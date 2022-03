Cancelación de Escuelas de Tiempo Completo genera incertidumbre en familias

Bruno Doctor Flores de 11 años estudia en la escuela El Pípila en la Alcaldía Miguel Hidalgo y es enseñanza de tiempo completo, sin embargo, aún no les han avisado de la cancelación del programa lo que tiene a su madre, María Guadalupe Flores preocupada ya que no sabe lo que hará en los siguientes meses.

Tengo que ver otras opciones, como enseñar a mi hijo a irse solo a la escuela y regresar porque en mi trabajo no me dan permiso para estará saliendo o llegando tarde para dejarlo o recogerlo en la escuela, aparte tendré también que llevarlo algunas veces a mi trabajo para que no esté solo