PRD respalda a Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc; critica hostigamiento

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano refrendó el respaldo a la alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Sandra Cuevas por las acusaciones y hostigamiento que hay por parte de las autoridades.

En conferencia dijo: “Es evidente el escenario de persecución política, hostigamiento por parte de la jefatura de gobierno y las instituciones en contra de los opositores; no pueden terminar de asumir que perdieron por mayoría de votos la alcaldía, que la ganó Sandra Cuevas a una de sus principales aliadas, pero ahora quieren desconocerlo y echarlo para atrás”, explicó.

El perredista dijo que la actitud en contra de la alcaldesa y otros gobernantes comenzó desde el inicio de su gestión, ya que buscan mermar la autoridad de los alcaldes de oposición. “Le exijo a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum que cese el hostigamiento en contra de nuestra alcaldesa y cuenta con nuestro respaldo, ya que vergonzoso que mientras esto sucede, haya un ambiente de creciente violencia en todo el país”, comentó.

Zambrano Grijalva dijo que el gobierno federal minimiza la situación de violencia en México, ya que trataron de desestimar lo que pasó en Michoacán, y ahora el Presidente Andrés Manuel López Obrador les pide a los grupos criminales que se porten bien y que dejen de asesinar personas, cuando deberían fortalecer las policías para el combate.

Por su parte, el coordinador del sol azteca en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro señaló que los gobiernos de Morena utilizan a las instituciones de procuración de justicia para callar a los opositores.

Mientras que la alcaldesa Sandra Cuevas negó que haya incurrido en privación ilegal de la libertad, robo con violencia y abuso de autoridad, ya que lo que denunciaron cinco policías es falso, pero que al momento la tienen en una investigación judicial.

leer más Sandra Cuevas acusa no tener acceso a carpeta de investigación en su contra

“Este montaje se los voy a echar abajo, los dos oficiales que me denunciaron sí estuvieron el 11 de febrero en mis oficinas, pero falsearon sus declaraciones; sí hubo diferencias pero no fue cómo lo dijeron, pero lo voy a desmentir con videos que estpan grabados y hay líneas de tiempo. Los oficiales estuvieron en mis oficinas 15 minutos, pero después se fueron tranquilos. Si creen que me van a callar, no es así.

La alcaldesa sostuvo que tuvo al menos tres invitaciones de pasarse a Morena de las que se negó, por ello consideró que es uno de los motivos por los que la están persiguiendo.

lemm.