejecutivo, pues señaló que sus integrantes no consideraron que durante el periodo que se ausentará el gobernador Samuel García, para irse a campaña presidencial, habrá un problema de gobierno por no designar a una persona que sea afín al gobierno.

En respaldo a la aspiración del mandatario, dijo que García Sepúlveda únicamente está ejerciendo los derechos político-electorales que le garantiza la Constitución.

“Lo que no se vale es que durante esos seis meses que duran las campañas, la gente de Nuevo León nos quedemos bailando con la más fea; queremos que realmente el Congreso tome en cuenta que necesitamos gobierno, independientemente de quién lo encabece”, insistió.

Cuestionado sobre Luis Orozco, afirmó que es elegible y no tenía impedimento formal para ser nombrado, pero que no es el adecuado porque, “por más que haya renunciado, pues es la escuela que trae Luis Orozco; hacía un buen trabajo como vicefiscal. Nuevamente, así como el tema del Poder Judicial, estamos mezclando cosas que no son y no lo digo por la capacidad del señor, es una persona bastante capaz, pero políticamente no le abona a la armonía que necesitamos en el estado”.

Conflicto en NL abriría puertas a la 4T, estiman

De escalar el conflicto que atraviesa Nuevo León por la designación del gobernador interino y que esto derive en que el Senado, donde Morena tiene mayoría, declare la desaparición de poderes, abriría la puerta a que la titularidad del Poder Ejecutivo que hoy tiene Movimiento Ciudadano pase a la 4T.

A pesar de los disturbios y conflictos que secundaron la toma de protesta del exvicefiscal Luis Orozco como suplente temporal de Samuel García, el coordinador de la bancada naranja en aquel estado, Eduardo Gaona, comentó a La Razón que aún no hay señales de ingobernabilidad que lleven a que la Cámara alta deba intervenir, pero de darse esta situación, otros partidos podrían tomar lugar.

“¿Esto abriría la puerta a que Morena pueda imponer un perfil afín a la 4T?” se le preguntó, a lo que el legislador respondió: “Yo no veo condiciones en este momento, todavía, para discutir de fondo el tema de la toma de poderes. En el supuesto que se llegara a hacer, pues por supuesto que ya entrarían otras fuerzas políticas que no tienen el mismo peso aquí en Nuevo León”.

El artículo 76 de la Constitución señala en la fracción V que “el nombramiento del titular del Poder Ejecutivo local se hará por el Senado a propuesta en terna del Presidente de la República, con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas”.

Quien sea nombrado deberá convocar a elecciones para que entonces se elija un nuevo gobernador.

Eduardo Gaona dijo que con la designación del vicefiscal como suplente de García Sepúlveda y la forma en que ocurrió, los legisladores del PAN y PRI desacataron una sentencia que había instruido a los diputados a que se eligiera a un gobernador de manera unánime.

Explicó que se viven horas “cruciales” pues el 2 de diciembre se hará efectiva la licencia del gobernador, y es el límite para tomar una decisión final.

A pesar de esto, dijo que Javier Navarro, encargado de despacho, es quien deberá notificar al juez sobre el desacato que se cometió, el cual constituye un delito que amerita prisión.

Por cuenta de la bancada, dijo que emprenderán acciones legales contra el presidente de la Mesa Directiva, el panista Mauro Guerra, por haber admitido el ingreso de ministeriales al recinto legislativo y el descontrol que se vivió, pues dijo que no sólo ingresaron simpatizantes emecistas, sino de la oposición y que fueron responsables de lanzar el gas que alarmó a quienes se encontraban dentro.

“Esto tiene un nombre y apellido: la responsabilidad es del presidente Mauro Guerra y, por supuesto, vamos a emprender acciones legales. Lo que se vio fue un golpe al Congreso y un asalto al recinto… Buscan generar disputa, encono y todo por el éxito que está teniendo Samuel García, que ya le quitó el segundo lugar a Xóchitl Gálvez y que tiene muy nerviosos y enojados al PRI y al PAN, específicamente a Alito y a Marquito.

“En ese sentido, mandan a sus hordas acá en local para que hagan todo este tipo de desmanes, intromisiones ilegales para presionar a Samuel y esperar que regrese aquí a Nuevo León y que no les obstaculice su proyecto”, declaró.

INE le ordena bajar spots en 6 horas

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó el retiro de seis spots del gobernador de Nuevo León (NL), Samuel García, que lo identifican como precandidato presidencial único, en un plazo de seis horas, ya que vulnera el actual modelo de comunicación política al tratarse de un servidor público en funciones.

En la sesión, los consejeros señalaron que se utiliza, de manera indebida, la pauta a la que tiene derecho Movimiento Ciudadano (MC) para difundir propaganda relacionada con el aun mandatario, quien no puede aparecer en los promocionales del partido que lo postula hacia el 2024.

“Me parece verdaderamente complejo y delicado que en una etapa de precampaña, en el uso de radio y televisión de un partido político, esté apareciendo como una propuesta en la que, según advierto, no se identifica si es un proceso interno”, comentó la presidenta de la comisión, Claudia Zavala.

Se trata, añadió, de un caso verdaderamente relevante, cuya urgencia es muy significativa porque desafortunadamente en este momento quien aparece en los spots, sin identificarse en la calidad de precandidato, es el gobernador de NL.

“Es un servidor público ahora en funciones” y en ello, los partidos tienen parte de la responsabilidad, dado que deben prever este tipo de situaciones, expresó, al argumentar el sentido de su voto.

Los promocionales que el partido MC debe suspender en lo inmediato, en radio y televisión son: “Lo nuevo es hacer posible lo imposible”, “Samuel García”, “El nuevo”; “Soy el nuevo”; “Futuro V2” y “Me dijeron que no había lugar”.

PRD pide quitar registro a precandidato de MC

El PRD solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) cancelar el registro de Samuel García Sepúlveda como precandidato a la Presidencia de la República, lo cual fue respaldado por las dirigencias nacionales de ese partido y del PAN.

La solicitud fue presentada por el representante del partido del sol azteca ante el órgano electoral, Ángel Ávila, quien argumentó que el precandidato de Movimiento Ciudadano (MC) actuó contra la Constitución, porque no se puede desempeñar como gobernador de Nuevo León y al mismo tiempo ser precandidato presidencial.

“La ley es clara en el sentido en que los funcionarios no pueden hacer uso de recursos públicos para promoverse y menos para que su partido político obtenga un beneficio. Al asumir de nueva cuenta el cargo de gobernador Samuel, deja de tener validez su registro como precandidato en el Sistema Nacional de Registro del @INEMexico, pues no son compatibles ambos cargos”, dijo, a través de sus redes.

Por este motivo, el INE no sólo debe cancelar el registro del emecista, sino también bajar de inmediato todos los promocionales en radio, televisión, así como los anuncios espectaculares con los que promueve su imagen, exigió.

Ávila Romero acusó que Samuel García se ha promocionado con dinero público a cuenta de las arcas del gobierno neolonés y por los recursos de su partido, ante lo que pidió que la autoridad actúe con firmeza.

Por separado, los líderes del PAN y del PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, exigieron que se cancele la precandidatura de García Sepúlveda, tras reasumir la gubernatura, pues coincidieron en que este hecho es un “fraude a la ley”, porque siendo precandidato de MC no puede seguir en dicho cargo local.

Cortés Mendoza apuntó que “cuando la ausencia del gobernador es de 30 días, le corresponde al Congreso local nombrar a un gobernador interino y eso fue lo que hicieron. Y lo que veo es que realmente enloquecieron y me preocupa, pues, qué tanto están ocultando, qué tanto temen que se sepa cuando ya no estén controlando el Gobierno del estado”.

Respecto a lo sucedido el miércoles en el Congreso de Nuevo León, cuando se nombró al vicefiscal Luis Enrique Orozco como gobernador interino, agregó que el blanquiazul respalda al Poder Legislativo y a los legisladores locales, que hicieron valer el voto popular.

Ante esto, también el perredista Zambrano salió en un video para subrayar su postura en contra del gobernador y dijo que “Samuel García debe ser inhabilitado por la autoridad electoral, porque está violando normas importantes de la equidad de la contienda; se va como precandidato. Todo lo que está en los medios es una idea de una falsa nueva política”.